如何无需代码即可创建 Web 应用程序？

近年来，对数字解决方案的需求呈指数级增长，导致对简单且经济高效的 Web 应用程序开发方法的需求不断增加。无代码平台已成为满足这一需求的流行答案，使组织、企业家和个人无需编写代码即可创建 Web 应用程序。

No-code平台是可简化 Web、移动和后端应用程序开发的软件工具。它们具有可视化的拖放界面，允许用户使用预构建的元素和组件创建自定义应用程序。通过提供比传统编码更易于访问和用户友好的替代方案， no-code平台彻底改变了许多企业设计、开发和部署应用程序的方式。

这些平台迎合不同技术专业知识的用户，从希望简化工作流程的经验丰富的开发人员到想要创建功能性和视觉吸引力的 Web 应用程序的非技术用户。借助no-code平台，任何人都可以将自己的想法变为现实，而无需依赖开发人员或编写一行代码。

No-Code平台中需要寻找的基本功能

在为您的 Web 应用程序开发需求选择no-code平台时，必须考虑以下功能：

用户友好的界面：精心设计的 no-code 平台应该易于导航和理解，具有直观且有吸引力的用户界面，使创建应用程序变得简单。 预构建组件：应随时提供全面的预构建组件选择，使您能够自定义 Web 应用程序的外观并快速创建高级功能。 可视化应用程序构建器：该平台应包括用于设计 UI 组件和业务逻辑、简化应用程序开发并消除对传统编程语言的需求的可视化工具。 业务逻辑组件： No-code 平台应该允许您使用可视化界面定义复杂的业务逻辑，从而无需编写任何代码即可轻松创建工作流、验证和规则。 数据库管理：平台应提供用于管理和操作应用程序中存储的数据的工具，允许非技术用户轻松处理数据库管理任务。 API 集成功能：创建自定义REST API以及与第三方服务集成的能力对于构建功能丰富的 Web 应用程序至关重要，尤其是在连接到其他系统和平台时。 部署选项： No-code 平台应提供无缝部署选项，允许您将应用程序推送到实时环境，例如云或本地服务器，而无需手动干预。

AppMaster平台概述

AppMaster是一个功能强大的no-code平台，旨在帮助用户无需传统编码即可创建后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster由 Oleg Sotnikov 于 2020 年创立，已获得巨大关注，在全球拥有超过 60,000 名用户，并在多个类别（包括No-Code开发平台和快速应用程序开发 (RAD)）方面被 G2 授予“高性能者”称号。

该平台的创新特性和功能使其在其他no-code解决方案中脱颖而出。借助AppMaster ，用户可以直观地创建数据库模式，使用可视化业务流程 (BP) 设计器设计业务流程，并定义 REST API 和 WSS 端点。对于Web应用程序，该平台提供了用于设计UI组件drag-and-drop界面、用于构建业务逻辑的Web BP设计器以及由Vue3框架和JS/TS驱动的完全交互式用户体验。

对于移动应用程序， AppMaster使用户能够使用移动BP设计器创建UI组件并为每个元素设计业务逻辑。生成的应用程序利用基于Kotlin和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI适用于 iOS）的服务器驱动框架，确保跨设备的无缝功能。

AppMaster高效的工作流程极大地加快了开发过程。通过按“发布”按钮，平台会为您的应用程序生成源代码、编译它们、运行测试、将它们打包到 Docker 容器（仅限后端）中，并将它们部署到云中。这种简化的方法使组织能够以比传统方法快 10 倍的速度开发应用程序，并将成本降低多达 3 倍。

该平台支持PostgreSQL兼容数据库作为主要数据源，并且由于使用用 Go 编译的无状态后端应用程序， AppMaster应用程序为企业和高负载用例提供了令人印象深刻的可扩展性。

AppMaster为不同的用户和项目需求提供六种订阅类型，从免费的“学习和探索”计划到全面的“企业”订阅，其中包括源代码和针对需要高可扩展性解决方案的企业的定制计划。此外， AppMaster还为初创企业、教育机构、非营利组织和开源组织提供特别优惠，使其成为 Web 应用程序开发的便捷且流行的选择。

使用No-Code平台的好处

随着企业和组织拥抱数字时代，拥有有效且高效的 Web 应用程序对于增长和成功至关重要。 No-code平台使用户无需编写任何代码即可创建 Web 应用程序。使用no-code平台有几个好处，例如：

降低开发成本： No-code 平台无需雇用昂贵的开发团队或获取额外资源，从而显着降低了开发成本。这使得小型企业和初创公司可以更轻松地创建应用程序，同时保持较低的成本。 更快的上市时间： No-code 平台可实现快速应用程序开发和部署，简化流程并减少将应用程序推向市场所需的时间。这种速度的提高使企业能够保持竞争力并快速调整其应用程序以满足不断变化的市场需求。 简化维护： No-code 平台通过在需求修改时从头开始重新生成应用程序来简化维护。这种方法消除了技术债务，使应用程序保持最新并符合不断发展的行业标准和法规的挑战性较小。 更好的可扩展性： No-code 平台（如 AppMaster 生成真实的应用程序，确保 Web 应用程序的无缝可扩展性。这种可扩展性使您能够轻松适应不断变化的业务需求和增长。 易于非技术用户使用： No-code 平台使非技术用户能够创建应用程序，而无需学习编程语言或依赖专门的开发团队，从而使他们能够掌控应用程序开发过程。 减少技术债务：通过在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序， no-code 平台可以避免积累技术债务，确保您的应用程序保持稳定和高效。

