Questa raccolta di libri contiene diversi manuali di design, tra cui indicazioni commerciali, consigli sul design inclusivo e ispirazioni creative.

Una collezione di libri ben assortita, quindi, non si limita a fornire semplici istruzioni per l'uso. Abbiamo suddiviso i nostri consigli in cinque categorie, in modo che possiate creare una libreria equilibrata che vi incuriosisca, vi metta alla prova e vi ispiri: colori, tipografia e struttura; business e sviluppo dei profili; design inclusivo; libri per pensare; libri per l'ispirazione.

Iniziamo.

Colore, tipografia e struttura

Aggiungete questi libri di design alla sezione di riferimento della vostra biblioteca personale.

1. "Il dizionario del colore del designer" di Adams Sean

Non è la tipica ruota dei colori. Il libro di Sean Adams comprende anche un'analisi approfondita di 30 colori importanti nell'arte e nel design. Le tonalità calde, fredde, neutre e speciali sono suddivise in base alle armonie cromatiche in quattro categorie - calde (rossi e arancioni), fredde (blu e grigi), neutre (verdi e marroni) e speciali (bianchi) - e vengono utilizzati esempi per illustrare come i vari colori e toni evochino determinati sentimenti.

2. "Pensare con i caratteri: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students" di Ellen Lupton.

La nuova edizione del libro continua dove la prima si era interrotta, basandosi sulle già solide fondamenta di Ellen Lupton. Per illustrare come i caratteri tipografici influenzano la comunicazione visiva, Ellen utilizza una miscela di saggi, esempi reali, idee teoriche e attività. La versione aggiornata affronta le difficoltà tipografiche specifiche del web, come l'abbinamento dei caratteri e la concessione di licenze per le didascalie delle immagini e il web design. Contiene ottimi riferimenti per chiunque lavori con le parole.

3. "Geometria del design" di Kimberly Elam

Kimberly spiega il ruolo della geometria nella creazione di design esteticamente belli. L'aspetto geometrico dell'invenzione è discusso in dettaglio in tutto il libro, che include esempi dall'architettura alla pittura. Alcune pagine presentano anche delle trasparenze.

4. "Disegnare i caratteri: Un'introduzione all'illustrazione delle forme di lettere" di Alex Fowkes

Se si impara facendo, "Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms di Alex Fowkes è il libro che fa per voi. Questo libro è sia un manuale che un libro di lavoro, che vi permetterà di mettere alla prova le vostre nuove abilità (letteralmente) nella parte pratica del libro. Il libro presenta 20 caratteri tipografici attraverso interviste con designer di caratteri e piccoli schizzi che dimostrano il processo.

5. "Le vite segrete del colore" di Kassia St.

Un viaggio attraverso le storie colorate di 75 tonalità distinte con il libro di Kassia St. Claire. Perché alcuni colori vi fanno sentire gioiosi o arrabbiati? Qual è l'origine di determinati colori? Perché esistono così tante sfumature di marrone quando sembrano essere tutte della stessa tonalità di caffè scuro? Questo libro affronta queste e molte altre domande.

Sviluppo commerciale e professionale

Siete pronti a creare arte che possa anche generare denaro? Questi libri trattano in dettaglio il lato commerciale del design.

6. "Come diventare un designer grafico senza perdere l'anima" di Adrian Shaughnessy

Il libro di Adrian Shaughnessy è una guida eccellente per chi ha appena iniziato a lavorare nel marketing. In questo libro Adrian parla di come vincere le gare d'appalto, capire i brief, trattare con clienti esigenti e molto altro ancora. Anche se non è così profondo o complesso come il nome del libro potrebbe far pensare, incoraggia i designer più giovani a riflettere sul loro lavoro. Inoltre, grazie alle interviste incluse nel libro, potrete imparare da professionisti esperti.

7. "Brand Thinking and Other Noble Pursuits" di Debbie Millman

Debbie Millman, autrice e designer pluripremiata, esplora nel libro il legame tra branding e design. Si tratta di una raccolta di interviste a vari noti designer, esperti di marketing e autori, che lo rendono veloce da leggere in pochi minuti. Le discussioni di Debbie con altre menti brillanti potrebbero aiutarvi ad aprire la mente a diversi punti di vista sul branding e sul design.

