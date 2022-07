Cette collection de livres contient divers manuels de conception, y compris des conseils commerciaux, des conseils de conception inclusifs et une inspiration créative.

Une collection de livres bien équilibrée fournit donc plus que de simples instructions. Nous avons divisé nos recommandations en cinq catégories afin que vous puissiez créer une bibliothèque bien équilibrée qui vous gardera intrigué, mis au défi et inspiré : couleur, typographie et structure ; développement commercial et professionnel; conception inclusive ; des livres pour réfléchir ; livres pour votre inspiration.

Commençons.

Couleur, typographie et structure

Ajoutez ces livres de design à la section de référence de votre bibliothèque personnelle.

1. "Le dictionnaire des couleurs du designer" par Adams Sean

Ce n'est pas votre roue de couleur typique. Le livre de Sean Adams comprend également une analyse approfondie de 30 couleurs importantes dans l'art et le design. Les teintes chaudes, froides, neutres et spécialisées sont divisées par des harmonies de couleurs en quatre catégories - chaudes (rouges et oranges), froides (bleus et gris), neutres (verts et bruns) et spécialisées (blancs) - et des exemples sont utilisés pour illustrent comment diverses couleurs et tons évoquent certains sentiments.

2. "Penser avec le type : un guide critique pour les concepteurs, les écrivains, les éditeurs et les étudiants" par Ellen Lupton

La nouvelle édition du livre continue là où la première s'est arrêtée, en s'appuyant sur les bases déjà solides d'Ellen Lupton. Pour illustrer comment le type affecte la communication visuelle, Ellen emploie un mélange d'essais, d'exemples du monde réel, d'idées théoriques et d'activités. La version à jour résout les difficultés typographiques spécifiques au Web telles que l'appariement des polices et la licence des légendes d'images et de la conception Web. Il contient d'excellentes références pour tous ceux qui travaillent avec des mots.

3. "Géométrie du design" par Kimberly Elam

Kimberly explique le rôle de la géométrie dans la création de designs esthétiquement beaux. L'aspect géométrique de l'invention est discuté en détail tout au long du livre, qui comprend des exemples allant de l'architecture à la peinture. Certaines pages sont également transparentes.

4. "Type de dessin : une introduction à l'illustration des lettres" par Alex Fowkes

Si vous apprenez en faisant, Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms d'Alex Fowkes est le livre qu'il vous faut. Ce livre est à la fois un manuel et un cahier d'exercices, vous permettant de mettre vos nouvelles compétences à l'épreuve (littéralement) dans la partie pratique du livre. Ce livre présentera 20 polices de caractères à travers des entretiens avec des créateurs de caractères et de minuscules croquis qui illustrent le processus.

5. "Les vies secrètes de la couleur" de Kassia St. Clair

Parcourez les histoires colorées de 75 teintes distinctes avec le livre de Kassia St. Claire. Pourquoi certaines couleurs vous rendent-elles joyeuses ou en colère ? Quelle est l'origine des couleurs spécifiques? Pourquoi existe-t-il autant de nuances de brun différentes alors qu'elles semblent toutes être la même nuance de café noir ? Ce livre aborde cette question et bien d'autres.

Développement commercial et professionnel

Êtes-vous prêt à créer de l'art qui peut aussi générer de l'argent ? Ces livres couvrent plus en détail l'aspect commercial du design.

6. "Comment être un graphiste sans perdre son âme" par Adrian Shaughnessy

Le livre d'Adrian Shaughnessy est un excellent guide si vous débutez dans le marketing. Adrian discute des offres gagnantes, de la compréhension des briefs, de la gestion des clients exigeants, et plus encore dans ce livre. Bien que ce ne soit pas aussi profond ou complexe que le nom du livre pourrait l'impliquer, cela encourage les jeunes designers à réfléchir à leur travail. De plus, vous pourrez apprendre de professionnels chevronnés grâce aux entretiens inclus dans le livre.

7. "Pensée de marque et autres nobles poursuites" par Debbie Millman

Debbie Millman, l'auteure et designer primée, explore le lien entre l'image de marque et le design dans le livre. Il s'agit d'une collection d'entretiens avec divers designers, spécialistes du marketing et auteurs bien connus, ce qui permet une lecture rapide en petites rafales. Les discussions de Debbie avec d'autres esprits brillants pourraient vous aider à ouvrir votre esprit à différents points de vue sur l'image de marque et le design.

