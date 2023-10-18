Kodsuz Web Uygulamaları Nasıl Oluşturulur?

Son yıllarda dijital çözümlere olan talebin katlanarak artması, web uygulamaları geliştirmek için kolay ve uygun maliyetli yöntemlere olan ihtiyacın artmasına yol açtı. Bu talebe popüler bir yanıt olarak kodsuz platformlar ortaya çıktı ve kuruluşların, girişimcilerin ve bireylerin kod yazmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıdı.

No-code platformlar web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştıran yazılım araçlarıdır. Kullanıcıların önceden oluşturulmuş öğeleri ve bileşenleri kullanarak özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel, sürükle ve bırak arayüzüne sahiptirler. no-code platformlar, geleneksel kodlamaya daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir alternatif sunarak birçok işletmenin uygulama tasarlama, geliştirme ve dağıtma sayısında devrim yarattı.

Bu platformlar, iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen deneyimli geliştiricilerden, işlevsel ve görsel olarak çekici web uygulamaları oluşturmak isteyen teknik olmayan kullanıcılara kadar, farklı teknik uzmanlığa sahip kullanıcılara hitap etmektedir. no-code platformlar sayesinde herkes, geliştiricilere güvenmeden veya tek satır kod yazmadan fikirlerini hayata geçirebilir.

No-Code Platformlarda Aranacak Temel Özellikler

Web uygulaması geliştirme ihtiyaçlarınız için no-code bir platform seçerken aşağıdaki özellikleri dikkate almanız önemlidir:

Kullanıcı dostu arayüz: İyi tasarlanmış no-code bir platformda, uygulama oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel ve çekici bir kullanıcı arayüzü ile gezinmesi ve anlaşılması kolay olmalıdır. Önceden oluşturulmuş bileşenler: Web uygulamanızın görünümünü ve hissini özelleştirmenize ve gelişmiş işlevleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir önceden oluşturulmuş bileşen yelpazesi hazır olmalıdır. Görsel uygulama oluşturucular: Platform, hem kullanıcı arayüzü bileşenlerini hem de iş mantığını tasarlamak, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak ve geleneksel programlama dillerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için görsel araçlar içermelidir. İş mantığı bileşenleri: No-code platformlar, görsel bir arayüz kullanarak karmaşık iş mantığını tanımlamanıza olanak tanıyarak herhangi bir kod yazmadan iş akışları, doğrulamalar ve kurallar oluşturmayı kolaylaştırmalıdır. Veritabanı yönetimi: Platform, uygulamanızda depolanan verileri yönetmek ve değiştirmek için araçlar sağlamalı ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların veritabanı yönetimi görevlerini kolayca yerine getirmesine olanak sağlamalıdır. API entegrasyon yetenekleri: Özel REST API'leri oluşturma ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon yeteneği, özellikle diğer sistemlere ve platformlara bağlanırken, zengin özelliklere sahip web uygulamaları oluşturmak için çok önemlidir. Dağıtım seçenekleri: No-code platformlar, uygulamalarınızı manuel müdahaleye gerek kalmadan bulut veya şirket içi sunucular gibi canlı ortamlara aktarmanıza olanak tanıyan kesintisiz dağıtım seçenekleri sunmalıdır.

AppMaster Platformuna Genel Bakış

AppMaster , kullanıcıların geleneksel kodlamaya gerek kalmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platformdur. 2020 yılında Oleg Sotnikov tarafından kurulan AppMaster, dünya çapında 60.000'den fazla kullanıcıyla önemli bir ilgi gördü ve No-Code Geliştirme Platformları ve Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde Yüksek Performanslı olarak G2'den övgüler aldı.

Platformun yenilikçi özellikleri ve yetenekleri onu diğer no-code çözümler arasında öne çıkarıyor. AppMaster ile kullanıcılar görsel olarak veritabanı şemaları oluşturabilir, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısını kullanarak iş süreçlerini tasarlayabilir ve REST API ile WSS Uç Noktalarını tanımlayabilir. Web uygulamaları için platform, kullanıcı arayüzü bileşenlerini tasarlamak için bir drag-and-drop arayüzü, iş mantığı oluşturmak için bir Web BP tasarımcısı ve Vue3 çerçevesi ve JS/TS tarafından yönlendirilen tamamen etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sunar.

