本书集包含各种设计手册，包括商业指导、包容性设计建议和创意灵感。

因此，全面的图书收藏提供的不仅仅是操作方法。我们将我们的建议分为五类，因此您可以创建一个平衡的书架，让您保持兴趣、挑战和灵感：颜色、排版和结构；商业和专业发展；包容性设计；思考的书；书籍为您的灵感。

让我们开始吧。

颜色、排版和结构

将这些设计书籍添加到您个人图书馆的参考部分。

1. Adams Sean 的“设计师色彩词典”

这不是典型的色轮。肖恩亚当斯的书还包括对艺术和设计中重要的 30 种颜色的深入分析。暖色调、冷色调、中性色调和特殊色调按颜色和谐度分为四类——暖色调（红色和橙色）、冷色调（蓝色和灰色）、中性色调（绿色和棕色）和特殊色调（白色）——示例用于说明各种颜色和色调如何唤起某些情绪。

2. Ellen Lupton 的“用字体思考：设计师、作家、编辑和学生的重要指南”

这本书的新版本在第一版的基础上继续，建立在艾伦·拉普顿已经坚实的基础之上。为了说明字体如何影响视觉交流，艾伦结合了论文、现实世界的例子、理论思想和活动。最新版本解决了特定于网络的印刷困难，例如字体配对和许可图片标题和网页设计。它为任何使用文字的人提供了很好的参考。

3. Kimberly Elam 的“设计几何”

Kimberly 解释了几何在创造美学设计中的作用。整本书都详细讨论了本发明的几何方面，其中包括从建筑到绘画的示例。有些页面还具有透明度。

4. Alex Fowkes 的“绘图类型：说明字体简介”

如果你边做边学，Alex Fowkes 的《绘图类型：插图字母形式简介》是适合你的书。这本书既是一本手册又是一本工作簿，让您可以在本书的动手部分中（从字面上看）测试您的新技能。本书将通过对字体设计师的采访和展示该过程的小草图来介绍 20 种字体。

5. Kassia St. Clair 的“色彩的秘密生活”

阅读 Kassia St. Claire 的书，穿越 75 种不同色调的多彩历史。为什么有些颜色会让你感到高兴或生气？特定颜色的起源是什么？当它们似乎都是同一种深咖啡色时，为什么会有这么多不同深浅的棕色存在？这本书解决了这个问题和许多其他问题。

商业和专业发展

你准备好创作也能赚钱的艺术了吗？这些书更详细地介绍了设计的业务方面。

6. 阿德里安·肖内西 (Adrian Shaughnessy) 的“如何成为一名平面设计师而不失去灵魂”

如果您刚开始营销，Adrian Shaughnessy 的书是一本极好的指南。阿德里安在本书中讨论了中标、理解简报、与苛刻的客户打交道等。虽然这并不像书名所暗示的那样深刻或复杂，但它确实鼓励年轻设计师考虑他们的工作。此外，您将能够通过书中包含的采访向经验丰富的专业人士学习。

7. Debbie Millman 的“品牌思维和其他崇高追求”

屡获殊荣的作家兼设计师黛比米尔曼在书中探讨了品牌与设计之间的联系。它是对各种知名设计师、营销人员和作者的采访合集——让您可以快速阅读。黛比与其他聪明才智的讨论可能有助于您对品牌和设计的不同观点敞开心扉。

8. Eric Schrijver 的“复制这本书：艺术家的版权指南”

Eric Schrijver 的这本书是一本你应该复制的书。 Eric 与法律专家 Julien Cabay 一起解释了版权法的基本原理，包括如何对您的作品进行版权保护、这些权利的持续时间以及版权如何在不同平台上运作。

9. Amy Hood 和 Jen Hood 的“自由职业者、商业和其他东西”

在书中，Amy 和 Jen Hood 提供了大量有用的信息。 Amy 和 Jen 的课程、幽默和实践工作表可以帮助任何希望利用他们的技能赚钱的人。这本书涵盖了自由财务、合同和扩大客户群等基本主题。‍

10.迈克尔·约翰逊的“品牌：五步半”

作者和平面设计师迈克尔约翰逊讨论了设计在品牌推广中的重要性。这本书结合了图像和经过充分研究的案例研究，旨在向读者介绍公司如何发展。例如，迈克尔对品牌发展过程的分析可能会帮助您从设计的角度考虑品牌。

包容性设计

每个人都可以从可爱的外观中受益。这些书教您如何使设计更具包容性、可访问性和多样化。

11. Kat Holmes 的“错配：包容性如何塑造设计”

在书中，Kat Holmes 挑战了设计师应该为大多数人设计并在以后处理“不匹配”的想法。相反，Kat 声称，从包容开始，可以为每个人带来更多的创造力和创新以及更实用的设计。这是一个关键问题，在经历过第一手偏见并被迫设计更具包容性的答案的设计师的故事中得到了充分的说明。

