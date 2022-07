Esta coleção de livros contém vários manuais de design, incluindo orientação de negócios, conselhos de design inclusivo e inspiração criativa.

Uma coleção de livros completa, portanto, fornece mais do que simplesmente instruções. Dividimos nossas recomendações em cinco categorias para que você possa criar uma estante bem equilibrada que o manterá intrigado, desafiado e inspirado: cor, tipografia e estrutura; desenvolvimento de negócios e profissionais; design inclusivo; livros para pensar; livros para sua inspiração.

Vamos começar.

Cor, tipografia e estrutura

Adicione esses livros de design à seção de referência da sua biblioteca pessoal.

1. "O Dicionário de Cores do Designer" por Adams Sean

Não é a sua roda de cores típica. O livro de Sean Adams também inclui uma análise aprofundada de 30 cores que são importantes na arte e no design. Tons quentes, frios, neutros e especiais são divididos por harmonias de cores em quatro categorias - quentes (vermelhos e laranjas), frios (azul e cinza), neutros (verdes e marrons) e especiais (brancos) - e os exemplos são usados para ilustrar como várias cores e tons evocam certos sentimentos.

2. "Pensando com Tipos: Um Guia Crítico para Designers, Escritores, Editores e Estudantes" por Ellen Lupton

A nova edição do livro continua de onde a primeira parou, com base na já sólida fundação de Ellen Lupton. Para ilustrar como o tipo afeta a comunicação visual, Ellen emprega uma mistura de ensaios, exemplos do mundo real, ideias teóricas e atividades. A versão atualizada aborda dificuldades tipográficas específicas da Web, como emparelhamento de fontes e legendas de imagens de licenciamento e design da web. Contém ótimas referências para quem trabalha com palavras.

3. "Geometria do Design" por Kimberly Elam

Kimberly explica o papel da geometria na criação de designs esteticamente bonitos. O aspecto geométrico da invenção é discutido em detalhes ao longo do livro, que inclui exemplos da arquitetura à pintura. Algumas páginas também têm transparência.

4. "Tipo de desenho: uma introdução à ilustração de formas de letras" por Alex Fowkes

Se você aprender fazendo, Tipo de desenho de Alex Fowkes: uma introdução à ilustração de formas de letras é o livro para você. Este livro é um manual e um livro de exercícios, permitindo que você teste suas novas habilidades (literalmente) na parte prática do livro. Este livro apresentará 20 tipos de letra por meio de entrevistas com designers de tipos e pequenos esboços que demonstram o processo.

5. "As Vidas Secretas das Cores" de Kassia St. Clair

Viaje pelas histórias coloridas de 75 tons distintos com o livro de Kassia St. Claire. Por que algumas cores fazem você se sentir alegre ou com raiva? Qual é a origem de cores específicas? Por que existem tantos tons diferentes de marrom quando todos parecem ser do mesmo tom de café escuro? Este livro aborda esta questão e muitas outras.

Desenvolvimento de negócios e profissionais

Você está pronto para criar arte que também pode gerar dinheiro? Esses livros cobrem o lado comercial do design com mais detalhes.

6. "Como ser um designer gráfico sem perder a alma" por Adrian Shaughnessy

O livro de Adrian Shaughnessy é um excelente guia se você está apenas começando no marketing. Adrian discute licitações vencedoras, entendimento de resumos, como lidar com clientes exigentes e muito mais neste livro. Embora isso não seja tão profundo ou complexo quanto o nome do livro pode sugerir, incentiva os designers mais jovens a considerar seu trabalho. Além disso, você poderá aprender com profissionais experientes por meio das entrevistas incluídas no livro.

7. "Brand Thinking and Other Noble Pursuits" de Debbie Millman

Debbie Millman, a premiada autora e designer, explora a ligação entre branding e design no livro. É uma coleção de entrevistas com vários designers, profissionais de marketing e autores conhecidos - tornando-o rápido de ler em pequenas rajadas. As discussões de Debbie com outras mentes brilhantes podem ajudar a abrir sua mente para diferentes pontos de vista sobre branding e design.

