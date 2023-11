Come creare applicazioni Web senza codice?

Negli ultimi anni, la domanda di soluzioni digitali è cresciuta in modo esponenziale, portando ad una maggiore necessità di metodi semplici ed economici per sviluppare applicazioni web. Le piattaforme senza codice sono emerse come una risposta popolare a questa domanda, consentendo a organizzazioni, imprenditori e individui di creare applicazioni web senza scrivere codice.

Le piattaforme No-code sono strumenti software che semplificano lo sviluppo di applicazioni web, mobili e backend. Sono dotati di un'interfaccia visiva drag-and-drop che consente agli utenti di creare applicazioni personalizzate utilizzando elementi e componenti predefiniti. Fornendo un'alternativa più accessibile e intuitiva alla codifica tradizionale, le piattaforme no-code hanno rivoluzionato il modo in cui molte aziende progettano, sviluppano e distribuiscono applicazioni.

Queste piattaforme si rivolgono a utenti con competenze tecniche diverse, da sviluppatori esperti che desiderano semplificare il proprio flusso di lavoro a utenti non tecnici che desiderano creare applicazioni Web funzionali e visivamente accattivanti. Con le piattaforme no-code, chiunque può dare vita alle proprie idee senza fare affidamento sugli sviluppatori o scrivere una singola riga di codice.

Funzionalità essenziali da cercare nelle piattaforme No-Code

Quando si sceglie una piattaforma no-code per le proprie esigenze di sviluppo di applicazioni Web, è essenziale considerare le seguenti funzionalità:

Interfaccia user-friendly: una piattaforma no-code ben progettata dovrebbe essere facile da navigare e comprendere, con un'interfaccia utente intuitiva e accattivante che semplifichi la creazione di applicazioni . Componenti predefiniti: una selezione completa di componenti predefiniti dovrebbe essere prontamente disponibile, consentendoti di personalizzare l'aspetto della tua applicazione Web e creare rapidamente funzionalità avanzate. Costruttori di applicazioni visive: la piattaforma dovrebbe includere strumenti visivi per progettare sia componenti dell'interfaccia utente che logica di business, semplificando lo sviluppo di applicazioni ed eliminando la necessità di linguaggi di programmazione tradizionali. Componenti della logica aziendale: le piattaforme No-code dovrebbero consentire di definire una logica aziendale complessa utilizzando un'interfaccia visiva, semplificando la creazione di flussi di lavoro, convalide e regole senza scrivere alcun codice. Gestione del database: la piattaforma dovrebbe fornire strumenti per la gestione e la manipolazione dei dati archiviati all'interno dell'applicazione, consentendo agli utenti non tecnici di gestire facilmente le attività di amministrazione del database. Funzionalità di integrazione API: la capacità di creare API REST personalizzate e di integrarle con servizi di terze parti è essenziale per creare applicazioni Web ricche di funzionalità, soprattutto quando ci si connette ad altri sistemi e piattaforme. Opzioni di distribuzione: le piattaforme No-code dovrebbero offrire opzioni di distribuzione senza soluzione di continuità, consentendoti di inviare le tue applicazioni in ambienti live, come il cloud o i server locali, senza intervento manuale.

Una panoramica della piattaforma AppMaster

AppMaster è una potente piattaforma no-code progettata per aiutare gli utenti a creare applicazioni backend, Web e mobili senza la codifica tradizionale. Fondata nel 2020 da Oleg Sotnikov, AppMaster ha guadagnato una notevole popolarità, vantando oltre 60.000 utenti in tutto il mondo e riconoscimenti da G2 come High Performer in diverse categorie, tra cui piattaforme di sviluppo No-Code e sviluppo rapido di applicazioni (RAD).

Le caratteristiche e le capacità innovative della piattaforma la distinguono dalle altre soluzioni no-code. Con AppMaster, gli utenti possono creare visivamente schemi di database, progettare processi aziendali utilizzando il Business Process (BP) Designer visivo e definire API REST ed endpoint WSS. Per le applicazioni Web, la piattaforma offre un'interfaccia drag-and-drop per la progettazione di componenti dell'interfaccia utente, un designer Web BP per la creazione di logica aziendale e un'esperienza utente completamente interattiva guidata dal framework Vue3 e JS/TS.

