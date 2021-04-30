هل كنت تبحث عن اسم المجال المثالي ولكنك لم تجده بعد؟ ستساعدك هذه المولدات المكونة من 16 اسم المجال.

لا يمكن استدعاء اسم المجال؟ ربما تفضل استخدام اسمك بدلاً من علامة تجارية؟ لقد قمنا بتجميع قائمة شاملة ببعض مولدات اسم المجال المفضلة لدينا لمساعدتك في الوصول إلى عنوان URL المثالي.

قد يكون العثور على اسم موقع الويب أمرًا صعبًا. قد يكون من الصعب تحديد نطاق مستوى أعلى يتوافق مع رؤيتك نظرًا لوجود العديد من المجالات البارزة بالفعل. للبدء ، يجب أن تأتي باسم غير عادي. سيكون من الأفضل إذن أن تحدد ما إذا كان مفهومك مفتوحًا ومتاحًا للشراء.

تم بالفعل المطالبة بالعديد من أسماء النطاقات الشائعة. ومع ذلك ، لا تثبط عزيمتك. يمكن لأدوات البحث عن الأسماء ومولدات الأسماء التجارية أن تعرض لك الأسماء المتاحة وتوفر لك البدائل التي كان من الصعب تطويرها بشكل مستقل.

16 مولدات لاسم المجال للعثور على المجال التالي الخاص بك

فيما يلي قائمة بـ 16 أداة تسجيل نطاق قد تجعل العثور على اسم المجال أكثر سهولة.

1. Namecheap

Namecheap هو منشئ اسم النشاط التجاري ومحرك بحث المجال. أنها توفر عدة طرق للبحث وتصفية النتائج ، مما يسمح بإنشاء فكرة دقيقة عن اسم المجال.

عند البحث عن اسم المجال ، فإن العنصر الأساسي هو التفكير في "ماذا لو؟". الاحتمالات لا حدود لها تقريبا. يمكنك استخدام خيار خيارات التحويل لإنتاج متغيرات ، ويمكنك اختيار امتدادات نطاقات المستوى الأعلى التي ترغب في رؤيتها. تصل خيارات اسم المجال إلى أبعد من ذلك ، مما يسمح لك باختيار نهايات المجال بناءً على فئات الصناعة الأوسع مثل الأعمال والتكنولوجيا والتسويق. لديك تأثير كبير على نتائج بحثك. عند استخدام Namecheap ، ضع في اعتبارك أنه يعمل بشكل أفضل عند إدخال أسماء نطاقات كاملة بدلاً من الكلمات الرئيسية.

يعد Namecheap أحد أكثر مواقع إنشاء أسماء النطاقات شهرةً ويمكن الاعتماد عليها ، وإذا كنت تبحث عن اسم ، فيجب أن يكون أحد مواقع الويب الأولى التي تتحقق منها.

2. اسم مولد الأفكار

للوهلة الأولى ، يبدو أن منشئ أفكار الأسماء محرك بحث بسيط. من ناحية أخرى ، فإنه يوفر قائمة طويلة من الأسماء المحتملة والعديد من امتدادات المجال عند وضعها موضع التنفيذ.

لا يمكنك فقط تحديد ما إذا كان اسم المجال متاحًا ، ولكن يوفر Name Ideas Generator أيضًا قائمة من المتغيرات. تبديل أحرف العلة ، وإزالة الحروف ، وتهجئة الأسماء إلى الوراء ، وإنشاء المرادفات ليست سوى عدد قليل من التقنيات العديدة التي يستخدمها Name Ideas Generator لإنشاء أفكار اسم مميزة.

ميزة أخرى بارزة هي استخدام الكلمات الرئيسية التي تم إنشاؤها بواسطة محرك البحث أثناء اختراع الأسماء. تعمل Google و Bing و YouTube و Amazon وغيرها من مولدات الكلمات الرئيسية الخاصة بالنظام الأساسي على توسيع مجموعة إمكانيات المجال بشكل أكبر.

منشئ أفكار اسم المجال هي أداة يجب أن تكون في الجزء العلوي من البحث عن اسم المجال الخاص بك. يمكنه إنشاء عدد كبير من اقتراحات اسم المجال الجديد.

3. GoDaddy

NameCheap هي شركة تسجيل اسم نطاق اكتسبت سمعة طيبة.

سهولة استخدامها. يدعو شريط البحث البارز في الأعلى الزوار للعثور على اسم المجال المثالي الخاص بهم. ثم يقوم ببناء قائمة بالمجالات والتغيرات عالية المستوى المتوفرة بعد ذلك.

إذا كنت قد بدأت للتو في البحث عن اسم المجال الخاص بك ، فإن GoDaddy يعد مكانًا رائعًا للبدء. إنه مكان رائع للبدء إذا كنت جديدًا على أسماء النطاقات لأنه يحتوي على بحث بسيط وإجراء مباشر للشراء.

4. البحث الفوري عن المجال

البحث الفوري عن المجال هو بالضبط ما يبدو عليه. تظهر المجالات المجانية في الوقت الفعلي أثناء الكتابة. إنها لمسة لطيفة توفر لك الإشباع الفوري لمعرفة الأجزاء المتوفرة.

العار هو أن النقر فوق شراء لا يضمن دائمًا توفر المجال. يتم نقلك إلى domain.com لإكمال عملية الشراء ، ولحسن الحظ يتم تقديم خيارات أخرى لا تجعل هذا جهدًا ضائعًا تمامًا.

يقدم Domain Name Pro أسرع نتائج البحث عندما تبحث عن اسم لشركتك أو لنفسك. إنها أداة جميلة للحصول على اسم دون قضاء الكثير من الوقت.

5. مدونة طاغية

من خلال إعطائك إمكانيات المجالات المتاحة فقط ، فإنه يساعدك على توفير الوقت والتفاقم. من المريح عدم التدقيق في أسماء مواقع الويب غير المتاحة ، مما يجعل تجربة البحث عن النطاق أقل إحباطًا.

هل أنت مفكر مستقبلي ترغب في الدخول في سوق العقارات في مارس في غضون بضعة قرون؟ تقدم Blog Tyrant أسماء النطاقات حتى من أجلك.

حسنًا ، نحن نتفهم أنك ربما تريد أن يحقق موقع الويب الخاص بك أهدافًا أكثر تواضعًا من أهدافنا. Blog Tyrant فعال في أي موضوع لأنه يوفر لك العديد من البدائل.

6. NameMesh

هناك عدة طرق لإنشاء أسماء المجال في DomainNameMesh ، وهي تعمل كلها في توفير طرق لك للقيام بذلك. يمكنك البحث عن الامتدادات الأكثر شيوعًا ، وإعادة ترتيب الحروف ، والجمع بين الكلمات واللواحق ، وميزات أخرى للحصول على قائمة طويلة بأسماء النطاقات المحتملة مع العديد من الأسماء التي ستجدها مفيدة.

هل تفكر في بدء عمل تجاري يبيع القفازات على الإنترنت (بعد كل شيء ، فإنها تفقد طوال الوقت)؟ مع وجود عدد متساوٍ من النتائج والأخطاء ، يولد NameMesh العديد من المتغيرات.

كلما زادت الخيارات التي لديك عند اختيار اسم المجال ، كان ذلك أفضل. تقدم NameMesh منشئ المجال الذي يولد تسونامي لأسماء النطاقات المحتملة.

7. دومينويل

حان الوقت. سنقولها بوضوح: العديد من مولدات اسم المجال تنتج الكثير من القمامة. ولكن ماذا لو كان بإمكانك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للعثور على اسم مجال صالح للاستخدام؟ تدعي شركة DomainWheel أن البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر خيارات أفضل من الباحثين البشريين.

لا يعني ذلك أن أي شخص يرغب في محاولة بيع جبل إيفرست للحلويات (Baked Alaska) عبر الإنترنت ، ولكن إذا قمت بذلك ، فإن DomainWheel يوفر بعض البدائل الممتازة ، مع أن buybakedalaska.org هو واحد منهم فقط.

يتميز DomainWheel نفسه عن المنافسة من خلال امتلاك أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر نتائج أفضل.

8. تمثال نصفي لاسم

Bust a Name هو محرك بحث عن اسم المجال يسمح لك بالعثور على أسماء النطاقات المتاحة بأساليب بحث متطورة.

يمكنك ضبط عدة خيارات في لوحة صانع المجال. اختر ما إذا كنت تريد البدء أو الانتهاء بكلمة معينة. يمكن اختيار درجة الطبيعية. بعد ذلك ، اختر طول الحرف. لديك خمسة خيارات للإضافات على اليمين: .com ، .net ، .org ، .info ، و .biz.

ميزة أخرى نعشقها هي القدرة على حفظ عمليات البحث عن النطاق واستئنافها لاحقًا. يضمن هذا الخيار للاحتفاظ بالأسماء التي اكتشفتها أنك تحب عدم ضياع أي جهد من جهدك.

9. Shopify مولد اسم المجال

Shopify هو حل قوي للتجارة الإلكترونية يجعل من السهل إنشاء متجر على الإنترنت لأي شخص. من السهل تطوير موقع ويب ، واستخدام عربة التسوق الخاصة بهم ، وتلقي الطلبات ، والتعامل مع المخزون مع Shopify. مطلوب اسم المجال لإنشاء متجر على الإنترنت. إنهم يوفرون بحثًا عن اسم المجال على موقع الويب الخاص بهم ، لكنه لا يزال مفيدًا حتى لو لم تكن بحاجة إلى أي شيء آخر Shopify.

لا تسمح لك أداة الشراكة للنظام الأساسي بتخصيص العروض ؛ بدلاً من ذلك ، فإنه يعرض التوافر من امتدادات مختلفة. إنه يعمل بشكل جيد إذا كان لديك بالفعل عدد قليل من أسماء النطاقات في الاعتبار.

10. الاسم

Nameboy هو منشئ اسم المجال عبر الإنترنت وعدد قليل من التطبيقات الأخرى ، بما في ذلك منشئ اسم الشركة ومولد اسم البودكاست ومولد اسم بدء التشغيل.

ينصب التركيز على المجالات التي تنتهي بـ .com. يتم رش العديد من نطاقات المستوى الأعلى في جميع أنحاء نتائج البحث ، لكنك لا تتلقى قائمة طويلة من الامتدادات غير الشائعة. إذا كنت تبحث عن مجالات دوت كوم ، فإن Nameboy هو المكان المناسب لك.

مربع بحث Nameboy بسيط كما هو. عندما تبحث عن استراحة من جميع الأدوات التي توفر عددًا كبيرًا من الخيارات ، توجه إلى Nameboy.

11. مولد الاسم التجاري

أدخل بعض الكلمات الرئيسية ، وسيقوم Business Name Generator بإنشاء أسماء الشركات ويعرض لك المجالات التي لم تتم المطالبة بها.

ستحصل على قائمة بأسماء الشركات المحتملة بناءً على الكلمات الرئيسية التي أدخلتها. سترى جميع عناوين المجال المتاحة التي تتطابق مع هذه الأسماء عند النقر فوقها. يعد العثور على أسماء نطاقات مطابقة للاسم الذي تريده أحد أكثر الجوانب صعوبة في إنشاء شركة. يتيح لك Business Name Generator الحصول على كليهما من خلال بوابتهما البسيطة.

12. بانابي

شكل وتصميم بانابي مذهلين. تبدو جيدة ، لكنها أيضًا إضافة رائعة إلى قائمة مولدات النطاق المجانية هذه لأنها توفر العديد من الميزات.

يتم تقديم مربع بحث مع قائمة من الكلمات الرئيسية. يحصل كل اسم مجال متاح على قلب أزرق بجانبه ، بقلب مكسور بجوار المجالات النشطة. إنه منشئ اسم نطاق رائع ، مع عناصر مرئية وأسلوب يجعله تجربة مستخدم ممتعة وجذابة.

13. البحث عن المجال العجاف

اعثر على اسم مجال رائع باستخدام Just Domains. اكتب استعلامًا في مربع البحث ، وستتلقى قائمة بالنقاط coms المتاحة. باستخدام هذه الميزة الجديدة ، يمكنك الآن البحث في مقابل امتدادات نطاقات إضافية قد تكون أقل شهرة. يوفر Lean Domain Search طريقة بسيطة لكنها فعالة للبحث بكفاءة في المقدمة.

يقوم Lean Domain Search بتحليل طول اسم المجال لتحديد ما إذا كان من شأنه أن يجعل التعامل مع Twitter جيدًا. لا توفر معظم أدوات إنشاء أسماء النطاقات طريقة للبحث عن أسماء مستخدمي الوسائط الاجتماعية ، وهي ميزة أساسية لأي شخص يرغب في الحفاظ على وجود نشط على Twitter.

14. زيرو

يوجد شريط البحث في الأعلى ، متبوعًا بقائمة منسدلة. بعد ذلك ، سترى كلماتك الرئيسية ، والتي يمكنك إدخالها أو النقر فوقها للحصول على قائمة بأسماء النطاقات. يرجى تحديد الشخص الذي تريده ، وسيقوم Zyro بإرشادك خلال عملية التسجيل. يميز Zyro نفسه بواجهة مستخدم بسيطة.

الغرض من Zyro ليس إنشاء أشكال مختلفة على الاسم ؛ إنه يظهر لك فقط ما هو متاح. إنه ممتاز لهذه البساطة. إذا كنت لا تمانع في امتدادات مختلفة مثل .site أو .xyz أو .tech ، فهناك فرصة جيدة لأن تجد شيئًا مفيدًا.

15. صحيح

يحتوي منشئ اسم المجال من Truic على عدد قليل من الخيارات ، بما في ذلك إدخال الكلمات الرئيسية واختيار منطقة وملحق. إنه مثالي لشركة صغيرة تبحث عن اسم مجال يعكس موقعها.

تحتوي الكلمات والأسماء المختلفة من كيانات الأعمال وأسماء المواقع على عنوان URL يمكن الوصول إليه. إنه مفيد بشكل خاص للأفراد في المراحل الأولى من إنشاء شركة وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت.

تقدم Truic أيضًا تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة ، بالإضافة إلى أسماء الأعمال والمواقع الإلكترونية. إنها محطة واحدة لبدء شركتك. مع هذا ، هم متجر ذو محطتين.

16. Webhosting Geeks

يعد مولد اسم العلامة التجارية في HostingGeeks أداة أساسية ومباشرة. يمكنك تعديل طول اسم المجال الذي اخترته وموضع الكلمات الرئيسية المحددة. يوفر الموقع مزيدًا من المعلومات حول العلامات التجارية ويتضمن بعض النصائح المفيدة حول اختيار الاسم المثالي لشركتك.

العثور على اسم المجال لا يجب أن يكون صعبا.

لا يجب أن يكون الحصول على اسم المجال الصحيح معقدًا إذا كنت تستخدم بعض الخيال ومولد اسم المجال.

إذا اكتشفت اسم موقع ويب رائعًا ، فاخرج وسجله في أسرع وقت ممكن. إذا انتظرت وقتًا طويلاً ، فقد يتم أخذ اسم المجال المثالي هذا. حظا طيبا وفقك الله!