8. "Copy this Book: An Artist's Guide to Copyright" de Eric Schrijver

Este livro de Eric Schrijver é um livro do qual você deveria fazer cópias. Com um especialista jurídico, Julien Cabay, Eric explica os fundamentos da lei de direitos autorais, incluindo como proteger seu trabalho, qual a duração desses direitos e como os direitos autorais funcionam em diferentes plataformas.

9. "Freelancer, Negócios e Coisas" de Amy Hood e Jen Hood

No livro, Amy e Jen Hood oferecem muitas informações úteis. As lições, o humor e as planilhas práticas de Amy e Jen podem ajudar qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro com suas habilidades. Este livro abrange assuntos essenciais, como finanças freelance, contratos e expansão de sua base de clientes.‍

10. "Branding: em cinco passos e meio" por Michael Johnson

A importância do design no branding é discutida pelo autor e designer gráfico Michael Johnson. Este livro combina imagens e estudos de caso bem pesquisados que visam ensinar o leitor sobre como as empresas se desenvolvem. Por exemplo, a análise de Michael do processo de desenvolvimento da marca pode ajudá-lo a considerar a marca do ponto de vista do design.

Design inclusivo

Todos podem se beneficiar da aparência adorável. Esses livros ensinam como tornar o design mais inclusivo, acessível e diversificado.

11. "Incompatibilidade: como a inclusão molda o design", de Kat Holmes

No livro, Kat Holmes desafia a ideia de que os designers devem projetar para a maioria e lidar com “descompassos” mais tarde. Em vez disso, Kat afirma que começar com a inclusão em mente gera mais criatividade e inovação e design mais prático para todos. É uma questão crítica, bastante clara em histórias de designers que sofreram preconceito em primeira mão e foram compelidos a criar respostas mais inclusivas.

12. "Design Transcultural" de Senongo Akpem

Como a internet é global e multicultural, você deve projetar seus produtos para refletir isso. O livro de Senongo Akpem fornece uma estrutura para conduzir pesquisas de usuários em várias culturas e como aplicar esse conhecimento a um design significativo e inclusivo.

13. "Não me faça pensar" por Steve Krug

O livro de Steve Krug é sobre desenvolvimento web. Steve discute os conceitos de navegação intuitiva e usabilidade na web em um tom de conversação, tornando esta leitura fácil e rápida. O livro inclui três novos temas: experiência do usuário, métricas e usabilidade, além de ferramentas aprimoradas para gerenciar o conteúdo do seu site.

14. "Uma Web para todos: projetando experiências de usuário acessíveis" por Sarah Horton, Whitney Quesenbery

O livro de Sarah Horton e Whitney Quesenbery é obrigatório para quem desenvolve sites. Sarah e Whitney explicam a acessibilidade em termos de pensar e abordar o design, não simplesmente como algumas caixas de seleção que você vê perto do final de um projeto.

15. "Os Sentidos: Design Além da Visão" por Ellen Lupton, Andrea Lipps

O subtítulo do livro, Design Beyond Vision (editado por Ellen Lupton e Andrea Lipps), implica que ele desafia o leitor a considerar mais do que apenas os elementos visuais do design. A exposição com o mesmo nome foi o catalisador deste livro, convidando os leitores a experimentar várias experiências de design tátil. O livro está organizado em seis partes, com foco em um assunto distinto. Você verá lindas fotos, fotografias e escritos instigantes de renomados designers ao longo do livro. Se você está procurando novas ideias, este livro é para você.

Livros para pensar

Livros de design estimulam sua mente a aprender os aspectos cognitivos, psicológicos e funcionais do design.

