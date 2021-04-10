Эта подборка книг включает в себя различные руководства по дизайну, в том числе бизнес-руководства, всеобъемлющие советы по дизайну и творческое вдохновение.

Таким образом, это всесторонняя коллекция книг, которая содержит больше, чем просто практические рекомендации. Мы разделили наши рекомендации на пять категорий, чтобы вы могли организовать сбалансированную книжную полку, которая будет интриговать, бросать вызов и вдохновлять каждый день:

Цвет, типографика и структура;

Развитие бизнеса и профессиональное развитие;

Инклюзивный дизайн;

Книги для размышлений;

Книги для вдохновения.

Давайте начнем.

Цвет, типографика и структура

Добавьте эти книги по дизайну в обучающий и справочный раздел личной библиотеки.

1. «Словарь цвета для дизайнера» ("The Designer's Dictionary of Color", Adams Sean)

Это не типичный цветовой круг. Книга Шона Адамса включает в себя углубленный анализ 30 цветов, самых важных в искусстве и дизайне. Теплые, холодные, нейтральные и специальные оттенки делятся по цветовым гармониям на четыре категории: теплые (красные и оранжевые), холодные (синие и серые), нейтральные (зеленые и коричневые) и специальные (белые). Книга рассказывает, как различные цвета и тона вызывают определенные чувства.

2. «Мышление в шрифте: руководство для дизайнеров, писателей, редакторов и студентов» ("Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students", Ellen Lupton)

Новое издание книги продолжается с того места, где остановилось первое, опираясь на уже прочную основу автора Эллен Лаптон. Чтобы проиллюстрировать, как шрифт влияет на визуальную коммуникацию, Эллен использует смесь эссе, реальных примеров, теоретических идей и практики. В обновленной версии устранены характерные для Интернета типографские трудности, такие как сочетание шрифтов и лицензирование подписей к изображениям, а также веб-дизайн. Книга содержит отличные референсы для тех, кто работает со словом.

3. «Геометрия дизайна» ("Geometry of Design", Kimberly Elam)

Автор книги, Кимберли Элам,, объясняет роль геометрии в создании эстетичных и красивых дизайнов. Геометрический аспект подробно рассматривается в книге с разных сторон, включая примеры из архитектуры до живописи. Некоторые страницы даже имеют прозрачность.

4. «Тип рисунка: введение в леттеринг» ("Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms", Alex Fowkes)

Если вы учитесь на практике, книга Алекса Фоукса «Тип рисования: введение в леттеринг» — это книга для вас. Она представляет собой как руководство, так и рабочую тетрадь, позволяющую вам проверить свои новые навыки в практической части книги. Книга, также, познакомит вас с 20 шрифтами через интервью с дизайнерами шрифтов и крошечные наброски, демонстрирующие процесс.

5. «Тайная жизнь цвета» ("The Secret Lives of Color", Kassia St. Clair)

Путешествуйте по красочным историям 75 различных оттенков с книгой Кассии Сент-Клер. Почему некоторые цвета вызывают у вас чувство радости или гнева? Каково происхождение определенных цветов? Почему существует так много различных оттенков коричневого, когда все они кажутся одним и тем же оттенком темного кофе? В этой книге рассматривается этот и многие другие вопросы.

Развитие бизнеса и профессиональное развитие

Готовы ли вы создавать искусство, которое, также, может приносить деньги? Эти книги более подробно освещают бизнес-сторону дизайна.

6. «Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу» ("How to Be a Graphic Designer Without Losing Your Soul", Adrian Shaughnessy)

Книга Адриана Шонесси — отличное руководство, если вы только начинаете заниматься маркетингом и дизайном. Адриан обсуждает в этой книге выигрышные заявки, понимание брифов, работу с требовательными клиентами и многое другое. Хотя это не так глубоко и сложно, как может показаться из названия книги, она, все равно, побуждает молодых дизайнеров задуматься о своей работе. Кроме того, вы сможете учиться у опытных профессионалов через интервью, включенные в книгу.

7. «Мышление бренда и другие благородные цели» ("Brand Thinking and Other Noble Pursuits", Debbie Millman)

Дебби Миллман, отмеченный наградами писатель и дизайнер, исследует в книге связь между брендингом и дизайном. Это сборник интервью с различными известными дизайнерами, маркетологами и авторами — позволяет быстро читать его небольшими отрывками. Дискуссии Дебби с другими блестящими умами могут помочь вам открыть для себя разные точки зрения на брендинг и дизайн.