Per quanto riguarda le applicazioni mobili, AppMaster consente agli utenti di creare componenti dell'interfaccia utente e ideare la logica aziendale per ciascun elemento utilizzando il designer Mobile BP. Le applicazioni generate utilizzano il loro framework basato su server basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, garantendo funzionalità senza interruzioni su tutti i dispositivi.

L'efficiente flusso di lavoro di AppMaster accelera notevolmente il processo di sviluppo. Premendo il pulsante "Pubblica", la piattaforma genera il codice sorgente per le tue applicazioni, le compila, esegue i test, le inserisce in contenitori Docker (solo backend) e le distribuisce nel cloud. Questo approccio semplificato consente alle organizzazioni di sviluppare applicazioni fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali e riduce i costi fino a 3 volte.

La piattaforma supporta database compatibili con PostgreSQL come origine dati primaria e, grazie all'uso di applicazioni backend stateless compilate con Go, le applicazioni AppMaster offrono una scalabilità impressionante per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

AppMaster offre sei tipi di abbonamento per vari utenti ed esigenze di progetto, che vanno dal piano gratuito "Impara ed esplora" agli abbonamenti completi "Enterprise" che includono codice sorgente e piani personalizzati per le aziende che richiedono soluzioni ad alta scalabilità. Inoltre, AppMaster offre offerte speciali per startup, organizzazioni educative, no-profit e open source, rendendolo una scelta accessibile e popolare per lo sviluppo di applicazioni web.

Vantaggi dell'utilizzo di piattaforme No-Code

Mentre le aziende e le organizzazioni abbracciano l'era digitale, disporre di applicazioni web efficaci ed efficienti è vitale per la crescita e il successo. Le piattaforme No-code consentono agli utenti di creare applicazioni Web senza scrivere alcun codice. Esistono diversi vantaggi associati all'utilizzo di piattaforme no-code, tra cui:

Costi di sviluppo inferiori: le piattaforme No-code riducono significativamente i costi di sviluppo eliminando la necessità di assumere costosi team di sviluppo o acquisire risorse aggiuntive. Ciò rende più semplice per le piccole imprese e le startup creare le proprie applicazioni mantenendo bassi i costi. Time-to-Market più rapido: le piattaforme No-code consentono uno sviluppo e un'implementazione rapidi delle applicazioni , semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per portare l'applicazione sul mercato. Questa maggiore velocità consente alle aziende di rimanere competitive e di adattare rapidamente le proprie applicazioni per soddisfare le mutevoli richieste del mercato. Manutenzione semplificata: le piattaforme No-code facilitano la manutenzione rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Questo approccio elimina il debito tecnico, rendendo meno impegnativo mantenere le applicazioni aggiornate e conformi agli standard e alle normative di settore in continua evoluzione. Migliore scalabilità: le piattaforme No-code , come AppMaster , generano applicazioni reali, garantendo una scalabilità perfetta per le tue applicazioni web. Questa scalabilità consente di soddisfare facilmente le mutevoli esigenze aziendali e la crescita. Facilità d'uso per utenti non tecnici: le piattaforme No-code consentono agli utenti non tecnici di creare applicazioni senza dover imparare linguaggi di programmazione o fare affidamento su un team di sviluppo dedicato, consentendo loro di assumere la responsabilità del processo di sviluppo dell'applicazione. Debito tecnico ridotto: rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, le piattaforme no-code evitano di accumulare debito tecnico, garantendo che le tue applicazioni rimangano stabili ed efficienti.

Questi vantaggi rendono le piattaforme no-code un’alternativa interessante alle tradizionali metodologie di codifica e sviluppo software, in particolare per piccole imprese, startup e privati.

Guida dettagliata alla creazione di applicazioni Web senza codice

Creare applicazioni web senza codice può essere un processo relativamente semplice se si segue un approccio sistematico e si sfruttano gli strumenti giusti. Questa guida descrive in dettaglio i passaggi necessari per creare un'applicazione Web senza codice utilizzando piattaforme no-code come AppMaster.