16. "A Arte de Olhar para o Lado" de Alan Fletcher

O livro é um ensaio de 1.000 páginas sobre a vida e o amor de Alan Fletcher. Ele contém citações, imagens, reflexões, ciência e muito mais em seus 72 capítulos. Este robusto livro de mesa de café é mais uma fonte de motivação do que um guia. Sua estrutura o torna ideal para entrar e sair sempre que precisar de inspiração.

17. "I Wonder" por Marian Bantjes

O livro é uma obra de arte, com folhas de ouro e prata brilhando nas páginas, escrito por Marian Bantjes e ilustrado tipograficamente por ela mesma. Marian discute questões que vão desde formas de massas até formas de letras em inglês em muitos ensaios.

18. "A Forma do Design" de Frank Chimero

No livro, o autor e ilustrador Frank Chimero examina o design de um ponto de vista mais teórico do que prático. Neste livro, Frank incentiva os leitores a pensar sobre como e por que o design, a origem dos bloqueios criativos e a influência do design.

19. "O design das coisas cotidianas", de Norman Donald A.

O livro de Don Norman despertará seu interesse se você já se perguntou como um produto foi projetado ou reclamou dele. Don Taylor explora o que faz um projeto ser bem-sucedido ou fracassar e, em seguida, compartilha princípios e técnicas de projeto que auxiliam na criação de interfaces amigáveis. Embora alguns dos conceitos estejam um pouco desatualizados – como telefones rotativos – a psicologia e a percepção por trás das sugestões ainda são válidas.

Livros para sua inspiração

Embora nem todos pertençam à seção de design de uma livraria, esses livros são dignos de inclusão em sua estante. Essa mistura de ficção, novelas gráficas e até livros infantis o encorajará a considerar o design de novas perspectivas.

20. "Auto-retrato como seu traidor", de Debbie Millman

O livro de Debbie Millman é outro exemplo, uma coleção de ensaios e poemas ilustrados. Debbie usa suas próprias palavras e tipografia pensativa para compartilhar seus pensamentos. Leia este livro se estiver procurando um método visualmente estimulante para fazer sua criatividade fluir.

21. "Cidades Invisíveis" de Italo Calvino

O livro de Italo Calvino transporta você para 55 cidades diferentes, fantásticas mas instrutivas. Este livro, ao contrário dos romances típicos, concentra-se no planejamento urbano e nas ideias, e não na narrativa e nos personagens. Considere isso uma visão estranha da pesquisa do usuário. Embora o livro seja curto o suficiente para ser lido de uma só vez, você pode apreciar as descrições visuais.

22. "Entendendo Quadrinhos: A Arte Invisível" por Scott McCloud

O livro explora a linguagem visual dos quadrinhos. Este livro irá engajá-lo e mantê-lo, seja você um fã de quadrinhos de longa data ou apenas entrando no negócio. Scott discute como nossos cérebros interpretam os quadrinhos e como a narrativa visual esteve presente em muitas civilizações ao longo da história.

23. "O Dia Mais Longo do Futuro" de Lucas Varela

O livro de Lucas Varela mostra que a linguagem nem sempre é necessária para transmitir uma narrativa convincente. Através das lentes dos clichês de ficção científica, esta novela gráfica sem palavras oferece uma crítica ao consumismo. Leia este livro para aprender como os visuais claros podem transmitir uma mensagem de forma tão eficaz quanto as palavras escritas.

24. "Trilogia sem palavras de Aaron Becker" por Aaron Becker

A arte de Aaron Brecker é apresentada em três volumes sem palavras, incluindo Journey, Quest e Return. Esses romances, que deveriam ficar na seção infantil, são lindos para todas as idades. A trilogia conta a história de jovens que usam lápis de cor para criar mundos inteiramente novos.

Qual livro de design da lista lhe interessou?

Você adicionou alguns desses livros ao seu carrinho de compras ou decidiu que é hora de visitar a biblioteca ou livraria. Aguardamos ansiosamente o que esses livros irão inspirar você a fazer.