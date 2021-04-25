تحتوي مجموعة الكتب هذه على كتيبات تصميم متنوعة ، بما في ذلك إرشادات الأعمال ، ونصائح التصميم الشاملة ، والإلهام الإبداعي.

وبالتالي ، فإن مجموعة الكتب الشاملة توفر أكثر من مجرد طرق إرشادية. لقد قسمنا توصياتنا إلى خمس فئات حتى تتمكن من إنشاء رف كتب متوازن جيدًا يبقيك مفتونًا ومثيرًا للتحدي والإلهام: اللون والطباعة والبنية ؛ تطوير الأعمال والأستاذ. تصميم شامل كتب للتفكير كتب لإلهامك.

هيا بنا نبدأ.

اللون والطباعة والبنية

أضف كتب التصميم هذه إلى قسم المراجع في مكتبتك الشخصية.

1. "قاموس المصمم للون" بقلم آدمز شون

إنها ليست عجلة الألوان النموذجية الخاصة بك. يتضمن كتاب Sean Adams أيضًا تحليلًا متعمقًا لـ 30 لونًا مهمًا في الفن والتصميم. يتم تقسيم درجات الألوان الدافئة والباردة والمحايدة والمتخصصة من خلال تناسق الألوان إلى أربع فئات - دافئة (حمراء وبرتقالية) ، باردة (زرقاء ورمادية) ، محايدة (خضراء وبنية) ، ومتخصصة (بيضاء) - وتستخدم الأمثلة في توضيح كيف تثير الألوان والنغمات المختلفة مشاعر معينة.

2. "التفكير بالنوع: دليل نقدي للمصممين والكتاب والمحررين والطلاب" بقلم إلين لوبتون

تستمر الطبعة الجديدة من الكتاب حيث توقفت الأولى ، بناءً على أساس إلين لوبتون المتين بالفعل. لتوضيح كيفية تأثير الكتابة على الاتصال المرئي ، توظف إيلين مزيجًا من المقالات وأمثلة من العالم الحقيقي وأفكار نظرية وأنشطة. الإصدار المحدث يعالج الصعوبات المطبعية الخاصة بالويب مثل اقتران الخطوط وترخيص تسميات توضيحية للصور وتصميم الويب. يحتوي على مراجع رائعة لأي شخص يعمل بالكلمات.

3. "هندسة التصميم" لكيمبرلي عيلام

يشرح Kimberly دور الهندسة في إنشاء تصميمات جميلة من الناحية الجمالية. تمت مناقشة الجانب الهندسي للاختراع بالتفصيل في جميع أنحاء الكتاب ، والذي يتضمن أمثلة من الهندسة المعمارية إلى الرسم. تحتوي بعض الصفحات أيضًا على شفافية.

4. "نوع الرسم: مقدمة لتوضيح أشكال الحروف" بقلم أليكس فوكس

إذا كنت تتعلم بالممارسة ، فإن نوع رسم Alex Fowkes: مقدمة لتوضيح أشكال الحروف هو الكتاب المناسب لك. هذا الكتاب عبارة عن دليل ومصنف ، مما يسمح لك بوضع مهاراتك الجديدة على المحك (حرفيًا) في الجزء العملي من الكتاب. سيقدم هذا الكتاب 20 محرفًا من خلال مقابلات مع مصممي الكتابة وقطع رسم صغيرة توضح العملية.

5. "سر الحياة الملونة" لكاسيا سانت كلير

رحلة عبر التواريخ الملونة لـ 75 لونًا مميزًا مع كتاب كاسيا سانت كلير. لماذا تجعلك بعض الألوان تشعر بالبهجة أو الغضب؟ ما هو أصل ألوان معينة؟ لماذا توجد العديد من درجات اللون البني المختلفة بينما تبدو جميعها بنفس درجة لون القهوة الداكنة؟ هذا الكتاب يعالج هذا السؤال والعديد من الآخرين.