Mobil uygulamalarla ilgili olarak AppMaster, Mobile BP tasarımcısını kullanarak kullanıcıların UI bileşenleri oluşturmasına ve her öğe için iş mantığı tasarlamasına olanak tanır. Oluşturulan uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevelerini kullanarak cihazlar arasında kusursuz işlevsellik sağlıyor.

AppMaster verimli iş akışı, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır. 'Yayınla' düğmesine bastığınızda platform, uygulamalarınız için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler çalıştırır, Docker konteynerlerine (yalnızca arka uç) paketler ve bunları buluta dağıtır. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, kuruluşların uygulamaları geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar daha hızlı geliştirmesine olanak tanır ve maliyetleri 3 kata kadar azaltır.

Platform, birincil veri kaynağı olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarını destekler ve Go ile derlenen durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı nedeniyle AppMaster uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sunar.

AppMaster ücretsiz "Öğren ve Keşfet" planından kaynak kodunu içeren kapsamlı "Kurumsal" aboneliklere ve yüksek ölçeklenebilirlik çözümleri gerektiren işletmeler için özelleştirilmiş planlara kadar çeşitli kullanıcılar ve proje ihtiyaçları için altı abonelik türü sunar. Üstelik AppMaster, yeni kurulan şirketler, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynak kuruluşlar için özel teklifler sunarak onu web uygulaması geliştirme için erişilebilir ve popüler bir seçim haline getiriyor.

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No-Code Platformları Kullanmanın Yararları

İşletmeler ve kuruluşlar dijital çağı benimserken, etkili ve verimli web uygulamalarına sahip olmak büyüme ve başarı için hayati öneme sahiptir. No-code platformlar, kullanıcılara herhangi bir kod yazmadan web uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. no-code platformları kullanmanın aşağıdakiler gibi çeşitli avantajları vardır:

Geliştirme Maliyetlerini Düşürün: No-code platformlar, pahalı geliştirme ekiplerinin işe alınması veya ek kaynak edinilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme maliyetini önemli ölçüde azaltır . Bu, küçük işletmelerin ve yeni kurulan şirketlerin, maliyetlerini düşük tutarken uygulamalarını oluşturmalarını kolaylaştırır. Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi: No-code platformlar , hızlı uygulama geliştirme ve dağıtıma olanak tanır, süreci kolaylaştırır ve uygulamayı pazara sunmak için gereken süreyi azaltır. Bu artan hız, işletmelerin rekabet gücünü korumasına ve uygulamalarını değişen pazar taleplerini karşılayacak şekilde hızla uyarlamasına olanak tanır. Basitleştirilmiş Bakım: No-code platformlar, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak bakımın daha kolay olmasını sağlar. Bu yaklaşım, teknik borcu ortadan kaldırarak uygulamaları güncel tutmayı ve sürekli gelişen endüstri standartları ve düzenlemeleriyle uyumlu olmayı daha az zorlayıcı hale getirir. Daha İyi Ölçeklenebilirlik: AppMaster gibi No-code platformlar gerçek uygulamalar oluşturarak web uygulamalarınız için kusursuz ölçeklenebilirlik sağlar. Bu ölçeklenebilirlik, değişen iş ihtiyaçlarına ve büyümeye kolayca uyum sağlamanıza olanak tanır. Teknik Olmayan Kullanıcılar için Kullanım Kolaylığı: No-code platformlar, teknik olmayan kullanıcılara programlama dilleri öğrenmeye gerek kalmadan veya özel bir geliştirme ekibine güvenmeye gerek kalmadan uygulamalar oluşturma olanağı vererek, uygulama geliştirme sürecinin sorumluluğunu üstlenmelerine olanak tanır. Azalan Teknik Borç: Gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, no-code platformlar teknik borç birikmesini önleyerek uygulamalarınızın istikrarlı ve verimli kalmasını sağlar.

Bu avantajlar no-code platformları, özellikle küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler ve bireyler için geleneksel kodlama ve yazılım geliştirme metodolojilerine çekici bir alternatif haline getiriyor.

Kodsuz Web Uygulamaları Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz

Sistematik bir yaklaşım izlerseniz ve doğru araçları kullanırsanız, kodsuz web uygulamaları oluşturmak nispeten basit bir süreç olabilir. Bu kılavuz, AppMaster gibi no-code platformları kullanarak kodsuz bir web uygulaması oluşturmak için gerekli adımların ayrıntılarını verir.

