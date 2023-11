Hoe maak je webapplicaties zonder code?

De afgelopen jaren is de vraag naar digitale oplossingen exponentieel gegroeid, wat heeft geleid tot een grotere behoefte aan eenvoudige en kosteneffectieve methoden om webapplicaties te ontwikkelen. No-code- platforms zijn een populair antwoord op deze vraag geworden, waardoor organisaties, ondernemers en individuen webapplicaties kunnen maken zonder code te schrijven.

No-code platforms zijn softwaretools die het ontwikkelen van web-, mobiele en backend-applicaties vereenvoudigen. Ze beschikken over een visuele drag-and-drop-interface waarmee gebruikers aangepaste applicaties kunnen maken met behulp van vooraf gebouwde elementen en componenten. Door een toegankelijker en gebruiksvriendelijker alternatief voor traditionele codering te bieden, hebben no-code platforms een revolutie teweeggebracht in de manier waarop veel bedrijven applicaties ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Deze platforms zijn bedoeld voor gebruikers met verschillende technische expertise, van ervaren ontwikkelaars die hun workflow willen stroomlijnen tot niet-technische gebruikers die functionele en visueel aantrekkelijke webapplicaties willen creëren. Met no-code platforms kan iedereen zijn ideeën tot leven brengen zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars of een enkele regel code te schrijven.

Essentiële functies waar u op moet letten bij platforms No-Code

Wanneer u een no-code platform kiest voor de ontwikkelingsbehoeften van uw webapplicaties, is het essentieel om rekening te houden met de volgende kenmerken:

Gebruiksvriendelijke interface: Een goed ontworpen platform no-code moet gemakkelijk te navigeren en te begrijpen zijn, met een intuïtieve en aantrekkelijke gebruikersinterface die het eenvoudig maakt om applicaties te maken . Vooraf gebouwde componenten: Een uitgebreide selectie van vooraf gebouwde componenten moet direct beschikbaar zijn, zodat u het uiterlijk van uw webapplicatie kunt aanpassen en snel geavanceerde functionaliteit kunt creëren. Bouwers van visuele applicaties: Het platform moet visuele tools bevatten voor het ontwerpen van zowel UI-componenten als bedrijfslogica, het stroomlijnen van applicatieontwikkeling en het elimineren van de behoefte aan traditionele programmeertalen. Componenten van bedrijfslogica: Met platforms No-code kunt u complexe bedrijfslogica definiëren met behulp van een visuele interface, waardoor het eenvoudig wordt om workflows, validaties en regels te creëren zonder code te schrijven. Databasebeheer: Het platform moet tools bieden voor het beheren en manipuleren van gegevens die in uw applicatie zijn opgeslagen, waardoor niet-technische gebruikers gemakkelijk databasebeheertaken kunnen uitvoeren. API-integratiemogelijkheden: De mogelijkheid om aangepaste REST API's te maken en te integreren met services van derden is essentieel voor het bouwen van veelzijdige webapplicaties, vooral wanneer verbinding wordt gemaakt met andere systemen en platforms. Implementatieopties: No-code platforms moeten naadloze implementatieopties bieden, zodat u uw applicaties zonder handmatige tussenkomst naar live-omgevingen kunt pushen, zoals de cloud of lokale servers.

Een overzicht van het AppMaster platform

AppMaster is een krachtig platform no-code dat is ontworpen om gebruikers te helpen backend-, web- en mobiele applicaties te creëren zonder traditionele codering. AppMaster opgericht in 2020 door Oleg Sotnikov, heeft aanzienlijke grip gekregen, met meer dan 60.000 gebruikers wereldwijd en onderscheidingen van G2 als High Performer in verschillende categorieën, waaronder No-Code Development Platforms en Rapid Application Development (RAD).

De innovatieve functies en mogelijkheden van het platform zorgen ervoor dat het zich onderscheidt van andere no-code oplossingen. Met AppMaster kunnen gebruikers visueel databaseschema's maken, bedrijfsprocessen ontwerpen met behulp van de visuele Business Process (BP) Designer en REST API en WSS-eindpunten definiëren. Voor webapplicaties biedt het platform een drag-and-drop interface voor het ontwerpen van UI-componenten, een Web BP-ontwerper voor het bouwen van bedrijfslogica en een volledig interactieve gebruikerservaring, aangestuurd door het Vue3- framework en JS/TS.

