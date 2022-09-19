如今，企业和个人依靠移动设备、平板电脑、笔记本电脑、PC、智能电视和智能手表等各种终端系统来执行不同的功能。所有这些 IT 设备、系统和网络都容易受到网络攻击。

事实上，统计数据表明， 网络攻击的数量在过去几年中大大增加。由于连接到业务网络的每台设备都容易受到网络犯罪分子可以用来窃取或利用敏感数据的攻击，因此实施彻底的端点安全措施非常重要。在本文中，您将了解端点安全的所有关键方面、它的工作原理以及端点安全解决方案的重要性。

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什么是端点安全？

端点安全是保护最终用户系统的端点（入口点）的过程。端点是从防火墙外部连接到网络的任何设备。端点系统的一些流行示例是笔记本电脑、台式机、智能手机、销售点系统、数字打印机和其他几种物联网 (IoT) 设备。

端点安全解决方案的主要目标是保护 IT 系统的入口点免受黑客的恶意攻击和其他网络威胁的利用。使用高效的端点安全平台，确保端点在传统系统和现代基于云的系统中受到保护。

您还可以将端点安全平台视为传统安全软件的高级版本。现代端点安全措施针对复杂的恶意软件和网络威胁提供全面保护，以保护系统并保护公司信息。

值得注意的是，所有类型的组织、企业和个人系统都面临面临网络攻击的风险。因此，端点安全被认为是网络安全中的前沿安全机制。想要使其系统和企业网络安全可靠的公司应该从实施可靠的端点安全解决方案开始。

端点安全的重要性是什么？

IT 安全威胁的数量和复杂性不断增加，使得端点安全比以往任何时候都更加重要。现代端点安全平台旨在快速检测、分析和阻止攻击。因此，公司必须专注于实施端点安全解决方案以应对各种网络威胁。

此外，数据是数字时代的货币。每个小型企业以及跨国公司行业都必须保护敏感信息免受众多黑客和网络威胁的侵害。大规模的网络威胁有可能使整个企业面临财务破产和大规模公共丑闻的风险。

网络威胁数量不断增加的一个重要原因是组织中端点类型的数量也在增加。如今，一家公司拥有不同的智能系统，例如移动设备、台式机、笔记本电脑、平板电脑、智能扬声器、智能电视以及许多其他互连设备，黑客可以通过这些设备侵入集成良好的 IT 系统。

因此，实施网络安全政策对企业来说变得至关重要。使这些工具和策略保持最新也很重要，因为黑客也在想出新的方法来操纵企业和获取敏感数据。

下图显示了报告的网络犯罪造成的经济损失总额。很明显，2020年损失急剧增加，这证明了网络威胁的数量和复杂性不断增加。

端点安全组件

端点保护平台有某些通用组件可确保最大的端点安全性。这些功能和组件协同工作以提供最佳保护，并确保组织能够从可靠的端点安全措施中受益。

端点保护平台的这些基本组件是：

集中式端点管理平台，可从同一平台处理端点安全问题。

高级反恶意软件保护可检测和纠正病毒和恶意软件。

主动网络安全，以确保连接到公司 IT 基础设施的不同类型设备的端点安全。

数据丢失预防和恢复也是主要端点保护平台的重要组成部分。

现代 ML 和基于 AI 的系统的端点安全性。

集成防火墙。

通过电子邮件和社交媒体消息进行的网络攻击也很常见，因此端点保护平台也提供了端点安全措施来应对它们。

内部威胁防护，以确保公司内部的端点安全。

什么是端点安全示例？

端点安全有许多不同的示例，例如安全软件和 Web 过滤。通过熟悉端点保护策略的类型和核心功能，您可以更好地了解端点安全：

端点保护平台

为了实现时间点保护，EPP 解决方案会在信息到达系统后立即对其进行检查和扫描。传统的防病毒 (AV) 解决方案是最流行的端点安全类型。反病毒系统中包含的反恶意软件功能主要用于防止使用签名的攻击。反病毒程序会扫描进入您网络的每个文件，以查看其签名是否与威胁情报数据库中的任何危险威胁相匹配。

端点检测和修复

EDR 解决方案比简单的时间点检测系统更进一步。相反，它会跟踪下载到设备中的所有文件和程序。因此，EDR 解决方案可以为威胁研究提供更细粒度的可见性和分析。 EDR 解决方案可以识别超出使用签名的攻击的风险。 EDR 解决方案可以发现无文件恶意软件、勒索软件、多态攻击等。

扩展检测和响应

在 EDR 在检测恶意软件方面优于传统安全功能的领域，XDR 扩大了端点保护的范围，以包括更广泛使用的安全解决方案。 XDR 比 EDR 更通用。它利用最新技术来提高可见性，收集威胁数据，将其关联起来，并使用分析和自动化来发现现有和即将发生的攻击。 EDR 的目标是对网络攻击进行快速检测和响应。

威胁情报集成

如果企业想要比攻击者领先一步，就必须在变化时意识到危险。安全团队需要最新和准确的信息，以确保自动准确地校准防御，因为复杂的对手和高级持续威胁 (APT) 可能会迅速而隐蔽地移动。

