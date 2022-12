Ta kolekcja książek zawiera różne podręczniki projektowania, w tym wskazówki biznesowe, porady dotyczące projektowania integracyjnego i kreatywne inspiracje.

Dobrze zaokrąglona kolekcja książek dostarcza zatem więcej niż tylko how-tos. Podzieliliśmy nasze rekomendacje na pięć kategorii, abyś mógł stworzyć dobrze wyważoną półkę, która będzie Cię intrygować, stawiać wyzwania i inspirować: kolor, typografia i struktura; biznes i rozwój zawodowy; projektowanie integracyjne; książki do myślenia; książki dla Twojej inspiracji.

Zaczynajmy.

Kolor, typografia i struktura

Dodaj te książki o projektowaniu do sekcji referencyjnej swojej osobistej biblioteki.

1. "The Designer's Dictionary of Color" autorstwa Adams Sean

To nie jest twoje typowe koło kolorów. Książka Seana Adamsa zawiera również dogłębną analizę 30 kolorów, które są ważne w sztuce i projektowaniu. Ciepłe, chłodne, neutralne i specjalne odcienie są podzielone przez harmonię kolorów na cztery kategorie - ciepłe (czerwienie i pomarańcze), chłodne (błękity i szarości), neutralne (zielenie i brązy) oraz specjalne (biele) - a przykłady są używane do zilustrowania, jak różne kolory i tony wywołują pewne uczucia.

2. "Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students" Ellen Lupton

Nowe wydanie książki kontynuuje to, co zostało powiedziane w pierwszym wydaniu, opierając się na solidnych podstawach Ellen Lupton. Aby zilustrować, jak czcionka wpływa na komunikację wizualną, Ellen wykorzystuje mieszankę esejów, przykładów z życia wziętych, pomysłów teoretycznych i działań. Unowocześniona wersja porusza specyficzne dla sieci problemy typograficzne, takie jak parowanie czcionek i licencjonowanie podpisów pod zdjęciami oraz projektowanie stron internetowych. Zawiera świetne referencje dla każdego, kto pracuje ze słowami.

3. "Geometria projektowania" Kimberly Elam

Kimberly wyjaśnia rolę geometrii w tworzeniu estetycznie pięknych projektów. Geometryczny aspekt wynalazku jest szczegółowo omówiony w całej książce, która zawiera przykłady od architektury do malarstwa. Niektóre strony mają również przezroczystość.

4. "Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms" Alexa Fowkesa

Jeśli uczysz się przez działanie, to "Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms to książka dla Ciebie. Książka ta jest zarówno podręcznikiem jak i zeszytem ćwiczeń, pozwalającym na przetestowanie nowych umiejętności (dosłownie) w części praktycznej książki. Ta książka wprowadzi 20 krojów pisma poprzez wywiady z projektantami czcionek i maleńkie szkice, które demonstrują proces.

5. "Sekretne życie koloru" autorstwa Kassii St. Clair

Podróż przez barwne historie 75 różnych odcieni z książką Kassii St. Claire. Dlaczego niektóre kolory sprawiają, że czujesz się radosny lub zły? Jakie jest pochodzenie poszczególnych kolorów? Dlaczego istnieje tak wiele różnych odcieni brązu, skoro wszystkie wydają się być tym samym odcieniem ciemnej kawy? Ta książka odpowiada na to pytanie i wiele innych.

Biznes i rozwój prof.

Czy jesteś gotowy tworzyć sztukę, która może również generować pieniądze? Te książki szczegółowo omawiają biznesową stronę projektowania.

6. "Jak być projektantem graficznym bez utraty duszy" Adrian Shaughnessy

Książka Adriana Shaughnessy'ego jest doskonałym przewodnikiem, jeśli dopiero zaczynasz pracę w marketingu. Adrian omawia w niej wygrywanie ofert, rozumienie briefów, radzenie sobie z wymagającymi klientami i wiele innych. Chociaż nie jest to tak głębokie lub złożone, jak mogłaby sugerować nazwa książki, zachęca młodszych projektantów do zastanowienia się nad swoją pracą. Ponadto, będziesz mógł uczyć się od doświadczonych profesjonalistów poprzez wywiady, które są zawarte w książce.

7. "Brand Thinking and Other Noble Pursuits" Debbie Millman

Debbie Millman, wielokrotnie nagradzana autorka, a także projektantka, bada w książce związek między brandingiem a projektowaniem. Jest to zbiór wywiadów z różnymi znanymi projektantami, marketerami i autorami - dzięki czemu można ją szybko przeczytać w małych zrywach. Dyskusje Debbie z innymi genialnymi umysłami mogą pomóc otworzyć twój umysł na różne punkty widzenia na branding i projektowanie.