Scegli la giusta piattaforma No-Code : seleziona la piattaforma no-code più adatta alle tue esigenze. Considera le offerte, le funzionalità, i prezzi e la documentazione per determinare quale piattaforma si adatta meglio ai tuoi obiettivi e requisiti. Definisci gli obiettivi e i requisiti della tua applicazione: delinea chiaramente gli obiettivi, gli obiettivi e i risultati attesi della tua applicazione web. Ciò include la definizione degli utenti target, delle caratteristiche e funzionalità principali e dell'esperienza utente prevista. Progetta l'interfaccia utente (UI): con una chiara comprensione dei requisiti della tua applicazione, utilizza il generatore di interfaccia utente visiva della piattaforma no-code per progettare la tua interfaccia. Crea un layout coerente su tutte le pagine, assicurando che sia intuitivo e facilmente navigabile. Impostazione della logica aziendale: piattaforme No-code come AppMaster offrono progettisti visivi di processi aziendali per la creazione di funzionalità backend e logica aziendale. Personalizza la logica per soddisfare le esigenze specifiche della tua applicazione, come la gestione dell'autenticazione utente, il monitoraggio dell'inventario o l'invio di notifiche. Configura e gestisci il database: implementa uno schema di database utilizzando gli strumenti di gestione del database della piattaforma no-code . Nel caso di AppMaster , puoi creare visivamente modelli di dati e integrarli con database compatibili con PostgreSQL come database primario. Testa la tua applicazione: testa a fondo la funzionalità della tua applicazione web, assicurandoti che soddisfi i tuoi obiettivi e fornisca un'esperienza utente fluida. Preparati a ripetere e perfezionare la progettazione e la logica in base al feedback della fase di test. Distribuisci e avvia la tua applicazione: una volta soddisfatto delle prestazioni e delle funzionalità della tua applicazione, distribuiscila utilizzando le opzioni di distribuzione della piattaforma no-code , come l'hosting nel cloud o l'esportazione di file binari per l'hosting locale.

Seguendo questi passaggi e sfruttando potenti piattaforme no-code come AppMaster, puoi creare applicazioni web senza scrivere una sola riga di codice.

Integrazione di API e servizi di terze parti

L'integrazione di API e servizi di terze parti può migliorare notevolmente le capacità della tua applicazione web, rendendola più potente e versatile. Le piattaforme No-code come AppMaster facilitano la facile integrazione con API e servizi di terze parti, consentendoti di incorporare perfettamente strumenti e piattaforme esterni nella tua applicazione web.

Ad esempio, utilizzando AppMaster, puoi creare API REST personalizzate e interagire con servizi di terze parti per:

Invia notifiche via email o SMS

Elabora i pagamenti utilizzando i gateway di pagamento più diffusi

Integrazione con piattaforme CRM e strumenti di marketing

Eseguire la manipolazione e l'analisi dei dati

Accedi a varie risorse esterne, come servizi meteorologici, mappe o dati finanziari

L'integrazione di API e servizi di terze parti può espandere in modo significativo le funzionalità della tua applicazione web e aprire un mondo di possibilità per creare soluzioni innovative senza la necessità di scrivere codice.

Le piattaforme No-code come AppMaster offrono una soluzione end-to-end completa per la creazione di applicazioni web senza richiedere conoscenze di programmazione. Grazie alle loro potenti funzionalità, alla facilità d'uso e ai vantaggi in termini di risparmio sui costi, le piattaforme no-code continuano a guadagnare popolarità nel mondo dello sviluppo di app, e per una buona ragione. Che tu sia un piccolo imprenditore, un imprenditore o un individuo con un'idea, le piattaforme no-code sono un'opzione da esplorare per creare applicazioni web di alta qualità con il minimo sforzo.

Distribuzione e manutenzione dell'applicazione Web

Una volta completato lo sviluppo della tua applicazione web con una piattaforma no-code, è il momento di distribuirla sul web e garantirne la corretta manutenzione. In questa sezione verranno illustrati i passaggi necessari per la distribuzione e la manutenzione delle applicazioni Web no-code per prestazioni costanti.

