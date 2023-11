Comment créer des applications Web sans code ?

Ces dernières années, la demande de solutions numériques a augmenté de façon exponentielle, entraînant un besoin accru de méthodes simples et rentables pour développer des applications Web. Les plateformes sans code sont devenues une réponse populaire à cette demande, permettant aux organisations, aux entrepreneurs et aux particuliers de créer des applications Web sans écrire de code.

Les plates-formes No-code sont des outils logiciels qui simplifient le développement d'applications Web, mobiles et back-end. Ils disposent d'une interface visuelle par glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées à l'aide d'éléments et de composants prédéfinis. En offrant une alternative plus accessible et plus conviviale au codage traditionnel, les plateformes no-code ont révolutionné la manière dont de nombreuses entreprises conçoivent, développent et déploient des applications.

Ces plates-formes s'adressent à des utilisateurs aux compétences techniques variées, depuis les développeurs expérimentés cherchant à rationaliser leur flux de travail jusqu'aux utilisateurs non techniques souhaitant créer des applications Web fonctionnelles et visuellement attrayantes. Avec les plateformes no-code, n’importe qui peut donner vie à ses idées sans dépendre des développeurs ni écrire une seule ligne de code.

Fonctionnalités essentielles à rechercher dans les plateformes No-Code

Lorsque vous choisissez une plateforme no-code pour vos besoins de développement d'applications Web, il est essentiel de prendre en compte les fonctionnalités suivantes :

Interface conviviale : une plate-forme no-code bien conçue doit être facile à naviguer et à comprendre, avec une interface utilisateur intuitive et attrayante qui facilite la création d'applications . Composants prédéfinis : une sélection complète de composants prédéfinis doit être facilement disponible, vous permettant de personnaliser l'apparence de votre application Web et de créer rapidement des fonctionnalités avancées. Générateurs d'applications visuelles : la plate-forme doit inclure des outils visuels pour concevoir à la fois des composants d'interface utilisateur et une logique métier, rationalisant le développement d'applications et éliminant le besoin de langages de programmation traditionnels. Composants de logique métier : les plates No-code doivent vous permettre de définir une logique métier complexe à l'aide d'une interface visuelle, facilitant ainsi la création de flux de travail, de validations et de règles sans écrire de code. Gestion de base de données : la plate-forme doit fournir des outils pour gérer et manipuler les données stockées dans votre application, permettant aux utilisateurs non techniques de gérer facilement les tâches d'administration de base de données. Capacités d'intégration d'API : la possibilité de créer des API REST personnalisées et de les intégrer à des services tiers est essentielle pour créer des applications Web riches en fonctionnalités, en particulier lors de la connexion à d'autres systèmes et plates-formes. Options de déploiement : les plates No-code doivent offrir des options de déploiement transparentes, vous permettant de déployer vos applications vers des environnements réels, tels que le cloud ou des serveurs sur site, sans intervention manuelle.

Un aperçu de la plateforme AppMaster

AppMaster est une puissante plate no-code conçue pour aider les utilisateurs à créer des applications backend, Web et mobiles sans codage traditionnel. Fondée en 2020 par Oleg Sotnikov, AppMaster a gagné en popularité, comptant plus de 60 000 utilisateurs dans le monde et récompensé par G2 en tant que très performant dans plusieurs catégories, notamment les plates No-Code et le développement rapide d'applications (RAD).

Les fonctionnalités et capacités innovantes de la plateforme la distinguent des autres solutions no-code. Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent créer visuellement des schémas de base de données, concevoir des processus métier à l'aide du concepteur visuel de processus métier (BP) et définir l'API REST et les points de terminaison WSS. Pour les applications Web, la plate-forme offre une interface drag-and-drop pour concevoir des composants d'interface utilisateur, un concepteur Web BP pour créer une logique métier et une expérience utilisateur entièrement interactive pilotée par le framework Vue3 et JS/TS.

Concernant les applications mobiles, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des composants d'interface utilisateur et de concevoir une logique métier pour chaque élément à l'aide du concepteur Mobile BP. Les applications générées utilisent leur framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, garantissant une fonctionnalité transparente sur tous les appareils.

Le flux de travail efficace d' AppMaster accélère considérablement le processus de développement. En appuyant sur le bouton « Publier », la plateforme génère le code source de vos applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et les déploie dans le cloud. Cette approche rationalisée permet aux organisations de développer des applications jusqu'à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles et de réduire les coûts jusqu'à 3 fois.

La plate-forme prend en charge les bases de données compatibles PostgreSQL comme source de données principale et, grâce à l'utilisation d'applications back-end sans état compilées avec Go, les applications AppMaster offrent une évolutivité impressionnante pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

AppMaster propose six types d'abonnement pour différents utilisateurs et besoins de projets, allant du plan gratuit « Apprendre et explorer » aux abonnements complets « Entreprise » incluant le code source et des plans personnalisés pour les entreprises nécessitant des solutions à haute évolutivité. De plus, AppMaster propose des offres spéciales pour les startups, les organisations éducatives, à but non lucratif et open source, ce qui en fait un choix accessible et populaire pour le développement d'applications Web.

