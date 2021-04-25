Bu kitap koleksiyonu, iş rehberliği, kapsayıcı tasarım önerileri ve yaratıcı ilham dahil olmak üzere çeşitli tasarım kılavuzları içerir.

Bu nedenle, çok yönlü bir kitap koleksiyonu, basit bir nasıl yapılır kılavuzundan daha fazlasını sağlar. İlginizi çeken, meydan okuyan ve ilham veren dengeli bir kitaplık oluşturabilmeniz için önerilerimizi beş kategoriye ayırdık: renk, tipografi ve yapı; iş ve profesyonel geliştirme; kapsayıcı tasarım; düşünmek için kitaplar; İlhamınız için kitaplar.

Başlayalım.

Renk, tipografi ve yapı

Bu tasarım kitaplarını kişisel kitaplığınızın referans bölümüne ekleyin.

1. "Tasarımcının Renk Sözlüğü", Adams Sean

Tipik renk çarkınız değil. Sean Adams'ın kitabı ayrıca sanat ve tasarımda önemli olan 30 rengin derinlemesine bir analizini içeriyor. Sıcak, soğuk, nötr ve özel tonlar, renk uyumlarına göre dört kategoriye ayrılır - sıcak (kırmızılar ve turuncular), soğuk (maviler ve griler), nötr (yeşiller ve kahverengiler) ve özel (beyazlar) - ve örnekler çeşitli renklerin ve tonların belirli duyguları nasıl uyandırdığını gösterin.

2. "Türle Düşünmek: Tasarımcılar, Yazarlar, Editörler ve Öğrenciler için Eleştirel Bir Kılavuz", Ellen Lupton

Kitabın yeni baskısı, Ellen Lupton'ın zaten sağlam olan temeli üzerine inşa edilerek, ilk baskının kaldığı yerden devam ediyor. Ellen, yazının görsel iletişimi nasıl etkilediğini göstermek için denemeler, gerçek dünyadan örnekler, teorik fikirler ve etkinliklerden oluşan bir karışım kullanır. Güncel sürüm, yazı tipi eşleştirme ve lisanslama resim yazıları ve web tasarımı gibi web'e özgü tipografik zorlukları giderir. Kelimelerle çalışan herkes için harika referanslar içeriyor.

3. Kimberly Elam'ın "Tasarımın Geometrisi"

Kimberly, estetik açıdan güzel tasarımlar yaratmada geometrinin rolünü açıklıyor. Buluşun geometrik yönü, mimariden resme örneklerin yer aldığı kitap boyunca ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bazı sayfalarda şeffaflık da vardır.

4. "Çizim Türü: Harf Biçimlerini Göstermeye Giriş", Alex Fowkes

Yaparak öğreniyorsanız, Alex Fowkes'in Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms kitabı tam size göre. Bu kitap hem bir el kitabı hem de bir çalışma kitabıdır ve yeni becerilerinizi (tam anlamıyla) kitabın uygulamalı kısmında test etmenize olanak tanır. Bu kitap, yazı tipi tasarımcılarıyla yapılan röportajlar ve süreci gösteren küçük eskiz parçaları aracılığıyla 20 yazı biçimini tanıtacak.

5. "Renklerin Gizli Yaşamları", Kassia St. Clair

75 farklı tonun renkli tarihlerinde Kassia St. Claire'in kitabıyla yolculuk edin. Neden bazı renkler sizi neşeli veya kızgın hissettiriyor? Belirli renklerin kökeni nedir? Hepsi aynı koyu kahve tonu gibi görünürken neden bu kadar çok farklı kahverengi tonu var? Bu kitap bu soruyu ve diğer birçok soruyu ele alıyor.

İş ve profesyonel geliştirme

Para da üretebilecek sanat yaratmaya hazır mısınız? Bu kitaplar tasarımın ticari yönünü daha ayrıntılı olarak ele alıyor.

6. "Ruhunuzu Kaybetmeden Nasıl Grafik Tasarımcı Olunur?" Adrian Shaughnessy

Adrian Shaughnessy'nin kitabı, pazarlamaya yeni başlıyorsanız mükemmel bir rehberdir. Adrian, bu kitapta kazanan teklifleri, özetleri anlamayı, talepkar müşterilerle ilgilenmeyi ve daha fazlasını tartışıyor. Bu, kitabın adının ima edebileceği kadar derin veya karmaşık olmasa da, genç tasarımcıları çalışmalarını düşünmeye teşvik ediyor. Ayrıca, kitapta yer alan röportajlar aracılığıyla deneyimli profesyonellerden bilgi edinebileceksiniz.

7. Debbie Millman'ın "Marka Düşüncesi ve Diğer Asil Takipler"

Ödüllü yazar ve tasarımcı Debbie Millman, kitapta markalaşma ve tasarım arasındaki bağı araştırıyor. Çeşitli tanınmış tasarımcılar, pazarlamacılar ve yazarlarla yapılan röportajların bir koleksiyonudur ve küçük patlamalarla okumayı hızlandırır. Debbie'nin diğer parlak beyinlerle yaptığı tartışmalar, markalaşma ve tasarım konusunda zihninizi farklı bakış açılarına açmanıza yardımcı olabilir.