Scegli un'opzione di distribuzione

La maggior parte delle piattaforme no-code offre varie opzioni di distribuzione, quindi puoi scegliere quella che meglio si adatta alle tue esigenze. Questi possono variare dai servizi gestiti basati su cloud all'esportazione e alla distribuzione di file binari in locale.

Ad esempio, AppMaster offre diverse opzioni di distribuzione in base al tuo piano di abbonamento. Con un abbonamento Business, gli utenti possono ottenere file binari e con un abbonamento Enterprise puoi persino accedere al codice sorgente delle applicazioni generate. Questa flessibilità ti consente di distribuire le tue applicazioni Web nell'ambiente di tua scelta e di aderire ai requisiti infrastrutturali specifici della tua organizzazione.

Configura il tuo dominio e SSL

Dopo aver scelto un'opzione di distribuzione, dovrai configurare il tuo dominio personalizzato e il certificato Secure Sockets Layer (SSL) per garantire una comunicazione sicura tra la tua applicazione web e i visitatori. Controlla se la tua piattaforma no-code fornisce un modo semplice per configurare queste opzioni. Un dominio personalizzato e un certificato SSL aggiungono credibilità alla tua applicazione web garantendo agli utenti che i loro dati saranno protetti durante la trasmissione.

Metti alla prova la tua applicazione web

Prima di rendere pubblica la tua applicazione web, è necessario testarla accuratamente per garantire che tutto funzioni come previsto. Dalla funzionalità dell'interfaccia utente al comportamento della logica aziendale in diversi scenari, i test sono necessari per identificare eventuali problemi e risolverli. Alcune piattaforme no-code come AppMaster generano automaticamente test durante la creazione dell'applicazione, riducendo al minimo il rischio di errori imprevisti.

Monitoraggio e analisi delle prestazioni

Monitorare le prestazioni della tua applicazione web e analizzare le interazioni degli utenti è fondamentale per garantire un'esperienza utente ottimale e apportare miglioramenti basati sui dati. Molte piattaforme no-code offrono strumenti integrati di monitoraggio delle prestazioni e integrazioni di analisi per aiutarti a tenere traccia di vari parametri, come tempi di caricamento delle pagine, coinvolgimento degli utenti e tassi di conversione. La revisione regolare di questi parametri ti consentirà di identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni informate sullo sviluppo futuro della tua applicazione web.

Aggiornamento dell'applicazione Web

Un vantaggio significativo dell'utilizzo di una piattaforma no-code per lo sviluppo di applicazioni Web è la facilità di aggiornamento dell'applicazione. Man mano che la tua organizzazione cresce e le esigenze dei clienti si evolvono, anche la tua applicazione web dovrà adattarsi. Con le piattaforme no-code è possibile implementare aggiornamenti modificando i componenti visivi, modificando la logica aziendale o integrando nuovi servizi di terze parti. Una volta apportate le modifiche, la piattaforma genera e distribuisce automaticamente la versione aggiornata della tua applicazione, eliminando il debito tecnico e garantendo prestazioni senza interruzioni.

Mantenimento della sicurezza e della conformità

La sicurezza e la privacy dei dati sono aspetti critici delle applicazioni web. Per garantire una protezione continua, assicurati che la tua piattaforma no-code aderisca agli standard di sicurezza più recenti, fornisca aggiornamenti regolari e segua le migliori pratiche del settore per la gestione dei dati. Inoltre, se la tua applicazione web elabora informazioni sensibili o opera in un ambiente regolamentato, assicurati che la tua piattaforma no-code sia conforme alle normative pertinenti, come GDPR, CCPA o HIPAA.

La distribuzione e la manutenzione di un'applicazione Web creata con una piattaforma no-code sono semplificate. Con gli strumenti e le considerazioni giusti, puoi garantire che la tua applicazione rimanga sicura, scalabile e offra costantemente un'esperienza utente di alta qualità.