تطوير الأعمال والأستاذ

هل أنت مستعد لإنشاء فن يمكنه أيضًا أن يدر المال؟ تغطي هذه الكتب الجانب التجاري من التصميم بمزيد من التفصيل.

6. "كيف تصبح مصمم جرافيك دون أن تفقد روحك" من تأليف أدريان شونسي

كتاب Adrian Shaughnessy هو دليل ممتاز إذا كنت قد بدأت للتو في التسويق. يناقش أدريان العطاءات الفائزة ، وفهم الملخصات ، والتعامل مع العملاء المطالبين ، والمزيد في هذا الكتاب. على الرغم من أن هذا ليس بالعمق أو التعقيد الذي قد يوحي به اسم الكتاب ، إلا أنه يشجع المصممين الشباب على التفكير في عملهم. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من التعلم من محترفين متمرسين من خلال المقابلات المضمنة في الكتاب.

7. "التفكير بالعلامة التجارية والمحاولات النبيلة الأخرى" بقلم ديبي ميلمان

تستكشف ديبي ميلمان ، المؤلفة والمصممة الحائزة على جوائز ، الرابط بين العلامة التجارية والتصميم في الكتاب. إنها مجموعة من المقابلات مع العديد من المصممين والمسوقين والمؤلفين المعروفين - مما يجعلها سريعة في القراءة في دفعات صغيرة. قد تساعد مناقشات ديبي مع العقول اللامعة الأخرى على فتح عقلك لوجهات نظر مختلفة حول العلامة التجارية والتصميم.

8. "انسخ هذا الكتاب: دليل الفنان إلى حقوق النشر" بقلم إريك شريفر

هذا الكتاب من تأليف Eric Schrijver هو كتاب يجب عليك نسخه. مع الخبير القانوني جوليان كاباي ، يشرح إريك أساسيات قانون حقوق الطبع والنشر ، بما في ذلك كيفية حقوق الطبع والنشر لعملك ، والمدة التي تستمر فيها هذه الحقوق ، وكيف تعمل حقوق النشر عبر منصات مختلفة.

9. "عمل حر ، وأعمال ، وأشياء" بقلم إيمي هود وجين هود

في الكتاب ، تقدم آمي وجين هود ثروة من المعلومات المفيدة. يمكن أن تساعد دروس Amy and Jen والفكاهة وأوراق العمل العملية أي شخص يتطلع إلى كسب المال بمهاراته. يغطي هذا الكتاب موضوعات أساسية مثل الشؤون المالية المستقلة والعقود وتوسيع قاعدة عملائك

10. "العلامة التجارية: في خمس خطوات ونصف" بقلم مايكل جونسون

تمت مناقشة أهمية التصميم في العلامة التجارية من قبل المؤلف ومصمم الجرافيك مايكل جونسون. يجمع هذا الكتاب بين الصور ودراسات الحالة المدروسة جيدًا والتي تهدف إلى تعليم القارئ كيفية تطور الشركات. على سبيل المثال ، قد يساعدك تحليل مايكل لعملية تطوير العلامة التجارية في التفكير في العلامة التجارية من وجهة نظر التصميم.

تصميم شامل

يمكن للجميع الاستفادة من المظهر الجميل. تعلمك هذه الكتب كيفية جعل التصميم أكثر شمولاً وإمكانية الوصول إليه وتنوعًا.

11. "عدم التطابق: كيف يتشكل الدمج من التصميم" بقلم كات هولمز

في الكتاب ، تتحدى كات هولمز الفكرة القائلة بأن المصممين يجب أن يصمموا للأغلبية وأن يتعاملوا مع "عدم التطابق" لاحقًا. بدلاً من ذلك ، تدعي كات أن البدء بالتضمين في الاعتبار يولد المزيد من الإبداع والابتكار وتصميمًا عمليًا أكثر للجميع. إنها قضية مهمة ، تم توضيحها بجلاء في قصص المصممين الذين عانوا من التحيز بشكل مباشر واضطروا إلى تصميم إجابات أكثر شمولاً.

