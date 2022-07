Vários protocolos são utilizados para transferir dados do cliente para o servidor e vice-versa. As suas regras são descritas nas normas relevantes. Neste artigo, iremos discutir um protocolo de transferência de dados - WebSockets.

O que é um protocolo WebSocket?



WebSocket é uma tecnologia avançada para criar uma ligação entre um cliente e um servidor (browser e servidor) e permitir a comunicação entre eles em tempo real. A principal diferença com o WebSocket é que permite receber dados sem ter de enviar um pedido separado, como, por exemplo, acontece no HTTP. Uma vez estabelecida a ligação, os dados virão por si mesmos sem necessidade de enviar o pedido. É a vantagem de utilizar o protocolo WebSocket em chats ou relatórios de stock, onde precisa de receber informação constantemente actualizada. O protocolo pode receber e enviar informação simultaneamente, permitindo uma comunicação bidireccional full-duplex, o que resulta numa troca de informação mais rápida.

Como funciona o WebSockets?



Quando utilizar WebSocket?



p>A ligação entre cliente e servidor permanece aberta até ser terminada por uma das partes ou ser encerrada por um timeout. Eles executam um aperto de mão para estabelecer uma ligação entre o cliente e o servidor. Uma ligação estabelecida permanece aberta, e a comunicação é efectuada utilizando o mesmo canal até que a ligação seja terminada no lado do cliente ou do servidor. As mensagens são trocadas bidireccionalmente. O WebSocket permite encriptar os dados que são transmitidos. Para tal, é utilizado um suplemento sobre o protocolo WSS, que codifica os dados do lado do remetente e os descodifica do lado do destinatário. Para quaisquer intermediários, a informação permanece encriptada. Sem encriptação, os dados tornam-se um alvo de ameaças.

protocolo WebSocket é ideal quando se necessita de actualizações de dados em tempo real e a capacidade de enviar mensagens ao cliente. Aqui estão alguns dos casos de uso mais generalizado para soquetes Web:

Porquê considerar a utilização do protocolo WebSocket?



Como criar um WebSocket no AppMaster.io?

>ul>>li> plataformas de troca;>/li>>li> aplicações de jogos;>>/li>li>chatbots;>/li>li>notificações de "push";>/li>li> redes sociais;>/li>li> aplicações de "chat";>/li>li>li> aplicações de "IoT".>p>WebSocket fornece actualizações em tempo real, fornecendo uma ligação entre o servidor e os clientes. As tomadas Web são compatíveis com HTML5 e fornecem compatibilidade retroactiva com versões HTML mais antigas. Por conseguinte, são suportados por todos os navegadores web modernos - Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, e outros. É também compatível entre plataformas: Android, iOS, aplicações web, e aplicações desktop. Um único servidor pode ter múltiplas ligações WebSocket abertas simultaneamente e mesmo múltiplas ligações ao mesmo cliente, permitindo fácil escalonamento.

Vamos criar um WebSocket no AppMaster.io usando um simples exemplo de chatbot. Para criar um WebSocket, é necessário criar um processo empresarial no backend da aplicação que responderá às mensagens do utilizador e enviará respostas: Backend > Business Processes.





O processo de negócio recebe uma mensagem e, dependendo do conteúdo, devolve uma string em resposta.

Se a mensagem = "Olá!", então a resposta estará a dizer "Olá!";

Se a mensagem = "Como estás?", a BP devolverá a string "Great! E você?";

Em qualquer outro caso, o PB funcionará como um eco e retornará a mesma string que recebeu na entrada em resposta.

Então, é necessário criar um WebSocket Endpoint para que este PB comunique com o bot: Backend > Endpoints > New Endpoint > WebSocket Endpoint.





Na janela recém-aberta, preencha os seguintes campos:

Endpoint Type: GET

>

> Endpoint URL: o endereço em que o endpoint será acedido do exterior;

>/li>

>/li> >Business Process: indica o BP que irá trabalhar neste Endpoint WS;

Após a criação do endpoint, é necessário publicar a aplicação para a utilizar.

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/tNsALU3x4tKJvNPEFpfe75/download/" title="endpoint_create_form (1).PNG" width="800" height="712" alt=""" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/tNsALU3x4tKJvNPEFpfe75/download/">

p>Pode testar WebSocket the Postman app. Encontre instruções detalhadas sobre como utilizar o carteiro here. Após autorização no carteiro, é necessário criar um novo pedido de WebSocket: New > WebSocket Request.





>Enterrometer o endereço completo do WebSocket. Pode obtê-lo em Swagger (Preview > Development) enviando um pedido vazio para o Endpoint criado. O endereço completo pode ser encontrado em Request URL block.

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/zx7tsZVmDojHgK8eyFxZXW/download/" title="swagger (1).PNG" width="800" height="391" alt="" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/zx7tsZVmDojHgK8eyFxZXW/download/">



Depois de o copiar e colar no campo apropriado no carteiro, é necessário substituir https por wss, uma vez que este protocolo é utilizado para comunicar com o servidor. A ligação WebSocket requer autorização. Para tal, é necessário enviar um pedido com um cabeçalho (Header) Cookie, que contém o token de acesso gen_app_auth_token=. Para obter um token, é necessário autorizar executando o endpoint de autorização e passando o seu nome de utilizador e palavra-passe.

numa aplicação web publicada num browser, prima F12 para ir à ferramenta de desenvolvimento;

>>/li>>li> ir para Rede e mudar para o separador Cabeçalhos;

>/li>>li> na secção Solicitar Cabeçalhos, encontrar o Cookie e copiar o valor.



>p>p>Pode encontrar manualmente o Cookie da seguinte forma:>ul>

>



Connect, pode verificar que a ligação ao WS foi estabelecida com sucesso. O resultado de uma ligação bem sucedida é mostrado abaixo: >p>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/XCxQWrbAMdWiEHUvyBXgZj/download/" title="postman_connect (1).PNG" width="800" height="350" alt="" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/XCxQWrbAMdWiEHUvyBXgZj/download/">

p>Pode enviar uma mensagem no bloco Nova Mensagem, mas deve ter o formato JSON. Se quiser enviar a string "Olá", então a mensagem terá este aspecto: {"mensagem": "Olá"}. Neste caso, o nome da chave (ou seja, mensagem) deve corresponder ao nome da variável na entrada do BP. >p>Query execution result: >>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/q4Zaw6bPF7mwLaj3ciQPi4/download/" title="result_en (1).jpg" width="487" height="164" alt="" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/q4Zaw6bPF7mwLaj3ciQPi4/download/">

p>É assim que um WebSocket pode ser criado no AppMaster.io. Veja mais informações úteis sobre o trabalho na plataforma no nosso Help Center.

>p> Adicionando um valor de Cookie ao cabeçalho do pedido no WebSocket em Postman e clicando em