8. "Bu Kitabı Kopyala: Bir Sanatçının Telif Hakkı Rehberi", Eric Schrijver

Eric Schrijver'in bu kitabı, kopyalarını çıkarmanız gereken bir kitap. Hukuk uzmanı Julien Cabay ile Eric, çalışmanızın telif hakkının nasıl alınacağı, bu hakların ne kadar süreceği ve telif haklarının farklı platformlarda nasıl çalıştığı dahil olmak üzere telif hakkı yasasının temellerini açıklıyor.

9. Amy Hood & Jen Hood'dan "Serbest Çalışma, İş ve Şeyler"

Kitapta Amy ve Jen Hood çok sayıda faydalı bilgi sunuyor. Amy ve Jen'in dersleri, mizahı ve uygulamalı çalışma sayfaları, becerileriyle para kazanmak isteyen herkese yardımcı olabilir. Bu kitap, serbest finans, sözleşmeler ve müşteri tabanınızı genişletmek gibi temel konuları kapsar.‍

10. Michael Johnson tarafından "Markalaşma: Beş Buçuk Adımda"

Markalaşmada tasarımın önemi yazar ve grafik tasarımcı Michael Johnson tarafından tartışılıyor. Bu kitap, okuyucuya şirketlerin nasıl geliştiğini öğretmeyi amaçlayan görüntüleri ve iyi araştırılmış vaka çalışmalarını birleştirir. Örneğin, Michael'ın marka geliştirme süreci analizi, markalaşmayı tasarım açısından düşünmenize yardımcı olabilir.

Kapsayıcı tasarım

Güzel görünümden herkes faydalanabilir. Bu kitaplar size tasarımı nasıl daha kapsayıcı, erişilebilir ve çeşitli hale getirebileceğinizi öğretiyor.

11. "Uyumsuzluk: Dahil Etme Tasarımı Nasıl Şekillendirir", Kat Holmes

Kitapta Kat Holmes, tasarımcıların çoğunluk için tasarım yapması ve daha sonra "uyumsuzluklarla" ilgilenmesi gerektiği fikrine meydan okuyor. Bunun yerine Kat, dahil etme ile başlamanın herkes için daha fazla yaratıcılık ve yenilik ve daha pratik tasarım ürettiğini iddia ediyor. Önyargıları ilk elden deneyimleyen ve daha kapsayıcı cevaplar tasarlamaya mecbur bırakılan tasarımcıların hikayelerinde fazlasıyla açıklığa kavuşturulmuş kritik bir konu.

12. Senongo Akpem'in "Kültürlerarası Tasarım"

İnternet küresel ve çok kültürlü olduğu için ürünlerinizi bunu yansıtacak şekilde tasarlamalısınız. Senongo Akpem'in kitabı, çeşitli kültürlerde kullanıcı araştırmalarının yürütülmesine ve bu bilginin anlamlı, kapsayıcı tasarıma nasıl uygulanacağına ilişkin bir yapı sunuyor.

13. Steve Krug tarafından "Beni Düşündürme"

Steve Krug'un kitabı web geliştirme ile ilgili. Steve, sezgisel gezinme ve web kullanılabilirliği kavramlarını bir konuşma tonunda tartışıyor, bu da bunu kolay ve hızlı bir okuma haline getiriyor. Kitap üç yeni tema içeriyor: kullanıcı deneyimi, metrikler ve kullanılabilirliğin yanı sıra web sitenizin içeriğini yönetmek için geliştirilmiş araçlar.

14. "Herkes İçin Bir Web: Erişilebilir Kullanıcı Deneyimleri Tasarlamak" Sarah Horton, Whitney Quesenbery

Sarah Horton ve Whitney Quesenbery'nin kitabı, web siteleri geliştiren herkesin sahip olması gereken bir kitap. Sarah ve Whitney, erişilebilirliği sadece bir projenin sonuna doğru baktığınız birkaç onay kutusu olarak değil, tasarım hakkında düşünmek ve tasarıma yaklaşmak açısından açıklıyor.

15. "The Senses: Design Beyond Vision", Ellen Lupton, Andrea Lipps

Kitabın alt başlığı, Design Beyond Vision (Ellen Lupton ve Andrea Lipps tarafından düzenlendi), okuyucuyu tasarımın görsel öğelerinden daha fazlasını düşünmeye zorladığını ima ediyor. Aynı isme dayanan sergi, bu kitabın katalizörü oldu ve okuyucuları çeşitli dokunsal tasarım deneyimlerini denemeye davet etti. Kitap, farklı bir konuya odaklanarak altı bölümden oluşuyor. Kitap boyunca ünlü tasarımcıların güzel resimlerini, fotoğraflarını ve düşündürücü yazılarını göreceksiniz. Yeni fikirler arıyorsanız bu kitap tam size göre.

düşünmek için kitaplar

Tasarım kitapları, tasarımın bilişsel, psikolojik ve işlevsel yönlerini öğrenmek için zihninizi harekete geçirir.