8. "Copy this Book: Guida dell'artista al copyright" di Eric Schrijver

Questo libro di Eric Schrijver è un libro di cui dovreste fare delle copie. Con l'aiuto di un esperto legale, Julien Cabay, Eric spiega i fondamenti della legge sul diritto d'autore, tra cui come tutelare il proprio lavoro, la durata dei diritti e il funzionamento del diritto d'autore su diverse piattaforme.

9. "Freelance, affari e cose varie" di Amy Hood e Jen Hood

Nel libro, Amy e Jen Hood offrono una grande quantità di informazioni utili. Le lezioni, l'umorismo e i fogli di lavoro pratici di Amy e Jen possono aiutare chiunque voglia guadagnare con le proprie capacità. Il libro tratta argomenti essenziali come le finanze dei freelance, i contratti e l'ampliamento della base di clienti.

10. "Branding: In cinque passi e mezzo" di Michael Johnson

L'importanza del design nel branding è discussa dall'autore e graphic designer Michael Johnson. Questo libro combina immagini e casi di studio ben studiati che hanno lo scopo di insegnare al lettore come si sviluppano le aziende. Ad esempio, l'analisi di Michael sul processo di sviluppo del marchio può aiutarvi a considerare il branding dal punto di vista del design.

Design inclusivo

Tutti possono beneficiare di un aspetto gradevole. Questi libri insegnano come rendere il design più inclusivo, accessibile e diversificato.

11. "Mismatch: Come l'inclusione dà forma al design" di Kat Holmes

Nel libro, Kat Holmes contesta l'idea che i designer debbano progettare per la maggioranza e occuparsi in un secondo momento dei "disadattamenti". Al contrario, Kat sostiene che iniziare tenendo conto dell'inclusione genera più creatività e innovazione e un design più pratico per tutti. Si tratta di una questione cruciale, resa evidente dalle storie di designer che hanno vissuto in prima persona i pregiudizi e sono stati costretti a progettare risposte più inclusive.

12. "Design interculturale" di Senongo Akpem

Poiché Internet è globale e multiculturale, dovreste progettare i vostri prodotti in modo da rispecchiarlo. Il libro di Senongo Akpem fornisce una struttura per condurre ricerche sugli utenti in varie culture e per applicare queste conoscenze a un design significativo e inclusivo.

13. "Non farmi pensare" di Steve Krug

Il libro di Steve Krug riguarda lo sviluppo web. Steve discute i concetti di navigazione intuitiva e usabilità del web con un tono colloquiale, che lo rende una lettura facile e veloce. Il libro include tre nuovi temi: esperienza utente, metriche e usabilità, oltre a strumenti migliorati per gestire i contenuti del sito web.

14. "Un Web per tutti: Progettare esperienze utente accessibili" di Sarah Horton, Whitney Quesenbery

Il libro di Sarah Horton e Whitney Quesenbery è un must per chiunque sviluppi siti web. Sarah e Whitney spiegano l'accessibilità in termini di pensiero e approccio alla progettazione, non semplicemente come un paio di caselle di controllo che si guardano alla fine di un progetto.

15. "I sensi: Design oltre la visione" di Ellen Lupton, Andrea Lipps

Il sottotitolo del libro, Design Beyond Vision (a cura di Ellen Lupton e Andrea Lipps), implica una sfida per il lettore a considerare non solo gli elementi visivi del design. La mostra omonima è stata il catalizzatore di questo libro, invitando i lettori a provare varie esperienze tattili di design. Il libro è organizzato in sei parti, che si concentrano su un argomento distinto. Nel libro sono presenti immagini, fotografie e scritti stimolanti di famosi designer. Se siete alla ricerca di nuove idee, questo libro fa per voi.

Libri per pensare

I libri di design stimolano la mente ad apprendere gli aspetti cognitivi, psicologici e funzionali del design.