8. "Copier ce livre : guide de l'artiste sur le droit d'auteur" par Eric Schrijver

Ce livre d'Eric Schrijver est un livre dont vous devriez faire des copies. Avec un expert juridique, Julien Cabay, Eric explique les principes fondamentaux du droit d'auteur, y compris comment protéger votre travail, la durée de ces droits et comment le droit d'auteur fonctionne sur différentes plateformes.

9. "Indépendant, et affaires, et tout" par Amy Hood & Jen Hood

Dans le livre, Amy et Jen Hood offrent une mine d'informations utiles. Les leçons, l'humour et les feuilles de travail pratiques d'Amy et Jen peuvent aider quiconque cherche à gagner de l'argent avec ses compétences. Ce livre couvre des sujets essentiels tels que les finances indépendantes, les contrats et l'expansion de votre clientèle.‍

10. « Branding : en cinq étapes et demie » par Michael Johnson

L'importance du design dans l'image de marque est discutée par l'auteur et graphiste Michael Johnson. Ce livre combine des images et des études de cas bien documentées qui visent à enseigner au lecteur comment les entreprises se développent. Par exemple, l'analyse de Michael du processus de développement de la marque peut vous aider à envisager la marque du point de vue du design.

Conception inclusive

Tout le monde peut profiter de la belle apparence. Ces livres vous apprennent à rendre le design plus inclusif, accessible et diversifié.

11. "Désappariement : comment l'inclusion façonne la conception" par Kat Holmes

Dans le livre, Kat Holmes remet en question l'idée que les concepteurs devraient concevoir pour la majorité et gérer les "inadéquations" plus tard. Au lieu de cela, Kat affirme que commencer par l'inclusion à l'esprit génère plus de créativité et d'innovation et une conception plus pratique pour tout le monde. Il s'agit d'un problème critique, mis en évidence dans les récits de designers qui ont subi des préjugés de première main et ont été contraints de concevoir des réponses plus inclusives.

12. "Design interculturel" par Senongo Akpem

Parce qu'Internet est mondial et multiculturel, vous devez concevoir vos produits en conséquence. Le livre de Senongo Akpem donne une structure pour mener des recherches sur les utilisateurs dans diverses cultures et comment appliquer ces connaissances à une conception significative et inclusive.

13. "Ne me fais pas réfléchir" de Steve Krug

Le livre de Steve Krug traite du développement Web. Steve discute des concepts de navigation intuitive et de convivialité Web sur un ton conversationnel, ce qui en fait une lecture facile et rapide. Le livre comprend trois nouveaux thèmes : l'expérience utilisateur, les mesures et la convivialité, ainsi que des outils améliorés pour gérer le contenu de votre site Web.

14. « Un Web pour tous : concevoir des expériences utilisateur accessibles » par Sarah Horton, Whitney Quesenbery

Le livre de Sarah Horton et Whitney Quesenbery est un incontournable pour quiconque développe des sites Web. Sarah et Whitney expliquent l'accessibilité en termes de réflexion et d'approche de la conception, pas simplement comme quelques cases à cocher que vous regardez vers la fin d'un projet.

15. "Les sens : le design au-delà de la vision" par Ellen Lupton, Andrea Lipps

Le sous-titre du livre, Design Beyond Vision (édité par Ellen Lupton et Andrea Lipps), implique qu'il met le lecteur au défi de considérer plus que les seuls éléments visuels du design. L'exposition du même nom a été le catalyseur de ce livre, invitant les lecteurs à essayer diverses expériences de conception tactile. Le livre est organisé en six parties, se concentrant sur un sujet distinct. Vous verrez de belles images, des photographies et des écrits stimulants de designers renommés tout au long du livre. Si vous êtes à la recherche de nouvelles idées, ce livre est fait pour vous.

Des livres pour réfléchir

Les livres de design stimulent votre esprit pour apprendre les aspects cognitifs, psychologiques et fonctionnels du design.