Wat mobiele applicaties betreft, stelt AppMaster gebruikers in staat om UI-componenten te creëren en bedrijfslogica voor elk element te bedenken met behulp van de Mobile BP-ontwerper. De gegenereerde applicaties maken gebruik van hun servergestuurde raamwerk op basis van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS, waardoor naadloze functionaliteit op alle apparaten wordt gegarandeerd.

De efficiënte workflow van AppMaster versnelt het ontwikkelingsproces dramatisch. Door op de knop 'Publiceren' te drukken, genereert het platform de broncode voor uw applicaties, compileert deze, voert tests uit, verpakt ze in Docker-containers (alleen backend) en implementeert ze in de cloud. Deze gestroomlijnde aanpak stelt organisaties in staat applicaties tot 10x sneller te ontwikkelen dan traditionele methoden en verlaagt de kosten tot 3x.

Het platform ondersteunt PostgreSQL -compatibele databases als primaire gegevensbron, en dankzij het gebruik van stateless backend-applicaties die zijn gecompileerd met Go, bieden AppMaster applicaties indrukwekkende schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting.

AppMaster biedt zes abonnementstypen voor verschillende gebruikers en projectbehoeften, variërend van het gratis 'Learn & Explore'-abonnement tot uitgebreide 'Enterprise'-abonnementen met broncode en aangepaste abonnementen voor bedrijven die oplossingen met een hoge schaalbaarheid nodig hebben. Bovendien biedt AppMaster speciale aanbiedingen voor startups, onderwijs-, non-profit- en open-sourceorganisaties, waardoor het een toegankelijke en populaire keuze is voor de ontwikkeling van webapplicaties.

Voordelen van het gebruik van platforms No-Code

Nu bedrijven en organisaties het digitale tijdperk omarmen, is het hebben van effectieve en efficiënte webapplicaties essentieel voor groei en succes. No-code platforms stellen gebruikers in staat webapplicaties te maken zonder code te schrijven. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van platforms no-code, zoals:

Lagere ontwikkelingskosten: Platformen No-code verlagen de ontwikkelingskosten aanzienlijk door de noodzaak voor het inhuren van dure ontwikkelingsteams of het verwerven van extra middelen te elimineren. Dit maakt het voor kleine bedrijven en startups gemakkelijker om hun applicaties te maken, terwijl de kosten laag blijven. Snellere time-to-market: No-code platforms maken een snelle ontwikkeling en implementatie van applicaties mogelijk, waardoor het proces wordt gestroomlijnd en de tijd wordt verkort die nodig is om de applicatie op de markt te brengen. Dankzij deze hogere snelheid kunnen bedrijven concurrerend blijven en hun applicaties snel aanpassen aan de veranderende marktvraag. Vereenvoudigd onderhoud: No-code -platforms vergemakkelijken eenvoudiger onderhoud door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd. Deze aanpak elimineert technische schulden, waardoor het minder uitdagend wordt om applicaties up-to-date te houden en te voldoen aan de steeds evoluerende industriestandaarden en -regelgeving. Betere schaalbaarheid: Platformen No-code , zoals AppMaster , genereren echte applicaties, waardoor een naadloze schaalbaarheid voor uw webapplicaties wordt gegarandeerd. Dankzij deze schaalbaarheid kunt u gemakkelijk tegemoetkomen aan veranderende bedrijfsbehoeften en groei. Gebruiksgemak voor niet-technische gebruikers: No-code platforms stellen niet-technische gebruikers in staat applicaties te maken zonder programmeertalen te hoeven leren of te hoeven vertrouwen op een speciaal ontwikkelingsteam , waardoor ze eigenaar kunnen worden van het applicatie-ontwikkelingsproces. Verminderde technische schulden: Door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, voorkomen no-code platforms dat de technische schulden zich ophopen, waardoor uw applicaties stabiel en efficiënt blijven.

Deze voordelen maken no-code platforms tot een aantrekkelijk alternatief voor traditionele codeer- en softwareontwikkelingsmethoden, vooral voor kleine bedrijven, startups en individuen.