16. "L'arte di guardare di lato" di Alan Fletcher

Questo libro è un saggio di 1.000 pagine sulla vita e sull'amore di Alan Fletcher. Nei suoi 72 capitoli contiene citazioni, immagini, riflessioni, scienza e molto altro. Questo libro da tavolo è più una fonte di motivazione che una guida. La sua struttura lo rende ideale per essere sfogliato ogni volta che si ha bisogno di ispirazione.

17. "I Wonder" di Marian Bantjes

Il libro è un'opera d'arte, con lamine d'oro e d'argento che brillano sulle pagine, scritto da Marian Bantjes e illustrato tipograficamente da lei stessa. In molti saggi Marian affronta temi che vanno dalle forme di pasta alle forme di lettere inglesi.

18. "La forma del design" di Frank Chimero

Nel libro, l'autore e illustratore Frank Chimero esamina il design da un punto di vista più teorico che pratico. In questo libro, Frank incoraggia i lettori a riflettere sul come e sul perché del design, sulla fonte dei blocchi creativi e sull'influenza del design.

19. "Il design delle cose di tutti i giorni" di Norman Donald A.

Il libro di Don Norman susciterà il vostro interesse se vi siete mai chiesti come è stato progettato un prodotto o se vi siete lamentati di esso. Don Taylor esplora gli elementi che determinano il successo o il fallimento di un progetto, quindi condivide i principi e le tecniche di progettazione che aiutano a creare interfacce di facile utilizzo. Sebbene alcuni concetti siano un po' datati (come i telefoni rotanti), la psicologia e l'intuizione alla base dei suggerimenti sono ancora validi.

Libri per l'ispirazione

Anche se non tutti appartengono alla sezione design di una libreria, questi libri meritano di essere inseriti nella vostra libreria. Questa miscela di narrativa, graphic novel e persino libri per bambini vi incoraggerà a considerare il design da nuove prospettive.

20. "Autoritratto come traditore" di Debbie Millman

Un altro esempio è il libro di Debbie Millman, una raccolta di saggi e poesie illustrate. Debbie usa le sue parole e una tipografia accurata per condividere i suoi pensieri. Leggete questo libro se siete alla ricerca di un metodo visivamente stimolante per far scorrere la vostra creatività.

21. "Città invisibili" di Italo Calvino

Il libro di Italo Calvino vi trasporta in 55 città diverse, fantastiche ma istruttive. Questo libro, a differenza dei tipici romanzi, si concentra sulla pianificazione delle città e sulle idee piuttosto che sulla narrazione e sui personaggi. Consideratelo come un'interpretazione stravagante della ricerca sugli utenti. Sebbene il libro sia abbastanza breve da poter essere letto in una sola seduta, potreste apprezzare le descrizioni visive.

22. "Capire il fumetto: L'arte invisibile" di Scott McCloud

Il libro esplora il linguaggio visivo dei fumetti. Questo libro vi coinvolgerà e vi appassionerà, sia che siate fan di lunga data dei fumetti sia che vi stiate avvicinando al settore. Scott parla di come il nostro cervello interpreta i fumetti e di come la narrazione visiva sia stata presente in molte civiltà nel corso della storia.

23. "Il giorno più lungo del futuro" di Lucas Varela

Il libro di Lucas Varela dimostra che il linguaggio non è sempre necessario per trasmettere una narrazione avvincente. Attraverso la lente dei cliché della fantascienza, questa graphic novel senza parole offre una critica al consumismo. Leggete questo libro per capire come una grafica chiara possa trasmettere un messaggio con la stessa efficacia delle parole scritte.

24. "Trilogia senza parole di Aaron Becker" di Aaron Becker

Le opere di Aaron Brecker sono presenti in tre volumi senza parole, tra cui Journey, Quest e Return. Questi romanzi, che dovrebbero essere collocati nella sezione dedicata ai bambini, sono adatti a tutte le età. La trilogia racconta la storia di ragazzi che usano le matite colorate per creare mondi completamente nuovi.

Quale libro di design della lista vi ha interessato?

Avete aggiunto alcuni di questi libri al vostro carrello o avete deciso di visitare la biblioteca o la libreria. Non vediamo l'ora di scoprire cosa vi ispireranno questi libri.