为了在几分钟而不是几小时内检查每一个事件并了解更多信息，威胁情报集成解决方案应该包括自动化。为了针对即将到来的攻击提供主动保护，它应该直接从端点生成独特的妥协指标 (IoC)。还应该有一个由知识渊博的安全研究人员、威胁分析师、文化专家和语言学家组成的人员组成，他们可以理解各种情况下的新风险。

端点安全如何工作？

为了保护端点（包括服务器、工作站、移动设备和工作负载）免受网络安全威胁，公司部署了称为端点保护平台 (EPP) 或端点安全解决方案的集中管理的安全解决方案。端点解决方案在文件、进程和系统活动中搜索可疑或恶意活动的迹象并进行处理，以确保最大的端点安全性。

EPP 的目的是提供一个集中管理仪表板，管理员可以从该仪表板访问其公司的网络，以便对其进行监视、保护、调查和处理问题。通过使用本地、混合或云策略进行端点保护，可以实现确保最大端点安全性的预期目标。端点安全的工作可以通过将其分为三种不同的方法来更好地理解：

传统方法

当提到依赖于提供安全性的本地托管数据中心的内部部署安全状况时，通常使用术语“传统或遗留”。管理控制台通过数据中心的代理连接到端点以提供安全性。由于管理员通常只能监控其周边的端点，因此大多数公司通常不喜欢这种方法。

混合方法

由于大流行导致在家工作的趋势，许多公司已改用笔记本电脑并自带设备 (BYOD) 而不是台式机系统。这以及劳动力的全球化突出了内部部署策略的限制。

为了获得某些云功能，一些端点解决方案公司近年来已转向“混合”策略。它涉及采用传统架构设计并根据公司的特定要求针对云对其进行修改。

基于云的方法

云原生或基于云的端点安全解决方案旨在保护整个云系统。它涉及使用云中存在的集中管理控制台，并通过端点上的代理远程连接到连接的系统。

管理员可以随时随地远程监控和管理端点，并进行诊断和安全分析。这些解决方案使用基于云的控制和策略来消除安全问题并扩大管理员范围，同时最大限度地提高组织常规边界之外的安全性能。

端点安全是一种防病毒软件吗？

无论端点是真实的还是虚拟的、本地的还是外部的、位于数据中心还是云中，端点安全软件都可以防止数据泄露。它设置在远程端点上，例如台式机、笔记本电脑、服务器、虚拟机等。

端点保护的最基本类型之一，即防病毒，通常包含在端点安全解决方案中。反病毒程序仅发现和删除已知病毒和其他形式的恶意软件，而不是使用更复杂的方法和策略，如威胁搜寻和端点检测和响应 (EDR)。

典型的安全软件在后台运行，定期分析设备的内容，寻找与存储在数据库中的病毒特征相匹配的模式。在防火墙内外，各个设备都安装了防病毒软件。简而言之，AV 是整个端点安全解决方案的一部分。以下是它们之间的三个主要区别：

网络安全

防病毒程序旨在通过提供对单个端点的洞察力并且通常只访问该端点来保护单个端点。相反，端点安全软件将业务网络视为一个整体，该软件还提供从同一位置对所有链接端点的可见性，以确保最大的网络安全性。

黑客正在使用越来越先进的攻击技术来寻找新方法来渗透公司系统、窃取数据并强迫员工披露私人信息。现代组织必须受到保护，以防止黑客进入其 IT 基础设施，这取决于端点保护。

管理

防病毒解决方案涉及手动更新数据库或不时允许更新。端点安全平台，尤其是基于云的解决方案，提供集成的安全性，将安全职责转移给组织的 IT 人员。它使实施端点保护协议的整个过程变得快速而简单。

保护等级

传统的 AV 解决方案使用基于签名的检测来搜索病毒和恶意软件。这意味着如果您的公司是第一个面临新威胁的公司，或者您的 AV 不是最新的，您可能会面临网络安全风险。

最新的 EPP 解决方案通过使用云来自动保持最新，以保护设备并提供网络安全。此外，通过使用行为分析等技术，可以通过有效的端点安全解决方案来处理以前未知的风险。

通过防病毒保护公司边界的传统方法不再实用，因为工作人员通过不同的系统、多个网络和不同的地方访问系统。现代端点保护措施对于提供最大的端点安全性至关重要。

无论员工以何种方式或在何处连接到公司数据和资源，端点安全都可确保公司为其系统提供安全保障，让他们能够以安全的方式进行操作。端点安全解决方案提供了一种确保最大安全性的可靠且有效的方法。

无代码开发方法中的应用程序安全性

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结论

底线是端点安全是任何业务的重要组成部分。使用端点保护平台已成为数字时代防止网络攻击和不同类型网络犯罪造成的巨大损失的必要条件。

随着工作人员越来越多地通过不同类型的设备和越来越多的端点进行连接，企业需要采取安全预防措施。此外，他们必须保证存储在此类系统上的数据是安全的，不会被盗或丢失。

许多公司已经转向远程工作模式，这意味着大量端点连接到一个组织。基于云的端点安全解决方案在这种情况下非常有用，可以防止所有类型的网络攻击。