Avantages de l'utilisation de plateformes No-Code

Alors que les entreprises et les organisations entrent dans l’ère numérique, disposer d’applications Web efficaces et efficientes est essentiel à la croissance et au succès. Les plateformes No-code permettent aux utilisateurs de créer des applications Web sans écrire de code. Il existe plusieurs avantages associés à l’utilisation de plateformes no-code, tels que :

Coûts de développement réduits : les plates No-code réduisent considérablement les coûts de développement en éliminant le besoin d'embaucher des équipes de développement coûteuses ou d'acquérir des ressources supplémentaires. Cela permet aux petites entreprises et aux startups de créer plus facilement leurs applications tout en maintenant les coûts à un niveau bas. Délai de mise sur le marché plus rapide : les plates-formes No-code permettent un développement et un déploiement rapides d'applications , rationalisant le processus et réduisant le temps nécessaire à la mise sur le marché de l'application. Cette vitesse accrue permet aux entreprises de rester compétitives et d'adapter rapidement leurs applications pour répondre à l'évolution des demandes du marché. Maintenance simplifiée : les plates-formes No-code facilitent la maintenance en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cette approche élimine la dette technique, ce qui rend moins difficile le maintien des applications à jour et conformes aux normes et réglementations industrielles en constante évolution. Meilleure évolutivité : les plates-formes No-code , comme AppMaster , génèrent de véritables applications, garantissant une évolutivité transparente pour vos applications Web. Cette évolutivité vous permet de vous adapter facilement aux besoins changeants de votre entreprise et à sa croissance. Facilité d'utilisation pour les utilisateurs non techniques : les plates No-code permettent aux utilisateurs non techniques de créer des applications sans avoir besoin d'apprendre des langages de programmation ou de s'appuyer sur une équipe de développement dédiée, leur permettant ainsi de s'approprier le processus de développement d'applications. Dette technique réduite : en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, les plates no-code évitent d'accumuler une dette technique, garantissant ainsi que vos applications restent stables et efficaces.

Ces avantages font des plateformes no-code une alternative intéressante aux méthodologies traditionnelles de codage et de développement de logiciels, en particulier pour les petites entreprises, les startups et les particuliers.

Guide étape par étape pour créer des applications Web sans code

Créer des applications Web sans code peut être un processus relativement simple si vous suivez une approche systématique et exploitez les bons outils. Ce guide détaille les étapes nécessaires pour créer une application Web sans code à l'aide de plateformes no-code comme AppMaster.

Choisissez la bonne plateforme No-Code : sélectionnez une plateforme no-code qui répond le mieux à vos besoins. Tenez compte des offres, des fonctionnalités, des prix et de la documentation pour déterminer quelle plateforme correspond le mieux à vos objectifs et à vos exigences. Définissez les objectifs et les exigences de votre application : décrivez clairement les objectifs, les buts et les résultats attendus de votre application Web. Cela inclut la définition des utilisateurs cibles, des caractéristiques et fonctionnalités principales et de l'expérience utilisateur attendue. Concevoir l'interface utilisateur (UI) : avec une compréhension claire des exigences de votre application, utilisez le générateur d'interface utilisateur visuel de la plate-forme no-code pour concevoir votre interface. Créez une mise en page cohérente sur toutes les pages, en garantissant qu'elle est conviviale et facilement navigable. Configurer la logique métier : les plates No-code comme AppMaster proposent des concepteurs visuels de processus métier pour créer des fonctionnalités backend et une logique métier. Adaptez la logique aux besoins spécifiques de votre application, tels que la gestion de l'authentification des utilisateurs, le suivi de l'inventaire ou l'envoi de notifications. Configurer et gérer la base de données : implémentez un schéma de base de données à l'aide des outils de gestion de base de données de la plateforme no-code . Dans le cas d' AppMaster , vous pouvez créer visuellement des modèles de données et les intégrer à des bases de données compatibles PostgreSQL en tant que base de données principale. Testez votre application : testez minutieusement les fonctionnalités de votre application Web, en vous assurant qu'elle répond à vos objectifs et offre une expérience utilisateur transparente. Soyez prêt à itérer et à affiner votre conception et votre logique en fonction des commentaires de votre phase de test. Déployez et lancez votre application : une fois satisfait des performances et des fonctionnalités de votre application, déployez-la à l'aide des options de déploiement de la plate-forme no-code , telles que l'hébergement cloud ou l'exportation de fichiers binaires pour un hébergement sur site.

En suivant ces étapes et en tirant parti de puissantes plateformes no-code comme AppMaster, vous pouvez créer des applications Web sans écrire une seule ligne de code.

Intégration d'API et de services tiers

L'intégration d'API et de services tiers peut améliorer considérablement les capacités de votre application Web, la rendant plus puissante et plus polyvalente. Les No-code comme AppMaster facilitent l'intégration avec les API et les services tiers, vous permettant d'intégrer de manière transparente des outils et des plates-formes externes dans votre application Web.