12. "تصميم متعدد الثقافات" لسينونجو أكبيم

نظرًا لأن الإنترنت عالمي ومتعدد الثقافات ، يجب عليك تصميم منتجاتك لتعكس ذلك. يعطي كتاب سينونجو أكبيم هيكلًا لإجراء بحث المستخدم في ثقافات مختلفة وكيفية تطبيق تلك المعرفة على تصميم هادف وشامل.

13. "لا تجعلني أفكر" لستيف كروغ

يدور كتاب ستيف كروغ حول تطوير الويب. يناقش ستيف مفاهيم التنقل البديهي وإمكانية استخدام الويب بنبرة محادثة ، مما يجعل القراءة سهلة وسريعة. يتضمن الكتاب ثلاثة موضوعات جديدة: تجربة المستخدم ، والمقاييس ، وسهولة الاستخدام ، بالإضافة إلى أدوات محسّنة لإدارة محتوى موقع الويب الخاص بك.

14. "ويب للجميع: تصميم تجارب مستخدم يمكن الوصول إليها" بقلم سارة هورتون ، ويتني كيسينبيري

كتاب سارة هورتون وويتني كويسنبيري أمر لا بد منه لأي شخص يقوم بتطوير مواقع الويب. توضح سارة وويتني إمكانية الوصول من حيث التفكير والاقتراب من التصميم ، وليس مجرد مربعي اختيار تنظر إليهما بالقرب من نهاية المشروع.

15. "الحواس: تصميم ما وراء الرؤية" بقلم إلين لوبتون وأندريا ليبس

يشير العنوان الفرعي للكتاب ، Design Beyond Vision (تم تحريره بواسطة Ellen Lupton و Andrea Lipps) ، إلى أنه يتحدى القارئ للنظر في أكثر من مجرد العناصر المرئية للتصميم. كان المعرض الذي يعتمد على نفس الاسم هو الحافز لهذا الكتاب ، حيث دعا القراء لتجربة العديد من تجارب التصميم اللمسي. الكتاب مقسم إلى ستة أجزاء ، مع التركيز على موضوع مميز. سترى صورًا جميلة وصورًا وكتابات مثيرة للتفكير لمصممين مشهورين في جميع أنحاء الكتاب. إذا كنت تبحث عن بعض الأفكار الجديدة ، فهذا الكتاب مناسب لك.

كتب للتفكير

تحفز كتب التصميم عقلك على تعلم الجوانب المعرفية والنفسية والوظيفية للتصميم.

16. "فن النظر إلى الجوانب" بقلم آلان فليتشر

الكتاب عبارة عن مقال من 1000 صفحة عن الحياة والحب بقلم آلان فليتشر. يحتوي على اقتباسات وصور وتأملات وعلوم وأكثر في 72 فصلًا. يعتبر كتاب طاولة القهوة الضخم هذا مصدرًا للتحفيز أكثر من كونه دليلًا. هيكلها يجعلها مثالية للغطس والخروج متى احتجت إلى الإلهام.

17. "أنا أتساءل" لماريان بانتجيس

الكتاب عمل فني ، مع رقائق ذهبية وفضية متلألئة عبر الصفحات ، كتبته ماريان بانتجيس ورسمتها بنفسها مطبعيًا. تناقش ماريان قضايا تتراوح من أشكال المعكرونة إلى أشكال الحروف الإنجليزية في العديد من المقالات.

18. "شكل التصميم" لفرانك شيميرو

في الكتاب ، يفحص المؤلف والرسام فرانك شيميرو التصميم من وجهة نظر نظرية أكثر منه عملية. في هذا الكتاب ، يشجع فرانك القراء على التفكير في كيفية ولماذا التصميم ، ومصدر العوائق الإبداعية ، وتأثير التصميم.