Doğru No-Code Platformu Seçin: İhtiyaçlarınıza en uygun no-code platformu seçin. Hangi platformun hedeflerinize ve gereksinimlerinize uygun olduğunu belirlemek için teklifleri, özellikleri, fiyatları ve belgeleri göz önünde bulundurun. Uygulamanızın Hedeflerini ve Gereksinimlerini Tanımlayın: Web uygulamanızın amaçlarını, hedeflerini ve beklenen sonuçlarını açıkça ana hatlarıyla belirtin. Bu, hedef kullanıcıları, temel özellikleri ve işlevleri ve beklenen kullanıcı deneyimini tanımlamayı içerir. Kullanıcı Arayüzünü (UI) Tasarlayın: Uygulamanızın gereksinimlerini net bir şekilde anlayarak, arayüzünüzü tasarlamak için no-code platformun görsel kullanıcı arayüzü oluşturucusunu kullanın. Tüm sayfalarda tutarlı bir düzen oluşturarak kullanıcı dostu ve kolayca gezinilebilir olmasını sağlayın. İş Mantığını Kurun: AppMaster gibi No-code platformlar, arka uç işlevselliği ve iş mantığı oluşturmak için görsel iş süreci tasarımcıları sunar. Mantığı, kullanıcı kimlik doğrulamasını yönetme, envanteri izleme veya bildirim gönderme gibi uygulamanızın özel gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlayın. Veritabanını Yapılandırın ve Yönetin: no-code platformun veritabanı yönetim araçlarını kullanarak bir veritabanı şeması uygulayın. AppMaster durumunda görsel olarak veri modelleri oluşturabilir ve bunları birincil veritabanınız olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla entegre edebilirsiniz. Uygulamanızı Test Edin: Web uygulamanızın işlevselliğini kapsamlı bir şekilde test ederek hedeflerinizi karşıladığından ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olun. Test aşamanızdaki geri bildirimlere dayanarak tasarımınızı ve mantığınızı yinelemeye ve iyileştirmeye hazır olun. Uygulamanızı Dağıtın ve Başlatın: Uygulamanızın performansından ve işlevselliğinden memnun kaldığınızda, bulut barındırma veya şirket içi barındırma için ikili dosyaları dışa aktarma gibi no-code platformun dağıtım seçeneklerini kullanarak uygulamayı dağıtın.

Bu adımları izleyerek ve AppMaster gibi güçlü no-code platformlardan yararlanarak tek satır kod yazmanıza gerek kalmadan web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

API'leri ve Üçüncü Taraf Hizmetlerini Entegre Etme

API'leri ve üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmek, web uygulamanızın yeteneklerini önemli ölçüde geliştirerek onu daha güçlü ve çok yönlü hale getirebilir. AppMaster gibi No-code platformlar, API'ler ve üçüncü taraf hizmetleriyle kolay entegrasyonu kolaylaştırarak harici araçları ve platformları web uygulamanıza sorunsuz bir şekilde dahil etmenize olanak tanır.

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Örneğin, AppMaster kullanarak özel REST API'leri oluşturabilir ve üçüncü taraf hizmetlerle etkileşimde bulunarak şunları yapabilirsiniz:

E-posta veya SMS yoluyla bildirim gönderme

Ödemeleri popüler ödeme ağ geçitlerini kullanarak işleyin

CRM platformları ve pazarlama araçlarıyla entegrasyon

Veri manipülasyonu ve analizi gerçekleştirin

Hava durumu hizmetleri, haritalar veya finansal veriler gibi çeşitli harici kaynaklara erişin

API'leri ve üçüncü taraf hizmetlerini entegre etmek, web uygulamanızın işlevselliğini önemli ölçüde genişletebilir ve herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan yenilikçi çözümler yaratmanız için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açabilir.

AppMaster gibi No-code platformlar, programlama bilgisi gerektirmeden web uygulamaları oluşturmak için eksiksiz bir uçtan uca çözüm sunar. Güçlü özellikleri, kullanım kolaylığı ve maliyet tasarrufu sağlayan avantajlarıyla no-code platformlar, uygulama geliştirme dünyasında popülerlik kazanmaya devam ediyor ve bunun da iyi bir nedeni var. İster küçük bir işletme sahibi, ister girişimci, ister fikri olan bir birey olun, no-code platformlar, minimum çabayla yüksek kaliteli web uygulamaları oluşturmak için mutlaka keşfedilmesi gereken bir seçenektir.