12. Senongo Akpem的“跨文化设计”

因为互联网是全球性的和多元文化的，你应该设计你的产品来反映这一点。 Senongo Akpem 的书提供了在各种文化中进行用户研究的结构，以及如何将这些知识应用于有意义的包容性设计。

13.史蒂夫克鲁格的“不要让我思考”

Steve Krug 的书是关于 Web 开发的。 Steve 以对话的语气讨论了直观导航和 Web 可用性的概念，使其易于阅读。这本书包括三个新主题：用户体验、指标和可用性，以及用于管理网站内容的改进工具。

14. “适合所有人的网络：设计可访问的用户体验”，作者：Sarah Horton，Whitney Quesenbery

Sarah Horton 和 Whitney Quesenbery 的书对于任何开发网站的人来说都是必不可少的。 Sarah 和 Whitney 从思考和接近设计的角度来解释可访问性，而不仅仅是在项目快结束时查看的几个复选框。

15. Ellen Lupton、Andrea Lipps 的“感官：超越视觉的设计”

这本书的副标题“超越视觉的设计”（由 Ellen Lupton 和 Andrea Lipps 编辑）暗示它挑战读者要考虑的不仅仅是设计的视觉元素。同名展览是本书的催化剂，邀请读者尝试各种触觉设计体验。这本书分为六个部分，侧重于一个不同的主题。您会在整本书中看到著名设计师的可爱图片、照片和发人深省的著作。如果你正在寻找一些新鲜的想法，这本书是给你的。

思考的书

设计书籍激发您的思维学习设计的认知、心理和功能方面。

16. Alan Fletcher的“侧身艺术”

这本书是艾伦·弗莱彻（Alan Fletcher）关于生活和爱情的 1000 页文章。它在 72 个章节中包含引述、图像、沉思、科学等内容。这本厚重的咖啡桌书与其说是指南，不如说是动力的来源。它的结构使其成为您需要灵感时进出的理想选择。

17.玛丽安·班杰斯的《我想知道》

这本书是一件艺术品，金箔和银箔在页面上闪闪发光，由玛丽安·班杰斯（Marian Bantjes）撰写，并由她自己进行印刷插图。玛丽安在许多文章中讨论了从意大利面形式到英文字母形式的问题。

18. Frank Chimero的“设计的形状”

在这本书中，作者兼插画家弗兰克·奇梅罗从理论而非实践的角度审视了设计。在这本书中，弗兰克鼓励读者思考设计的方式和原因、创意障碍的来源以及设计的影响。

19. Norman Donald A.《日常事物的设计》。

如果您想知道产品是如何设计或抱怨的，唐诺曼的书会激起您的兴趣。 Don Taylor 探讨了设计成功或失败的原因，然后分享了有助于创建用户友好界面的设计原则和技术。尽管其中一些概念有点过时——比如旋转电话——但这些建议背后的心理和洞察力仍然有效。

激发灵感的书籍

虽然不是所有的书都属于书店的设计部分，但这些书值得放在你的书架上。这种小说、图画小说甚至儿童读物的融合将鼓励您从新的角度考虑设计。

20. 黛比·米尔曼的《作为你的叛徒的自画像》

黛比·米尔曼 (Debbie Millman) 的书是另一个例子，它是一本插图散文和诗歌集。黛比用她自己的话和深思熟虑的排版来分享她的想法。如果您正在寻找一种视觉刺激的方法来激发您的创造力，请阅读本书。

21.伊塔洛·卡尔维诺的《看不见的城市》

Italo Calvino 的书将您带到 55 个不同的城市，精彩而富有启发性。这本书不同于典型的小说，侧重于城市规划和思想，而不是叙事和人物。认为这是对用户研究的一种迷惑。虽然这本书足够短，可以一口气读完，但您可能会欣赏视觉描述。

22.斯科特麦克克劳德的“理解漫画：隐形艺术”

这本书探讨了漫画的视觉语言。这本书将吸引并留住您，无论您是长期的漫画迷还是刚刚进入该行业。斯科特讨论了我们的大脑如何解释漫画以及视觉叙事如何在历史上的许多文明中出现。

23.卢卡斯·瓦雷拉的《未来最长的一天》

卢卡斯·瓦雷拉（Lucas Varela）的书表明，语言并不总是传达令人信服的叙述所必需的。通过科幻陈词滥调的镜头，这部无言的图画小说对消费主义提出了批评。阅读本书，了解清晰的视觉效果如何像书面文字一样有效地传达信息。

24. Aaron Becker 的“Aaron Becker 的无言三部曲”

亚伦·布雷克 (Aaron Brecker) 的艺术作品贯穿三卷无字卷，包括《旅程》、《探索》和《归来》。这些本该搁置在儿童区的小说，老少皆宜。三部曲讲述了年轻人使用彩色铅笔创造全新世界的故事。

列表中的哪本设计书籍让您感兴趣？

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