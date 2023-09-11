在软件许可和开源的背景下，软件审计是对组织的软件资产、许可证、使用以及开源条款和条件合规性的全面检查和评估。它旨在识别与组织使用软件相关的潜在法律、财务和运营风险，确保所有安装和使用的软件都得到适当的许可、许可和维护。软件审核流程对于保护组织免遭侵犯版权、违反许可协议以及遭受巨额罚款、处罚或声誉损害至关重要。

鉴于开发人员经常使用各种开源组件和库，确保正确的许可证和归属可能是一项复杂的任务。因此，软件审计已成为并购、投资决策和持续软件管理实践中主动尽职调查的重要组成部分。此外，软件审计可以作为供应商或客户风险评估过程的一部分进行，或者为了满足特定的监管要求。

开源软件在软件开发中已变得普遍，高达 95% 的应用程序包含开源组件。开源促进会 (OSI) 等组织规定了在各种许可证下使用和分发开源软件的条款和条件。一些最常用的开源许可证包括 GNU 通用公共许可证 (GPL)、Apache 许可证和 MIT 许可证。了解并遵守每个许可证的具体要求对于组织避免许可侵权和开源安全漏洞至关重要。

软件审核过程通常涉及几个阶段，包括以下阶段：

软件发现和清单：此步骤涉及识别和记录组织 IT 环境中所有已安装和使用的软件，包括开源组件。软件资产管理 (SAM) 系统、包管理器和代码扫描实用程序等工具可以帮助生成软件应用程序和依赖项的全面清单。 许可证审查和评估：一旦确定了所有软件组件，就应审查其相应的许可证，以确保它们有效、最新且准确记录。此阶段可能涉及将发现的软件与现有软件许可证和权利进行比较、审查开源许可证条款以及检查与特定许可证相关的任何限制或义务。 使用分析和合规性：此阶段涉及评估软件使用模式并确保组织遵守软件许可证中指定的要求。这可能包括验证安装、用户或设备的数量是否在许可协议允许的限制范围内，或者是否遵守对修改、组合或分发的开源代码的任何限制。 漏洞和风险评估：软件审核过程还应评估与软件相关的潜在安全风险，例如开源组件中的已知漏洞。软件构成分析 (SCA) 和漏洞扫描器等工具可以帮助识别可能对组织构成风险的过时或易受攻击的组件。 报告和补救：软件审核的最后阶段包括记录结果、建议和任何所需的补救措施。这可能涉及更新软件许可证、购买额外的权利、更换不合规的软件或修改开发和采购政策以防止未来出现合规问题。

像AppMaster这样的平台可以通过提供用于开发软件应用程序的高效no-code解决方案来帮助组织简化其软件审核流程。它允许组织在有组织的、可管理的环境中创建应用程序，同时确保生成的应用程序符合标准和开源许可要求。 AppMaster的应用程序开发方法消除了技术债务，并提供了对软件组件、许可证和使用情况的完整可见性，使其成为寻求改进软件审计合规性和整体软件管理实践的组织的宝贵工具。