8. «Скопируйте эту книгу: Руководство художника по авторскому праву» ("Copy this Book: An Artist's Guide to Copyright", Eric Schrijver)

Эта книга Эрика Шривера — именно та книга, с которой вам стоит сделать копии. Вместе с экспертом по правовым вопросам Жюльеном Кабе Эрик объясняет основы закона об авторском праве, в том числе о том, как охранять авторские права на вашу работу, каков срок действия этих прав и как авторские права действуют на разных платформах.

9. «Фриланс, бизнес и прочее» ("Freelance, and Business, and Stuff", Amy Hood & Jen Hood)

В книге Эми и Джен Худ предлагают массу полезной информации. Уроки, юмор и практические задания Эми и Джен могут помочь любому, кто хочет зарабатывать деньги с помощью своих навыков. Эта книга охватывает такие важные темы, как внештатные финансы, контракты и расширение клиентской базы.‍

10. «Брендинг: пять с половиной шагов» ("Branding: In Five and a Half Steps", Michael Johnson)

Автор и графический дизайнер Майкл Джонсон обсуждает важность дизайна в брендинге. Эта книга представляет собой сочетание изображений и хорошо проработанных тематических исследований, которые призваны научить читателя тому, как развиваются компании. Например, проведенный Майклом анализ процесса разработки бренда может помочь вам рассмотреть брендинг с точки зрения дизайна.

Инклюзивный дизайн

Каждый может извлечь выгоду из прекрасного внешнего вида. Эти книги научат вас, как сделать дизайн более инклюзивным, доступным и разнообразным.

11. «Несоответствие: как инклюзия формирует дизайн» ("Mismatch: How Inclusion Shapes Design", Kat Holmes)

В книге Кэт Холмс оспаривает идею о том, что дизайнеры должны проектировать для большинства, а «несоответствия» решать позже. Вместо этого Кэт утверждает, что, начиная с инклюзивности, вы создаете больше творчества, инноваций и более практичного дизайна для всех. Это критический вопрос, совершенно ясно проиллюстрированный историями дизайнеров, которые на себе испытали предубеждения и были вынуждены разрабатывать более всеобъемлющие ответы.‍

12. «Межкультурный дизайн» ("Cross-Cultural Design", Senongo Akpem)

Поскольку Интернет уже является глобальным и мультикультурным явлением, дизайнеры должны разрабатывать свои продукты в этом же ключе. Книга Сенонго Акпема дает структуру для проведения исследований пользователей в различных культурах и способы применения этих знаний в осмысленном, инклюзивном дизайне.

13. «Не заставляйте меня думать» ("Don't Make Me Think", Steve Krug)

Книга Стива Круга посвящена веб-разработке. Стив в разговорном жанре обсуждает концепции интуитивной навигации и удобства использования сети Интернет, что делает книгу легкой и быстрой для чтения. Книга включает в себя три новые темы: взаимодействие с пользователем, метрики и удобство их использования, улучшенные инструменты для управления контентом веб-сайта.

14. «Интернет для всех: создание доступного пользовательского интерфейса» ("A Web for Everyone: Designing Accessible User Experiences", Sarah Horton, Whitney Quesenbery)

Книга Сары Хортон и Уитни Кезенбери обязательна для всех, кто разрабатывает веб-сайты. Сара и Уитни объясняют доступность UX с точки зрения размышлений о дизайне и подхода к нему, а не просто как пару финальных штрихов, на которые многие дизайнеры обращают свой взгляд только к концу проекта.

15. «Чувства: дизайн за пределами видения» ("The Senses: Design Beyond Vision", Ellen Lupton, Andrea Lipps)

Подзаголовок книги «Дизайн за пределами видения» подразумевает, что она побуждает читателя рассмотреть нечто большее, чем просто визуальные элементы дизайна. Выставка, основанная на одноименном названии, послужила катализатором для этой книги, предложив читателям попробовать различные тактильные дизайнерские решения. Книга состоит из шести частей, посвященных отдельной теме. На протяжении всей книги вы увидите прекрасные картинки, фотографии и наводящие на размышления статьи известных дизайнеров. Если вы ищете свежие идеи — эта книга для вас.