8. "Copy this Book: Przewodnik artysty po prawach autorskich" Erica Schrijvera

Ta książka Erica Schrijvera to książka, którą powinieneś skopiować. Wraz z ekspertem prawnym, Julienem Cabayem, Eric wyjaśnia podstawy prawa autorskiego, w tym, jak chronić swoją pracę, jak długo te prawa trwają i jak prawo autorskie działa na różnych platformach.

9. "Freelance, and Business, and Stuff" autorstwa Amy Hood & Jen Hood

W książce Amy i Jen Hood oferują mnóstwo pomocnych informacji. Lekcje, humor i praktyczne arkusze Amy i Jen mogą pomóc każdemu, kto chce zarabiać pieniądze ze swoimi umiejętnościami. Ta książka obejmuje istotne tematy, takie jak freelance finansów, umów, i rozszerzenie swojej bazy klientów.

10. "Branding: W pięciu i pół krokach" Michael Johnson

Znaczenie designu w brandingu omawia autor i grafik Michael Johnson. Ta książka łączy w sobie obrazy i dobrze zbadane studia przypadków, które mają na celu nauczyć czytelnika o tym, jak rozwijają się firmy. Na przykład analiza procesu rozwoju marki przeprowadzona przez Michaela może pomóc Ci rozważyć branding z punktu widzenia projektowania.

Inkluzywny design

Każdy może skorzystać z uroczego wyglądu. Te książki uczą, jak sprawić, by design był bardziej inkluzywny, dostępny i różnorodny.

11. "Mismatch: How Inclusion Shapes Design" autorstwa Kat Holmes

W książce Kat Holmes podważa pomysł, że projektanci powinni projektować dla większości i zajmować się "niedopasowaniem" później. Zamiast tego Kat twierdzi, że rozpoczynanie od myślenia o włączeniu generuje więcej kreatywności i innowacji oraz bardziej praktyczne projektowanie dla wszystkich. Jest to krytyczna kwestia, uwydatniona w historiach projektantów, którzy doświadczyli uprzedzeń z pierwszej ręki i zostali zmuszeni do zaprojektowania bardziej integracyjnych odpowiedzi.

12. "Cross-Cultural Design" Senongo Akpem

Ponieważ internet jest globalny i wielokulturowy, powinieneś zaprojektować swoje produkty tak, aby to odzwierciedlały. Książka Senongo Akpem daje strukturę do prowadzenia badań użytkowników w różnych kulturach i jak zastosować tę wiedzę do znaczącego, integracyjnego projektowania.

13. "Nie każ mi myśleć" Steve Krug

Książka Steve'a Kruga dotyczy tworzenia stron internetowych. Steve omawia koncepcje intuicyjnej nawigacji i web usability w konwersacyjnym tonie, dzięki czemu jest to łatwa i szybka lektura. Książka zawiera trzy nowe tematy: doświadczenie użytkownika, metryki i użyteczność, a także ulepszone narzędzia do zarządzania treścią witryny.

14. "A Web for Everyone: Designing Accessible User Experiences" Sarah Horton, Whitney Quesenbery

Książka Sarah Horton i Whitney Quesenbery to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto tworzy strony internetowe. Sarah i Whitney wyjaśniają dostępność w kategoriach myślenia i podejścia do projektowania, a nie tylko jako kilka pól wyboru, na które patrzy się pod koniec projektu.

15. "The Senses: Design Beyond Vision" Ellen Lupton, Andrea Lipps

Podtytuł książki, Design Beyond Vision (pod redakcją Ellen Lupton i Andrei Lipps), sugeruje, że stawia ona czytelnikowi wyzwanie do rozważenia czegoś więcej niż tylko wizualnych elementów projektu. Wystawa o tej samej nazwie była katalizatorem dla tej książki, zapraszając czytelników do wypróbowania różnych dotykowych doświadczeń związanych z projektowaniem. Książka jest podzielona na sześć części, skupiających się na odrębnym temacie. W całej książce zobaczysz piękne obrazy, zdjęcia i prowokujące do myślenia teksty znanych projektantów. Jeśli szukasz świeżych pomysłów, ta książka jest dla Ciebie.

Książki do myślenia

Książki o projektowaniu stymulują Twój umysł do poznania poznawczych, psychologicznych i funkcjonalnych aspektów projektowania.