19. "تصميم الأشياء اليومية" نورمان دونالد أ.

سيثير كتاب دون نورمان اهتمامك إذا تساءلت يومًا عن كيفية تصميم منتج أو تقديم شكوى بشأنه. يستكشف دون تايلور ما الذي يجعل التصميم ينجح أو يفشل ، ثم يشارك مبادئ وتقنيات التصميم التي تساعد في إنشاء واجهات سهلة الاستخدام. على الرغم من أن بعض المفاهيم قديمة بعض الشيء - مثل الهواتف الدوارة - إلا أن علم النفس والبصيرة الكامنة وراء الاقتراحات لا تزال صالحة.

كتب لإلهامك

على الرغم من أن هذه الكتب لا تنتمي جميعها إلى قسم التصميم في محل لبيع الكتب ، إلا أن هذه الكتب تستحق إدراجها على رف الكتب الخاص بك. سيشجعك هذا المزيج من الخيال والروايات المصورة وحتى كتب الأطفال على التفكير في التصميم من منظور جديد.

20. "بورتريه ذاتي كخائن لك" لديبي ميلمان

كتاب ديبي ميلمان هو مثال آخر ، مجموعة من المقالات والقصائد المصورة. تستخدم ديبي كلماتها الخاصة وطباعة مدروسة لمشاركة أفكارها. اقرأ هذا الكتاب إذا كنت تبحث عن طريقة تحفيز بصري لتدفق عصائرك الإبداعية.

21. "المدن غير المرئية" لإيتالو كالفينو

ينقلك كتاب إيتالو كالفينو إلى 55 مدينة مختلفة ، رائعة ولكنها مفيدة. يركز هذا الكتاب ، على عكس الروايات النموذجية ، على تخطيط المدن والأفكار بدلاً من السرد والشخصيات. اعتبرها تجربة ثلاثية لأبحاث المستخدم. في حين أن الكتاب قصير بما يكفي للقراءة في جلسة واحدة ، فقد تقدر الأوصاف المرئية.

22. "فهم القصص المصورة: الفن الخفي" بقلم سكوت ماكلاود

يستكشف الكتاب اللغة المرئية للرسوم الهزلية. سوف يتفاعل معك هذا الكتاب ويحافظ عليه ، سواء كنت من محبي القصص المصورة منذ فترة طويلة أو مجرد الدخول في العمل. يناقش سكوت كيف تفسر أدمغتنا الرسوم الهزلية وكيف كان السرد المرئي حاضرًا في العديد من الحضارات عبر التاريخ.

23. "أطول يوم في المستقبل" للوكاس فاريلا

يُظهر كتاب لوكاس فاريلا أن اللغة ليست ضرورية دائمًا لنقل قصة مقنعة. من خلال عدسة كليشيهات الخيال العلمي ، تقدم هذه الرواية المصورة الخالية من الكلمات نقدًا للاستهلاك. اقرأ هذا الكتاب لتتعلم كيف يمكن للعناصر المرئية الواضحة أن تنقل رسالة بشكل فعال مثل الكلمات المكتوبة.

24. "ثلاثية آرون بيكر الخالية من الكلمات" بقلم آرون بيكر

يتم عرض أعمال آرون بريكر الفنية في ثلاثة مجلدات خالية من الكلمات ، بما في ذلك Journey و Quest و Return. هذه الروايات ، التي يجب وضعها على الرف في قسم الأطفال ، جميلة لجميع الأعمار. تروي الثلاثية قصة الشباب الذين يستخدمون أقلام ملونة لخلق عوالم جديدة تمامًا.

ما هو كتاب التصميم من القائمة الذي يثير اهتمامك؟

لقد أضفت بعضًا من هذه الكتب إلى عربة التسوق الخاصة بك أو قررت أن الوقت قد حان لزيارة المكتبة أو محل بيع الكتب. نتوقع بفارغ الصبر ما ستلهمك هذه الكتب للقيام به.