16. "L'art de regarder de côté" par Alan Fletcher

Le livre est un essai de 1000 pages sur la vie et l'amour par Alan Fletcher. Il contient des citations, des images, des réflexions, de la science et plus encore dans ses 72 chapitres. Ce livre de table à café volumineux est plus une source de motivation qu'un guide. Sa structure le rend idéal pour plonger et sortir chaque fois que vous avez besoin d'inspiration.

17. "Je me demande" de Marian Bantjes

Le livre est une œuvre d'art, avec des feuilles d'or et d'argent brillant sur les pages, écrit par Marian Bantjes et illustré typographiquement par elle-même. Marian discute de questions allant des formes de pâtes aux lettres anglaises dans de nombreux essais.

18. "La forme du design" de Frank Chimero

Dans le livre, l'auteur et illustrateur Frank Chimero examine la conception d'un point de vue plus théorique que pratique. Dans ce livre, Frank encourage les lecteurs à réfléchir au comment et au pourquoi du design, à la source des blocages créatifs et à l'influence du design.

19. "La conception des choses de tous les jours" par Norman Donald A.

Le livre de Don Norman piquera votre intérêt si vous vous êtes déjà demandé comment un produit a été conçu ou si vous vous en êtes plaint. Don Taylor explore ce qui fait qu'une conception réussit ou échoue, puis partage les principes et techniques de conception qui aident à créer des interfaces conviviales. Bien que certains concepts soient un peu dépassés - comme les téléphones à cadran - la psychologie et la perspicacité derrière les suggestions sont toujours valables.

Des livres pour votre inspiration

Bien qu'ils n'appartiennent pas tous à la section design d'une librairie, ces livres méritent d'être inclus dans votre bibliothèque. Ce mélange de fiction, de romans graphiques et même de livres pour enfants vous incitera à envisager le design sous de nouvelles perspectives.

20. "Autoportrait comme votre traître" par Debbie Millman

Le livre de Debbie Millman est un autre exemple, une collection d'essais et de poèmes illustrés. Debbie utilise ses propres mots et une typographie réfléchie pour partager ses pensées. Lisez ce livre si vous êtes à la recherche d'une méthode visuellement stimulante pour stimuler votre créativité.

21. "Les villes invisibles" d'Italo Calvino

Le livre d'Italo Calvino vous transporte dans 55 villes différentes, fantastiques mais instructives. Ce livre, contrairement aux romans typiques, se concentre sur l'urbanisme et les idées plutôt que sur le récit et les personnages. Considérez cela comme une vision trippante de la recherche d'utilisateurs. Bien que le livre soit suffisamment court pour être lu en une seule séance, vous apprécierez peut-être les descriptions visuelles.

22. "Comprendre la bande dessinée : l'art invisible" par Scott McCloud

Le livre explore le langage visuel de la bande dessinée. Ce livre vous engagera et vous gardera, que vous soyez un fan de longue date de la bande dessinée ou que vous vous lanciez dans l'entreprise. Scott explique comment notre cerveau interprète les bandes dessinées et comment la narration visuelle a été présente dans de nombreuses civilisations à travers l'histoire.

23. "Le jour le plus long du futur" de Lucas Varela

Le livre de Lucas Varela montre que le langage n'est pas toujours nécessaire pour transmettre un récit captivant. À travers le prisme des clichés de science-fiction, ce roman graphique sans paroles propose une critique du consumérisme. Lisez ce livre pour découvrir comment des visuels clairs peuvent transmettre un message aussi efficacement que des mots écrits.

24. "La trilogie sans paroles d'Aaron Becker" par Aaron Becker

L'œuvre d'Aaron Brecker est présentée dans trois volumes sans paroles, dont Journey, Quest et Return. Ces romans, qui devraient être rangés dans la section des enfants, sont beaux pour tous les âges. La trilogie raconte l'histoire de jeunes qui utilisent des crayons de couleur pour créer des mondes entièrement nouveaux.

Quel livre de design de la liste vous a intéressé ?

Vous avez ajouté certains de ces livres à votre panier ou décidé qu'il était temps de visiter la bibliothèque ou la librairie. Nous attendons avec impatience ce que ces livres vous inspireront à faire.