16. "Sztuka patrzenia z boku" Alan Fletcher

Książka jest 1000-stronicowym esejem o życiu i miłości autorstwa Alana Fletchera. Zawiera cytaty, obrazy, rozmyślania, naukę i więcej w swoich 72 rozdziałach. Ta solidna książka jest bardziej źródłem motywacji niż przewodnikiem. Jej struktura sprawia, że jest idealna do zanurzania się i wychodzenia, gdy tylko potrzebujesz inspiracji.

17. "I Wonder" autorstwa Mariana Bantjesa

Książka jest dziełem sztuki, ze złotymi i srebrnymi foliami błyszczącymi na stronach, napisana przez Marian Bantjes i typograficznie zilustrowana przez nią samą. Marian w wielu esejach omawia zagadnienia od form makaronowych po angielskie kształty liter.

18. "The Shape of Design" autorstwa Franka Chimero

W książce tej autor i ilustrator Frank Chimero bada projektowanie z bardziej teoretycznego niż praktycznego punktu widzenia. W tej książce Frank zachęca czytelników do zastanowienia się nad tym, jak i dlaczego projektować, źródłem blokad twórczych i wpływem projektowania.

19. "The Design of Everyday Things" Norman Donald A.

Książka Dona Normana wzbudzi twoje zainteresowanie, jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak został zaprojektowany jakiś produkt lub narzekałeś na niego. Don Taylor bada, co sprawia, że projekt odnosi sukces lub porażkę, a następnie dzieli się zasadami projektowania i technikami, które pomagają w tworzeniu przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Chociaż niektóre koncepcje są nieco przestarzałe - jak np. telefony obrotowe - psychologia i wgląd w sugestie są nadal aktualne.

Książki dla inspiracji

Chociaż nie wszystkie z nich należą do działu projektowania w księgarni, te książki warto umieścić na swojej półce. Ta mieszanka fikcji, powieści graficznych, a nawet książek dla dzieci zachęci Cię do rozważenia projektowania z nowych perspektyw.

20. "Autoportret jako twój zdrajca" Debbie Millman

Książka Debbie Millman to kolejny przykład, zbiór ilustrowanych esejów i wierszy. Debbie używa własnych słów i przemyślanej typografii, aby podzielić się swoimi przemyśleniami. Przeczytaj tę książkę, jeśli szukasz wizualnie stymulującej metody, aby uzyskać przepływ twórczych soków.

21. "Niewidzialne miasta" autorstwa Italo Calvino

Książka Italo Calvino przenosi Cię do 55 różnych miast, fantastycznych, a zarazem pouczających. Ta książka, w przeciwieństwie do typowych powieści, skupia się na planowaniu miasta i pomysłach, a nie na narracji i postaciach. Potraktuj to jako trippy na temat badań użytkowników. Chociaż książka jest wystarczająco krótka, aby przeczytać ją w jednym posiedzeniu, możesz docenić wizualne opisy.

22. "Understanding Comics: The Invisible Art" Scotta McClouda

Książka zgłębia wizualny język komiksów. Ta książka zaangażuje i zatrzyma cię, niezależnie od tego, czy jesteś długoletnim fanem komiksów, czy dopiero wchodzisz w ten biznes. Scott omawia, jak nasze mózgi interpretują komiksy i jak narracja wizualna była obecna w wielu cywilizacjach na przestrzeni dziejów.

23. "Najdłuższy dzień przyszłości" Lucasa Vareli

Książka Lucasa Vareli pokazuje, że język nie zawsze jest potrzebny do przekazania wciągającej narracji. Poprzez obiektyw klisz sci-fi, ta bezsłowna powieść graficzna oferuje krytykę konsumpcjonizmu. Przeczytaj tę książkę, aby dowiedzieć się, jak wyraźne wizualizacje mogą przekazać wiadomość równie skutecznie jak słowa pisane.

24. "Bezsłowna trylogia Aarona Beckera" autorstwa Aarona Beckera

Dzieła sztuki Aarona Breckera są przedstawione w trzech bezsłownych tomach, w tym Journey, Quest i Return. Te powieści, które powinny znaleźć się na półkach w dziale dziecięcym, są urocze dla wszystkich grup wiekowych. Trylogia opowiada o młodych ludziach, którzy za pomocą kolorowych kredek tworzą zupełnie nowe światy.

Która książka o projektowaniu z listy Was zainteresowała?

Dodaliście niektóre z tych książek do koszyka lub uznaliście, że czas odwiedzić bibliotekę lub księgarnię. Z niecierpliwością czekamy na to, do czego zainspirują Was te książki.