Stapsgewijze handleiding voor het maken van webapplicaties zonder code

Het maken van webapplicaties zonder code kan een relatief eenvoudig proces zijn als u een systematische aanpak volgt en de juiste tools gebruikt. In deze handleiding worden de noodzakelijke stappen beschreven om een ​​webapplicatie zonder code te maken met behulp van no-code platforms zoals AppMaster.

Kies het juiste platform No-Code : Selecteer een platform no-code dat het beste bij uw behoeften past. Houd rekening met het aanbod, de functies, de prijzen en de documentatie om te bepalen welk platform goed aansluit bij uw doelstellingen en vereisten. Definieer de doelen en vereisten van uw applicatie: Geef duidelijk een overzicht van de doelstellingen en verwachte resultaten van uw webapplicatie. Dit omvat het definiëren van doelgebruikers, kernfuncties en functionaliteiten en de verwachte gebruikerservaring. Ontwerp de gebruikersinterface (UI): Met een duidelijk inzicht in de vereisten van uw applicatie kunt u de visuele UI-bouwer van het no-code platform gebruiken om uw interface te ontwerpen. Creëer een consistente lay-out op alle pagina's, zodat deze gebruiksvriendelijk en gemakkelijk navigeerbaar is. Bedrijfslogica opzetten: No-code platforms zoals AppMaster bieden visuele ontwerpers van bedrijfsprocessen voor het creëren van backend-functionaliteit en bedrijfslogica. Pas de logica aan de specifieke behoeften van uw toepassing aan, zoals het beheren van gebruikersauthenticatie, het bijhouden van inventaris of het verzenden van meldingen. Configureer en beheer de database: implementeer een databaseschema met behulp van de databasebeheertools van het no-code platform. In het geval van AppMaster kunt u visueel datamodellen maken en deze integreren met PostgreSQL-compatibele databases als uw primaire database. Test uw applicatie: Test de functionaliteit van uw webapplicatie grondig, zorg ervoor dat deze aan uw doelstellingen voldoet en een naadloze gebruikerservaring biedt. Wees voorbereid op het herhalen en verfijnen van uw ontwerp en logica op basis van de feedback uit uw testfase. Implementeer en start uw applicatie: Als u tevreden bent met de prestaties en functionaliteit van uw applicatie, implementeert u deze met behulp van de implementatieopties van het no-code platform, zoals cloudhosting of het exporteren van binaire bestanden voor on-premises hosting.

Door deze stappen te volgen en krachtige no-code -platforms zoals AppMaster te gebruiken, kunt u webapplicaties maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

Integratie van API's en services van derden

Het integreren van API's en services van derden kan de mogelijkheden van uw webapplicatie dramatisch verbeteren, waardoor deze krachtiger en veelzijdiger wordt. No-code platforms zoals AppMaster maken eenvoudige integratie met API's en services van derden mogelijk, waardoor u naadloos externe tools en platforms in uw webapplicatie kunt integreren.

Met AppMaster kunt u bijvoorbeeld aangepaste REST API's maken en communiceren met services van derden om:

Stuur meldingen via e-mail of sms

Verwerk betalingen met behulp van populaire betalingsgateways

Integreer met CRM- platforms en marketingtools

Gegevensmanipulatie en -analyse uitvoeren

Toegang tot verschillende externe bronnen, zoals weerdiensten, kaarten of financiële gegevens

Het integreren van API's en diensten van derden kan de functionaliteit van uw webapplicatie aanzienlijk uitbreiden en een wereld aan mogelijkheden openen voor het creëren van innovatieve oplossingen zonder dat u code hoeft te schrijven.

No-code platforms zoals AppMaster bieden een complete end-to-end oplossing voor het maken van webapplicaties zonder programmeerkennis. Met hun krachtige functies, gebruiksgemak en kostenbesparende voordelen blijven no-code platforms aan populariteit winnen in de wereld van app-ontwikkeling, en met goede reden. Of u nu de eigenaar van een klein bedrijf, een ondernemer of een individu met een idee bent, no-code platforms zijn een optie die u moet onderzoeken om met minimale inspanning hoogwaardige webapplicaties te maken.

Implementatie en onderhoud van uw webapplicatie

Zodra u de ontwikkeling van uw webapplicatie met een no-code platform hebt voltooid, is het tijd om deze op internet te implementeren en voor goed onderhoud te zorgen. In deze sectie worden de stappen besproken die u moet nemen voor de implementatie en het onderhoud van uw webapplicaties no-code voor consistente prestaties.