Web Uygulamanızı Dağıtma ve Bakımını Yapma

Web uygulamanızın no-code bir platformla geliştirilmesini tamamladıktan sonra, onu web'e dağıtma ve uygun bakımını sağlama zamanı gelir. Bu bölümde, tutarlı performans için no-code web uygulamalarınızın dağıtımı ve bakımı için atmanız gereken adımlar tartışılacaktır.

Bir Dağıtım Seçeneği Belirleyin

Çoğu no-code platform çeşitli dağıtım seçenekleri sunar; böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Bunlar, bulut tabanlı yönetilen hizmetlerden şirket içi ikili dosyaların dışarı aktarılmasına ve dağıtılmasına kadar değişebilir.

Örneğin AppMaster, abonelik planınıza göre farklı dağıtım seçenekleri sunar. Business aboneliğiyle kullanıcılar ikili dosyalar alabilir ve Enterprise aboneliğiyle oluşturulan uygulamalarınızın kaynak koduna bile erişebilirsiniz. Bu esneklik, web uygulamalarınızı seçtiğiniz ortamda dağıtmanıza ve kuruluşunuzun özel altyapı gereksinimlerine uymanıza olanak tanır.

Alan Adınızı ve SSL'nizi Yapılandırın

Bir dağıtım seçeneği seçtikten sonra, web uygulamanız ile ziyaretçileriniz arasında güvenli iletişim sağlamak için özel alan adınızı ve Güvenli Yuva Katmanı (SSL) sertifikanızı yapılandırmanız gerekecektir. no-code platformunuzun bu seçenekleri yapılandırmak için kolay bir yol sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Özel bir alan adı ve SSL sertifikası, kullanıcılara verilerinin iletim sırasında korunacağına dair güvence vererek web uygulamanıza güvenilirlik katar.

Web Uygulamanızı Test Edin

Web uygulamanızı halka açık hale getirmeden önce, her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerekir. Kullanıcı arayüzü işlevselliğinden iş mantığının farklı senaryolardaki davranışına kadar, sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için test yapılması gerekir. AppMaster gibi bazı no-code platformlar, uygulama oluşturma sırasında otomatik olarak testler oluşturarak beklenmeyen hata riskini en aza indirir.

Performans İzleme ve Analitik

Web uygulamanızın performansını izlemek ve kullanıcı etkileşimlerini analiz etmek, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak ve veriye dayalı iyileştirmeler yapmak için kritik öneme sahiptir. Çoğu no-code platform, sayfa yükleme süreleri, kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm oranları gibi çeşitli ölçümleri takip etmenize yardımcı olmak için yerleşik performans izleme araçları ve analiz entegrasyonları sunar. Bu ölçümleri düzenli olarak gözden geçirmek, iyileştirilecek alanları belirlemenize ve web uygulamanızın gelecekteki gelişimi hakkında bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.

Web Uygulamanızı Güncelleme

Web uygulaması geliştirme için no-code bir platform kullanmanın önemli bir avantajı, uygulamanızı güncelleme kolaylığıdır. Kuruluşunuz büyüdükçe ve müşteri ihtiyaçları geliştikçe web uygulamanızın da uyum sağlaması gerekecektir. no-code platformlarda görsel bileşenleri değiştirerek, iş mantığını değiştirerek veya yeni üçüncü taraf hizmetleri entegre ederek güncellemeleri uygulayabilirsiniz. Değişiklikler yapıldıktan sonra platform, uygulamanızın güncellenmiş sürümünü otomatik olarak oluşturup dağıtarak teknik borcu ortadan kaldırır ve kusursuz performans sağlar.

Güvenlik ve Uyumluluğun Sürdürülmesi

Güvenlik ve veri gizliliği web uygulamalarının kritik yönleridir. Sürekli koruma sağlamak için no-code platformunuzun en son güvenlik standartlarına uyduğundan, düzenli güncellemeler sağladığından ve veri işleme konusunda sektördeki en iyi uygulamaları takip ettiğinden emin olun. Ayrıca web uygulamanız hassas bilgileri işliyorsa veya düzenlemeye tabi bir ortamda çalışıyorsa no-code platformunuzun GDPR, CCPA veya HIPAA gibi ilgili düzenlemelere uygun olduğundan emin olun.

no-code bir platformla oluşturulan bir web uygulamasının dağıtımı ve bakımı kolaylaştırılmıştır. Doğru araçlar ve hususlarla uygulamanızın güvenli, ölçeklenebilir kalmasını ve sürekli olarak yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayabilirsiniz.