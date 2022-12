Deze boekencollectie bevat verschillende design handleidingen, waaronder zakelijke begeleiding, inclusief design advies en creatieve inspiratie.

Een goed afgeronde boekencollectie biedt dus meer dan alleen maar how-tos. We hebben onze aanbevelingen in vijf categorieën verdeeld, zodat u een evenwichtige boekenplank kunt creëren die u blijft boeien, uitdagen en inspireren: kleur, typografie en structuur; bedrijfs- en profielontwikkeling; inclusief ontwerp; boeken om over na te denken; boeken voor uw inspiratie.

Laten we beginnen.

Kleur, typografie en structuur

Voeg deze designboeken toe aan de referentiesectie van je persoonlijke bibliotheek.

1. "The Designer's Dictionary of Color" door Adams Sean.

Het is niet je typische kleurenwiel. Het boek van Sean Adams bevat ook een diepgaande analyse van 30 kleuren die belangrijk zijn in kunst en design. Warme, koele, neutrale en speciale tinten worden op basis van kleurharmonie in vier categorieën ingedeeld - warm (rood en oranje), koel (blauw en grijs), neutraal (groen en bruin) en speciaal (wit) - en aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd hoe verschillende kleuren en tinten bepaalde gevoelens oproepen.

2. "Denken met Type: Een kritische gids voor ontwerpers, schrijvers, redacteuren en studenten" door Ellen Lupton.

De nieuwe editie van het boek gaat verder waar de eerste ophield en bouwt voort op de reeds solide basis van Ellen Lupton. Om te illustreren hoe type de visuele communicatie beïnvloedt, gebruikt Ellen een mix van essays, voorbeelden uit de praktijk, theoretische ideeën en activiteiten. De bijgewerkte versie behandelt webspecifieke typografische problemen zoals het combineren van lettertypes en het verlenen van licenties voor fotobijschriften en webdesign. Het bevat geweldige referenties voor iedereen die met woorden werkt.

3. "Geometrie van ontwerp" door Kimberly Elam

Kimberly legt de rol uit van geometrie bij het maken van esthetisch mooie ontwerpen. Het geometrische aspect wordt uitvoerig besproken in het hele boek, dat voorbeelden bevat van architectuur tot schilderkunst. Sommige pagina's hebben ook transparantie.

4. "Type tekenen: Een inleiding tot het illustreren van lettervormen" door Alex Fowkes

Als je leert door te doen, is "Drawing Type: An Introduction to Illustrating Letterforms het boek voor jou. Dit boek is zowel een handleiding als een werkboek, zodat u uw nieuwe vaardigheden kunt testen (letterlijk) in het praktijkgedeelte van het boek. In dit boek worden 20 lettervormen geïntroduceerd aan de hand van interviews met letterontwerpers en kleine schetsjes die het proces demonstreren.

5. "Het geheime leven van kleur" door Kassia St. Clair

Reis door de kleurrijke geschiedenis van 75 verschillende tinten met het boek van Kassia St. Claire. Waarom maken sommige kleuren je blij of boos? Wat is de oorsprong van bepaalde kleuren? Waarom bestaan er zoveel verschillende tinten bruin, terwijl ze allemaal dezelfde kleur donkere koffie lijken te hebben? Dit boek behandelt deze en vele andere vragen.

Zakelijke en professionele ontwikkeling

Ben je klaar om kunst te creëren die ook geld kan opleveren? Deze boeken gaan dieper in op de zakelijke kant van design.

6. "How to be a Graphic Designer Without Losing Your Soul" door Adrian Shaughnessy

Het boek van Adrian Shaughnessy is een uitstekende gids als je net begint met marketing. Adrian bespreekt in dit boek het winnen van offertes, het begrijpen van opdrachten, het omgaan met veeleisende klanten en nog veel meer. Hoewel dit niet zo diepgaand of complex is als de naam van het boek doet vermoeden, moedigt het jongere ontwerpers aan om na te denken over hun werk. Bovendien kun je leren van doorgewinterde professionals via de interviews die in het boek zijn opgenomen.

7. "Brand Thinking and Other Noble Pursuits" door Debbie Millman

Debbie Millman, de bekroonde auteur en ontwerper, onderzoekt in het boek het verband tussen branding en design. Het is een verzameling van interviews met verschillende bekende ontwerpers, marketeers en auteurs - waardoor het snel in kleine stukjes te lezen is. Debbie's gesprekken met andere briljante geesten kunnen je helpen je geest te openen voor verschillende standpunten over branding en design.

8. "Copy this Book: An Artist's Guide to Copyright" door Eric Schrijver

Dit boek van Eric Schrijver is een boek waar je kopieën van moet maken. Met een juridisch expert, Julien Cabay, legt Eric de grondbeginselen van het auteursrecht uit, waaronder hoe je auteursrecht op je werk kunt uitoefenen, welke duur die rechten hebben en hoe het auteursrecht op verschillende platforms werkt.

9. "Freelance, and Business, and Stuff" door Amy Hood & Jen Hood

In het boek bieden Amy en Jen Hood een schat aan nuttige informatie. Amy en Jen's lessen, humor en praktische werkbladen kunnen iedereen helpen die geld wil verdienen met zijn of haar vaardigheden. Dit boek behandelt essentiële onderwerpen zoals freelance financiën, contracten en het uitbreiden van je klantenbestand.

10. "Branding: In vijf en een halve stap" door Michael Johnson

Het belang van design bij branding wordt besproken door auteur en grafisch ontwerper Michael Johnson. Dit boek combineert beelden en goed onderzochte case studies die de lezer willen leren hoe bedrijven zich ontwikkelen. Michael's analyse van het merkontwikkelingsproces kan u bijvoorbeeld helpen om branding vanuit een ontwerpstandpunt te bekijken.

Inclusief ontwerp

Iedereen kan profiteren van een mooie uitstraling. Deze boeken leren u hoe u het ontwerp inclusiever, toegankelijker en diverser kunt maken.

11. "Mismatch: How Inclusion Shapes Design" door Kat Holmes

In het boek bestrijdt Kat Holmes het idee dat ontwerpers voor de meerderheid moeten ontwerpen en zich later met "mismatches" moeten bezighouden. In plaats daarvan beweert Kat dat beginnen met inclusie in gedachten meer creativiteit en innovatie oplevert en meer praktische ontwerpen voor iedereen. Dit is een cruciaal punt, dat overduidelijk naar voren komt uit de verhalen van ontwerpers die vooroordelen aan den lijve hebben ondervonden en zich genoodzaakt zagen meer inclusieve antwoorden te ontwikkelen.

12. "Cross-Cultureel Ontwerp" door Senongo Akpem

Omdat het internet wereldwijd en multicultureel is, moet u uw producten daarop afstemmen. Het boek van Senongo Akpem geeft een structuur voor het uitvoeren van gebruikersonderzoek in verschillende culturen en hoe je die kennis kunt toepassen op een zinvol, inclusief ontwerp.

13. "Don't Make Me Think" van Steve Krug

Het boek van Steve Krug gaat over webontwikkeling. Steve bespreekt de concepten van intuïtieve navigatie en web usability op een conversationele toon, waardoor dit een gemakkelijk en snel te lezen boek is. Het boek bevat drie nieuwe thema's: gebruikerservaring, statistieken en bruikbaarheid, en verbeterde tools om de inhoud van uw website te beheren.

14. "Een web voor iedereen: Het ontwerpen van toegankelijke gebruikerservaringen" door Sarah Horton, Whitney Quesenbery

Het boek van Sarah Horton en Whitney Quesenbery is een must voor iedereen die websites ontwikkelt. Sarah en Whitney leggen toegankelijkheid uit in termen van denken over en benaderen van ontwerp, niet simpelweg als een paar vinkjes die je aan het eind van een project bekijkt.

15. "De zintuigen: Design Beyond Vision" door Ellen Lupton, Andrea Lipps

De ondertitel van het boek, Design Beyond Vision (onder redactie van Ellen Lupton en Andrea Lipps), impliceert dat het de lezer uitdaagt om verder te kijken dan alleen naar de visuele elementen van design. De gelijknamige tentoonstelling was de katalysator voor dit boek en nodigt lezers uit om verschillende tactiele designervaringen uit te proberen. Het boek is ingedeeld in zes delen, waarin een apart onderwerp centraal staat. In het hele boek ziet u prachtige foto's, afbeeldingen en tot nadenken stemmende teksten van gerenommeerde ontwerpers. Als u op zoek bent naar frisse ideeën, dan is dit boek iets voor u.

Boeken om na te denken

Designboeken stimuleren je geest om de cognitieve, psychologische en functionele aspecten van design te leren kennen.

16. "De kunst van het opzij kijken" door Alan Fletcher

Het boek is een 1000 pagina's tellend essay over leven en liefde van Alan Fletcher. Het bevat citaten, beelden, overpeinzingen, wetenschap en meer in de 72 hoofdstukken. Dit lijvige koffietafelboek is meer een bron van motivatie dan een gids. Door zijn structuur is het ideaal om in en uit te bladeren wanneer je inspiratie nodig hebt.

17. "I Wonder" door Marian Bantjes

Het boek is een kunstwerk, met gouden en zilveren folies die over de pagina's schitteren, geschreven door Marian Bantjes en typografisch geïllustreerd door haarzelf. Marian bespreekt in vele essays onderwerpen variërend van pastavormen tot Engelse lettervormen.

18. "De vorm van design" door Frank Chimero

In dit boek onderzoekt auteur en illustrator Frank Chimero het ontwerpen vanuit een meer theoretisch dan praktisch standpunt. In dit boek moedigt Frank de lezers aan om na te denken over het hoe en waarom van design, de bron van creatieve blokkades en de invloed van design.

19. "Het ontwerp van alledaagse dingen" door Norman Donald A.

Het boek van Don Norman zal uw interesse wekken als u zich ooit hebt afgevraagd hoe een product is ontworpen of erover hebt geklaagd. Don Taylor onderzoekt wat een ontwerp doet slagen of mislukken en deelt vervolgens ontwerpprincipes en technieken die helpen bij het creëren van gebruiksvriendelijke interfaces. Hoewel sommige concepten een beetje achterhaald zijn - zoals roterende telefoons - zijn de psychologie en het inzicht achter de suggesties nog steeds geldig.

Boeken ter inspiratie

Hoewel ze niet allemaal in de designafdeling van een boekhandel thuishoren, zijn deze boeken het waard om op uw boekenplank te staan. Deze mix van fictie, stripverhalen en zelfs kinderboeken zal u aanmoedigen om design vanuit nieuwe perspectieven te bekijken.

20. "Zelfportret als verrader" door Debbie Millman

Het boek van Debbie Millman is een ander voorbeeld, een verzameling geïllustreerde essays en gedichten. Debbie gebruikt haar eigen woorden en doordachte typografie om haar gedachten te delen. Lees dit boek als je op zoek bent naar een visueel stimulerende methode om je creatieve sappen te laten stromen.

21. "Onzichtbare steden" door Italo Calvino

Italo Calvino's boek neemt je mee naar 55 verschillende steden, fantastisch en toch leerzaam. Dit boek richt zich, in tegenstelling tot typische romans, op stadsplanning en ideeën in plaats van verhaal en personages. Beschouw het als een trippy kijk op gebruikersonderzoek. Hoewel het boek kort genoeg is om in één keer uit te lezen, kun je de visuele beschrijvingen wel waarderen.

22. "Understanding Comics: De onzichtbare kunst" door Scott McCloud

Dit boek verkent de visuele taal van strips. Dit boek zal je boeien en vasthouden, of je nu al lang fan bent van strips of je er net in verdiept. Scott bespreekt hoe onze hersenen strips interpreteren en hoe het visuele verhaal in vele beschavingen door de geschiedenis heen aanwezig is geweest.

23. "De langste dag van de toekomst" door Lucas Varela

Lucas Varela's boek laat zien dat taal niet altijd nodig is om een meeslepend verhaal over te brengen. Door de lens van sci-fi clichés biedt deze woordeloze graphic novel kritiek op het consumentisme. Lees dit boek om te leren hoe duidelijke beelden een boodschap net zo effectief kunnen overbrengen als geschreven woorden.

24. "Aaron Becker's Woordeloze Trilogie" door Aaron Becker

Het kunstwerk van Aaron Brecker is te zien in drie woordeloze delen, waaronder Journey, Quest en Return. Deze romans, die in de kinderafdeling thuishoren, zijn prachtig voor alle leeftijden. De trilogie vertelt het verhaal van jongeren die met kleurpotloden geheel nieuwe werelden creëren.

Welk designboek uit de lijst heeft uw interesse gewekt?

U heeft enkele van deze boeken in uw winkelwagentje gelegd of besloten dat het tijd is om naar de bibliotheek of boekhandel te gaan. We zijn benieuwd waartoe deze boeken je zullen inspireren.