Kies een implementatieoptie

De meeste no-code platforms bieden verschillende implementatieopties, zodat u degene kunt kiezen die het beste bij uw behoeften past. Deze kunnen variëren van cloudgebaseerde beheerde services tot het lokaal exporteren en implementeren van binaire bestanden.

AppMaster biedt bijvoorbeeld verschillende implementatieopties afhankelijk van uw abonnement. Met een Business-abonnement kunnen gebruikers binaire bestanden krijgen, en met een Enterprise-abonnement heeft u zelfs toegang tot de broncode van uw gegenereerde applicaties. Dankzij deze flexibiliteit kunt u uw webapplicaties implementeren in de omgeving van uw keuze en voldoen aan de specifieke infrastructuurvereisten van uw organisatie.

Configureer uw domein en SSL

Nadat u een implementatieoptie heeft gekozen, moet u uw aangepaste domein en Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat configureren om veilige communicatie tussen uw webapplicatie en de bezoekers te garanderen. Controleer of uw no-code platform een ​​eenvoudige manier biedt om deze opties te configureren. Een aangepast domein en SSL-certificaat voegen geloofwaardigheid toe aan uw webapplicatie door gebruikers te verzekeren dat hun gegevens tijdens de overdracht worden beschermd.

Test uw webapplicatie

Voordat uw webapplicatie live wordt gezet voor het publiek, moet deze grondig worden getest om er zeker van te zijn dat alles naar verwachting werkt. Van de functionaliteit van de gebruikersinterface tot het gedrag van de bedrijfslogica in verschillende scenario's: testen is noodzakelijk om eventuele problemen te identificeren en op te lossen. Sommige no-code platforms zoals AppMaster genereren automatisch tests tijdens het maken van applicaties, waardoor het risico op onverwachte fouten wordt geminimaliseerd.

Prestatiemonitoring en -analyse

Het monitoren van de prestaties van uw webapplicatie en het analyseren van gebruikersinteracties is van cruciaal belang om een ​​optimale gebruikerservaring te garanderen en datagestuurde verbeteringen aan te brengen. Veel no-code platforms bieden ingebouwde tools voor prestatiemonitoring en analyse-integraties waarmee u verschillende statistieken kunt bijhouden, zoals laadtijden van pagina's, gebruikersbetrokkenheid en conversiepercentages. Door deze statistieken regelmatig te beoordelen, kunt u verbeterpunten identificeren en weloverwogen beslissingen nemen over de toekomstige ontwikkeling van uw webapplicatie.

Uw webapplicatie bijwerken

Een belangrijk voordeel van het gebruik van een no-code -platform voor de ontwikkeling van webapplicaties is het gemak waarmee u uw applicatie kunt updaten. Naarmate uw organisatie groeit en de klantbehoeften evolueren, zal ook uw webapplicatie zich moeten aanpassen. Met platforms no-code kunt u updates implementeren door de visuele componenten te wijzigen, de bedrijfslogica aan te passen of nieuwe services van derden te integreren. Zodra de wijzigingen zijn aangebracht, genereert en implementeert het platform automatisch de bijgewerkte versie van uw applicatie, waardoor technische schulden worden geëlimineerd en naadloze prestaties worden gegarandeerd.

Beveiliging en compliance handhaven

Beveiliging en gegevensprivacy zijn cruciale aspecten van webapplicaties. Om continue bescherming te garanderen, moet u ervoor zorgen dat uw no-code platform voldoet aan de nieuwste beveiligingsnormen, regelmatig updates biedt en de beste praktijken uit de branche voor gegevensverwerking volgt. Als uw webapplicatie gevoelige informatie verwerkt of in een gereguleerde omgeving werkt, zorg er dan voor dat uw no-code platform voldoet aan de relevante regelgeving, zoals AVG, CCPA of HIPAA.

Het implementeren en onderhouden van een webapplicatie die is gemaakt met een no-code -platform is gestroomlijnd. Met de juiste tools en overwegingen kunt u ervoor zorgen dat uw applicatie veilig en schaalbaar blijft en consistent een gebruikerservaring van hoge kwaliteit levert.