16. Alan Fletcher tarafından "Yana Bakma Sanatı"

Kitap, Alan Fletcher tarafından yaşam ve aşk üzerine 1000 sayfalık bir denemedir. 72 bölümünde alıntılar, görüntüler, derin düşünceler, bilim ve daha fazlasını içerir. Bu ağır sehpa kitabı bir rehberden çok bir motivasyon kaynağıdır. Yapısı, ilhama ihtiyaç duyduğunuzda içeri ve dışarı dalmak için idealdir.

17. Marian Bantjes'in "Ben Merak Ediyorum"

Kitap, Marian Bantjes tarafından yazılmış ve kendisi tarafından tipografik olarak resmedilmiş, sayfalarında parıldayan altın ve gümüş folyolara sahip bir sanat eseridir. Marian birçok makalesinde makarna formlarından İngilizce harf formlarına kadar uzanan konuları tartışıyor.

18. Frank Chimero'nun "Tasarımın Şekli"

Kitapta yazar ve illüstratör Frank Chimero, tasarımı pratikten çok teorik bir bakış açısıyla inceliyor. Bu kitapta Frank, okuyucuları tasarımın nasıl ve neden, yaratıcı tıkanıklıkların kaynağı ve tasarımın etkisi hakkında düşünmeye teşvik ediyor.

19. "Gündelik Şeylerin Tasarımı" Norman Donald A.

Bir ürünün nasıl tasarlandığını merak ettiyseniz veya ondan şikayet ettiyseniz, Don Norman'ın kitabı ilginizi çekecektir. Don Taylor, bir tasarımın neyin başarılı veya başarısız olduğunu araştırıyor, ardından kullanıcı dostu arayüzler oluşturmaya yardımcı olan tasarım ilkelerini ve tekniklerini paylaşıyor. Döner telefonlar gibi bazı kavramlar biraz modası geçmiş olsa da, önerilerin ardındaki psikoloji ve içgörü hala geçerli.

İlham alacağınız kitaplar

Hepsi bir kitapçının tasarım bölümüne ait olmasa da, bu kitaplar kitaplığınızda bulunmaya değer. Kurgu, grafik roman ve hatta çocuk kitaplarının bu karışımı sizi tasarımı yeni perspektiflerden düşünmeye teşvik edecek.

20. Debbie Millman tarafından "Haininiz Olarak Otoportre"

Debbie Millman'ın kitabı başka bir örnek, resimli denemeler ve şiirlerden oluşan bir koleksiyon. Debbie, düşüncelerini paylaşmak için kendi sözlerini ve düşünceli tipografisini kullanır. Yaratıcı enerjinizin akmasını sağlamak için görsel olarak teşvik edici bir yöntem arıyorsanız bu kitabı okuyun.

21. "Görünmez Şehirler", Italo Calvino

Italo Calvino'nun kitabı sizi 55 farklı şehre götürüyor, fantastik ama öğretici. Bu kitap, tipik romanlardan farklı olarak, anlatı ve karakterlerden ziyade şehir planlaması ve fikirlerine odaklanır. Bunu, kullanıcı araştırmasında trippy bir yaklaşım olarak kabul edin. Kitap bir oturuşta okunacak kadar kısa olsa da görsel açıklamaları beğenebilirsiniz.

22. Scott McCloud'dan "Çizgi Romanları Anlamak: Görünmez Sanat"

Kitap, çizgi romanların görsel dilini araştırıyor. İster uzun süredir bir çizgi roman hayranı olun, ister bu işe yeni başlıyor olun, bu kitap sizi meşgul edecek ve tutacaktır. Scott, beynimizin çizgi romanları nasıl yorumladığını ve görsel anlatının tarih boyunca birçok medeniyette nasıl var olduğunu tartışıyor.

23. Lucas Varela'nın "Geleceğin En Uzun Günü"

Lucas Varela'nın kitabı, çekici bir anlatıyı iletmek için dilin her zaman gerekli olmadığını gösteriyor. Bilimkurgu klişelerinin merceğinden, bu sözsüz grafik roman, tüketimciliğe bir eleştiri sunuyor. Net görsellerin bir mesajı yazılı kelimeler kadar etkili bir şekilde iletebileceğini öğrenmek için bu kitabı okuyun.

24. Aaron Becker'ın "Aaron Becker'ın Sözsüz Üçlemesi"

Aaron Brecker'ın sanat eseri Journey, Quest ve Return dahil olmak üzere üç sözsüz cilt boyunca yer alıyor. Çocuk bölümünde rafa kaldırılması gereken bu romanlar her yaşa hitap ediyor. Üçleme, tamamen yeni dünyalar yaratmak için renkli kalemler kullanan gençlerin hikayesini anlatıyor.

Listeden hangi tasarım kitabı ilginizi çekti?

Bu kitaplardan bazılarını alışveriş sepetinize eklediniz veya kütüphane veya kitapçıyı ziyaret etme zamanının geldiğine karar verdiniz. Bu kitapların size neler yapma konusunda ilham vereceğini merakla bekliyoruz.