Par exemple, à l'aide AppMaster, vous pouvez créer des API REST personnalisées et interagir avec des services tiers pour :

Envoyer des notifications par e-mail ou SMS

Traitez les paiements à l'aide de passerelles de paiement populaires

Intégration aux plateformes CRM et aux outils marketing

Effectuer la manipulation et l'analyse des données

Accédez à diverses ressources externes, telles que des services météorologiques, des cartes ou des données financières

L'intégration d'API et de services tiers peut étendre considérablement les fonctionnalités de votre application Web et ouvrir un monde de possibilités pour créer des solutions innovantes sans avoir besoin d'écrire de code.

Les plateformes No-code comme AppMaster offrent une solution complète de bout en bout pour créer des applications Web sans nécessiter de connaissances en programmation. Grâce à leurs fonctionnalités puissantes, leur facilité d'utilisation et leurs avantages en matière de réduction des coûts, les plates no-code continuent de gagner en popularité dans le monde du développement d'applications, et pour cause. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, un entrepreneur ou un particulier ayant une idée, les plateformes no-code sont une option incontournable pour créer des applications Web de haute qualité avec un minimum d'effort.

Déploiement et maintenance de votre application Web

Une fois que vous avez terminé le développement de votre application web avec une plateforme no-code, il est temps de la déployer sur le web et d'assurer sa bonne maintenance. Cette section abordera les étapes à suivre pour le déploiement et la maintenance de vos applications Web no-code pour des performances constantes.

Choisissez une option de déploiement

La plupart des plateformes no-code proposent diverses options de déploiement, vous pouvez donc choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Ceux-ci peuvent aller des services gérés basés sur le cloud à l'exportation et au déploiement de fichiers binaires sur site.

Par exemple, AppMaster propose différentes options de déploiement en fonction de votre plan d'abonnement. Avec un abonnement Business, les utilisateurs peuvent obtenir des fichiers binaires, et avec un abonnement Enterprise, vous pouvez même accéder au code source de vos applications générées. Cette flexibilité vous permet de déployer vos applications Web dans l'environnement de votre choix et de respecter les exigences spécifiques de votre organisation en matière d'infrastructure.

Configurez votre domaine et SSL

Après avoir choisi une option de déploiement, vous devrez configurer votre domaine personnalisé et votre certificat SSL (Secure Sockets Layer) pour garantir une communication sécurisée entre votre application Web et les visiteurs. Vérifiez si votre plate no-code offre un moyen simple de configurer ces options. Un domaine personnalisé et un certificat SSL ajoutent de la crédibilité à votre application Web en garantissant aux utilisateurs que leurs données seront protégées pendant la transmission.

Testez votre application Web

Avant de rendre votre application Web accessible au public, elle doit être testée minutieusement pour garantir que tout fonctionne comme prévu. De la fonctionnalité de l'interface utilisateur au comportement de la logique métier dans différents scénarios, des tests sont nécessaires pour identifier les problèmes et les résoudre. Certaines plateformes no-code comme AppMaster génèrent automatiquement des tests lors de la création de l'application, minimisant ainsi le risque d'erreurs inattendues.

Surveillance et analyse des performances

La surveillance des performances de votre application Web et l'analyse des interactions des utilisateurs sont essentielles pour garantir une expérience utilisateur optimale et apporter des améliorations basées sur les données. De nombreuses plates no-code proposent des outils intégrés de surveillance des performances et des intégrations d'analyse pour vous aider à suivre diverses mesures, telles que les temps de chargement des pages, l'engagement des utilisateurs et les taux de conversion. L'examen régulier de ces métriques vous permettra d'identifier les domaines à améliorer et de prendre des décisions éclairées concernant le développement futur de votre application Web.

Mise à jour de votre application Web

Un avantage significatif de l’utilisation d’une plateforme no-code pour le développement d’applications Web est la facilité de mise à jour de votre application. À mesure que votre organisation se développe et que les besoins des clients évoluent, votre application Web devra également s'adapter. Avec les plateformes no-code, vous pouvez mettre en œuvre des mises à jour en modifiant les composants visuels, en modifiant la logique métier ou en intégrant de nouveaux services tiers. Une fois les modifications apportées, la plateforme génère et déploie automatiquement la version mise à jour de votre application, éliminant ainsi la dette technique et garantissant des performances transparentes.

Maintenir la sécurité et la conformité

La sécurité et la confidentialité des données sont des aspects critiques des applications Web. Pour garantir une protection continue, assurez-vous que votre plate-forme no-code adhère aux dernières normes de sécurité, fournit des mises à jour régulières et suit les meilleures pratiques du secteur en matière de traitement des données. De plus, si votre application Web traite des informations sensibles ou fonctionne dans un environnement réglementé, assurez-vous que votre plateforme no-code est conforme aux réglementations en vigueur, telles que le RGPD, le CCPA ou la HIPAA.

Le déploiement et la maintenance d'une application Web créée avec une plateforme no-code sont rationalisés. Avec les bons outils et considérations, vous pouvez garantir que votre application reste sécurisée, évolutive et offre systématiquement une expérience utilisateur de haute qualité.