这些优点使no-code平台成为传统编码和软件开发方法的有吸引力的替代方案，特别是对于小型企业、初创公司和个人而言。

无需代码创建 Web 应用程序的分步指南

如果您遵循系统方法并利用正确的工具，那么创建无需代码的 Web 应用程序可能是一个相对简单的过程。本指南详细介绍了使用AppMaster等no-code平台创建无代码 Web 应用程序的必要步骤。

选择正确的 No-Code 平台：选择最适合您需求的 no-code 平台。考虑产品、功能、定价和文档，以确定哪个平台最适合您的目标和要求。 定义您的应用程序的目标和要求：清楚地概述您的 Web 应用程序的目的、目的和预期结果。这包括定义目标用户、核心特性和功能以及预期的用户体验。 设计用户界面 (UI)：清楚了解应用程序的要求后，使用 no-code 平台的可视化 UI 构建器来设计界面。在所有页面上创建一致的布局，确保用户友好且易于导航。 设置业务逻辑：像 AppMaster 这样的 No-code 平台提供可视化业务流程设计器来创建后端功能和业务逻辑。定制逻辑以满足应用程序的特定需求，例如管理用户身份验证、跟踪库存或发送通知。 配置和管理数据库：使用 no-code 平台的数据库管理工具实现数据库架构。就 AppMaster 而言，您可以直观地创建数据模型并将其与 PostgreSQL 兼容的数据库集成作为您的主数据库。 测试您的应用程序：彻底测试您的 Web 应用程序的功能，确保它满足您的目标并提供无缝的用户体验。准备好根据测试阶段的反馈迭代和完善您的设计和逻辑。 部署和启动您的应用程序：对应用程序的性能和功能感到满意后，请使用 no-code 平台的部署选项进行部署，例如云托管或导出二进制文件以进行本地托管。

通过遵循这些步骤并利用AppMaster等强大的no-code平台，您无需编写任何代码即可创建 Web 应用程序。

集成 API 和第三方服务

集成API和第三方服务可以显着增强 Web 应用程序的功能，使其更加强大和通用。像AppMaster这样的No-code平台可以轻松地与 API 和第三方服务集成，让您能够将外部工具和平台无缝集成到您的 Web 应用程序中。

例如，使用AppMaster ，您可以创建自定义 REST API 并与第三方服务交互，以便：

通过电子邮件或短信发送通知

使用流行的支付网关处理支付

与CRM平台和营销工具集成

执行数据操作和分析

访问各种外部资源，例如天气服务、地图或财务数据

集成 API 和第三方服务可以显着扩展您的 Web 应用程序的功能，并为创建创新解决方案开辟无限可能，而无需编写任何代码。

像AppMaster这样的No-code平台提供了完整的端到端解决方案，无需编程知识即可创建 Web 应用程序。凭借其强大的功能、易用性和节省成本的优势， no-code平台在应用程序开发领域继续受到欢迎，这是有充分理由的。无论您是小企业主、企业家还是有想法的个人， no-code平台都是以最少的努力创建高质量 Web 应用程序的必须探索的选择。

部署和维护您的 Web 应用程序

使用no-code平台完成 Web 应用程序的开发后，就可以将其部署到 Web 并确保其正确维护。本节将讨论部署和维护no-code Web 应用程序以获得一致性能所需采取的步骤。

选择部署选项

大多数no-code平台提供各种部署选项，因此您可以选择最适合您需求的一种。这些范围从基于云的托管服务到导出和部署本地二进制文件。

例如， AppMaster根据您的订阅计划提供不同的部署选项。通过商业订阅，用户可以获得二进制文件，通过企业订阅，您甚至可以访问生成的应用程序的源代码。这种灵活性使您可以在您选择的环境中部署 Web 应用程序，并遵守组织的特定基础架构要求。

配置您的域和 SSL

选择部署选项后，您需要配置自定义域和安全套接字层 (SSL) 证书，以确保 Web 应用程序和访问者之间的安全通信。检查您的no-code平台是否提供了配置这些选项的简单方法。自定义域和 SSL 证书可以向用户保证其数据在传输过程中受到保护，从而增加 Web 应用程序的可信度。

测试您的网络应用程序

在向公众发布您的 Web 应用程序之前，必须对其进行彻底测试，以确保一切按预期工作。从用户界面功能到业务逻辑在不同场景中的行为，需要进行测试来识别问题并解决它们。一些no-code平台（例如AppMaster会在应用程序创建过程中自动生成测试，从而最大限度地减少意外错误的风险。

性能监控和分析

监控 Web 应用程序的性能和分析用户交互对于确保最佳用户体验和进行数据驱动的改进至关重要。许多no-code平台提供内置的性能监控工具和分析集成，以帮助您跟踪各种指标，例如页面加载时间、用户参与度和转化率。定期查看这些指标将使您能够确定需要改进的领域，并对 Web 应用程序的未来发展做出明智的决策。

更新您的网络应用程序

使用no-code平台进行 Web 应用程序开发的一个显着优势是易于更新应用程序。随着您的组织的发展和客户需求的发展，您的 Web 应用程序也需要适应。使用no-code平台，您可以通过更改可视组件、修改业务逻辑或集成新的第三方服务来实现更新。进行更改后，平台会自动生成并部署应用程序的更新版本，从而消除技术债务并确保无缝性能。

维护安全性和合规性

安全性和数据隐私是 Web 应用程序的关键方面。为了确保持续保护，请确保您的no-code平台遵守最新的安全标准，提供定期更新，并遵循数据处理的行业最佳实践。此外，如果您的 Web 应用程序处理敏感信息或在受监管的环境中运行，请确保您的no-code平台符合相关法规，例如 GDPR、CCPA 或 HIPAA。

使用no-code平台创建的 Web 应用程序的部署和维护得到了简化。通过正确的工具和注意事项，您可以确保您的应用程序保持安全、可扩展，并始终如一地提供高质量的用户体验。