Книги для размышлений

Книги по дизайну, которые стимулируют разум к изучению когнитивных, психологических и функциональных аспектов дизайна.

16. «Искусство смотреть в сторону» ("The Art of Looking Sideways", Alan Fletcher)

Книга представляет собой 1000-страничное эссе Алана Флетчера о жизни и любви. Он содержит цитаты, изображения, размышления, науку и многое другое в 72 главах. Эта здоровенная книга для журнального столика — скорее источник мотивации, чем руководство. Ее структура делает книгу идеальной для погружения в воду всякий раз, когда вам нужно вдохновение.

17. «Любопытно, а что если?» или «Я думаю» ("I Wonder", Marian Bantjes)

Эта книга сама по себе является произведением искусства, на страницах которой блестит золотая и серебряная фольга. Она написана Мариан Бантьес и проиллюстрирована ее шрифтами и дизайном. Мариан обсуждает во многих эссе самые разные вопросы — от форм пасты до форм английских букв.

18. «Форма дизайна» ("The Shape of Design", Frank Chimero)

В книге автор и иллюстратор Фрэнк Чимеро рассматривает дизайн скорее с теоретической, чем с практической точки зрения. В этой книге Фрэнк призывает читателей задуматься о том, как и почему возникает дизайн, об источнике творческих препятствий и влиянии дизайна.

19. «Дизайн привычных вещей» ("The Design of Everyday Things", Donald Arthur Norman)

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как был разработан продукт, или жаловались на него, книга Дональда Нормана вызовет у вас интерес. Автор исследует, что делает дизайн успешным или неудачным, а затем делится принципами и методами проектирования, которые помогают создавать удобные интерфейсы. Хотя некоторые из концепций немного устарели — например, дисковые телефоны — психология и понимание, лежащие в основе предложений автора, по-прежнему актуальны.

Книги для вдохновения

Хотя не все из них относятся к отделу дизайна в книжном магазине, эти книги достойны того, чтобы поставить их на книжную полку. Эта подборка художественной литературы, графических романов и даже детских книг побудит взглянуть на дизайн с новой точки зрения.

20. «Автопортрет в образе вашего предателя» ("Self-Portrait as Your Traitor", Debbie Millman)

Книга Дебби Миллман — сборник иллюстрированных эссе и стихов. Дебби использует собственные слова и продуманную типографику, чтобы поделиться мыслями. Если вы ищете визуально стимулирующий метод, чтобы дать волю своему творческому потенциалу, прочитайте эту книгу.

21. «Невидимые города» ("Invisible Cities", Italo Calvino)

Книга Итало Кальвино перенесет вас в 55 разных городов, фантастических, но поучительных. Эта книга, в отличие от типичных романов, фокусируется на городском планировании и идеях, а не на повествовании и персонажах. Несмотря на то, что книга достаточно короткая и ее можно прочитать за один присест, вы оцените ее визуальное повествование.

22. «Понимание комикса: невидимое искусство» ("Understanding Comics: The Invisible Art", Scott McCloud)

Книга исследует визуальный язык комиксов. Книга привлечет ваше внимание и удержит его, независимо от того, являетесь ли вы давним поклонником комиксов или только начинаете заниматься этим делом. Скотт обсуждает, как наш мозг интерпретирует комиксы и как визуальное повествование присутствовало во многих цивилизациях на протяжении всей истории.

23. «Самый длинный день будущего» ("The Longest Day of the Future", Lucas Varela)

Книга Лукаса Варелы показывает, что язык не всегда необходим для убедительного повествования. Сквозь призму научно-фантастических клише этот бессловесный графический роман предлагает критику потребительства. Прочитайте ее, чтобы узнать, как четкие изображения могут передавать сообщение так же эффективно, как и слова.

24. «Бессловесная трилогия Аарона Бекера» ("Aaron Becker's Wordless Trilogy", Aaron Becker)

Работы Аарона Бекера представлены в трех бессловесных томах, включая «Путешествие», «Квест» и «Возвращение». Эти романы, изначально для детского отдела в магазине, прекрасны для всех возрастов. Трилогия рассказывает о подростках, которые с помощью цветных карандашей создают совершенно новые миры.

Какая книга по дизайну из списка вас заинтересовала?

Вы добавили некоторые из этих книг в корзину или решили, что пришло время посетить библиотеку или книжный магазин. Мы с нетерпением ждем, на что вас вдохновят эти книги.