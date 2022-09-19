Günümüzde işletmeler ve bireyler, farklı işlevleri yerine getirmek için mobil cihazlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, PC'ler, akıllı TV'ler ve akıllı saatler gibi çok çeşitli uç nokta sistemlerine güveniyor. Tüm bu BT cihazları, sistemleri ve ağları siber saldırılara karşı savunmasızdır.

Aslında istatistikler, siber saldırıların sayısının son birkaç yılda büyük ölçüde arttığını gösteriyor . Bir iş ağına bağlanan her cihaz, siber suçluların hassas verileri çalmak veya istismar etmek için gerçekleştirebileceği saldırılara karşı savunmasız olduğundan, kapsamlı uç nokta güvenlik önlemlerinin uygulanması önemlidir. Bu makalede, uç nokta güvenliğinin tüm kritik yönlerini, nasıl çalıştığını ve uç nokta güvenlik çözümlerinin önemini öğreneceksiniz.

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Uç nokta güvenliği nedir?

Uç nokta güvenliği, son kullanıcı sistemlerinin uç noktalarını (giriş noktalarını) güvence altına alma sürecidir. Uç nokta, güvenlik duvarının dışından bir ağa bağlanan herhangi bir cihazdır. Uç nokta sistemlerinin popüler örneklerinden bazıları dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, satış noktası sistemleri, dijital yazıcılar ve diğer birçok nesnelerin interneti (IoT) cihazlarıdır.

Bir uç nokta güvenlik çözümünün birincil amacı, BT sistemlerinin giriş noktalarının bilgisayar korsanlarının ve diğer siber tehditlerin kötü niyetli saldırıları tarafından istismar edilmesini önlemektir. Verimli bir uç nokta güvenlik platformu kullanarak, uç noktaların hem geleneksel bir sistemde hem de modern bulut tabanlı sistemlerde korunduğundan emin olun.

Uç nokta güvenlik platformlarını, geleneksel güvenlik yazılımlarının gelişmiş bir versiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Modern uç nokta güvenlik önlemleri, sistemlerin güvenliğini sağlamak ve şirketin bilgilerini korumak için karmaşık kötü amaçlı yazılımlara ve siber tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlar.

Her tür kuruluş, işletme ve kişisel sistemin siber saldırılarla karşı karşıya kalma riski altında olduğunu unutmamak önemlidir. Bu nedenle, uç nokta güvenliği, siber güvenlikte ön saf güvenlik mekanizması olarak kabul edilir. Sistemlerini ve kurumsal ağlarını güvenli hale getirmek isteyen şirketler, işe güvenilir uç nokta güvenlik çözümleri uygulayarak başlamalıdır.

Uç nokta güvenliğinin önemi nedir?

BT güvenlik tehditlerinin artan hacmi ve karmaşıklığı, uç nokta güvenliğini hiç olmadığı kadar önemli hale getirdi. Modern uç nokta güvenlik platformları, saldırıları hızlı bir şekilde algılamak, analiz etmek ve engellemek için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, şirketlerin çeşitli siber tehditlerle başa çıkmak için uç nokta güvenlik çözümlerinin uygulanmasına odaklanması gerekiyor.

Dahası, veri dijital çağın para birimidir. Her küçük işletme ve çok uluslu bir kurumsal sektör, hassas bilgileri çok sayıda bilgisayar korsanından ve siber tehditlerden korumak zorundadır. Büyük ölçekli siber tehditler, tüm işletmeyi finansal iflas ve büyük bir kamu skandalı riskiyle karşı karşıya bırakma potansiyeline sahiptir.

Siber tehditlerin sayısının artmasının önemli bir nedeni, bir kuruluştaki uç nokta türlerinin sayısının da artmasıdır. Günümüzde bir şirketin mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı hoparlörler, akıllı TV'ler ve bilgisayar korsanlarının iyi entegre edilmiş bir BT sistemine girebileceği diğer birçok birbirine bağlı cihaz gibi farklı akıllı sistemleri vardır.

Sonuç olarak, siber güvenlik politikalarının uygulanması işletmeler için zorunlu hale geldi. Bilgisayar korsanları, işletmeleri manipüle etmek ve hassas veriler elde etmek için yeni yollar bulduğundan, bu araçları ve politikaları güncel tutmak da önemlidir.

Aşağıdaki grafik , siber suçların neden olduğu rapor edilen toplam mali zararları göstermektedir. 2020'de kayıpların keskin bir şekilde arttığı aşikar ki bu da siber tehditlerin artan sayı ve karmaşıklığını kanıtlıyor.

Uç nokta güvenliğinin bileşenleri

Maksimum uç nokta güvenliğini sağlamak için uç nokta koruma platformlarının belirli ortak bileşenleri vardır. Bu özellikler ve bileşenler, en iyi korumayı sağlamak ve bir kuruluşun güvenilir uç nokta güvenlik önlemlerinden yararlanabilmesini sağlamak için birlikte çalışır.

Uç nokta koruma platformlarının bu temel bileşenleri şunlardır:

Aynı platformdan uç nokta güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için merkezi uç nokta yönetimi platformu.

Virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve düzeltmek için gelişmiş kötü amaçlı yazılımdan koruma.

Bir şirketin BT altyapısına bağlı farklı cihaz türlerinde uç nokta güvenliğini sağlamak için proaktif web güvenliği.

Veri kaybını önleme ve kurtarma da büyük uç nokta koruma platformlarının önemli bir parçasıdır.

Modern makine öğrenimi ve yapay zeka tabanlı sistemlerin uç nokta güvenliği.

Entegre güvenlik duvarı.

E-postalar ve sosyal medya mesajları yoluyla yapılan siber saldırılar da yaygındır, bu nedenle uç nokta koruma platformları bunlarla başa çıkmak için uç nokta güvenlik önlemleri de sağlar.

Bir şirket içinden uç nokta güvenliğini sağlamak için içeriden tehdit koruması.

Uç nokta güvenlik örneği nedir?

Güvenlik yazılımı ve web filtreleme gibi birçok farklı uç nokta güvenliği örneği vardır. Uç nokta koruma stratejilerinin türlerine ve temel işlevlerine aşina olarak uç nokta güvenliğini daha iyi anlayabilirsiniz:

Uç Nokta Koruma Platformu

Anında koruma sağlamak için, bir EPP çözümü bilgileri bir sisteme ulaşır ulaşmaz inceler ve tarar. Geleneksel bir antivirüs (AV) çözümü, en popüler uç nokta güvenliği türüdür. Bir AV sistemine dahil olan kötü amaçlı yazılımdan koruma özellikleri, öncelikle imza kullanan saldırılara karşı koruma amaçlıdır. Bir AV programı, ağınıza giren her dosyayı, imzasının bir tehdit istihbarat veritabanındaki herhangi bir tehlikeli tehditle eşleşip eşleşmediğini görmek için tarar.

Uç Nokta Algılama ve Düzeltme

Bir EDR çözümü, basit zaman içinde nokta algılama sistemlerinden daha ileri gider. Bunun yerine, bir cihaza indirilen tüm dosyaların ve programların kaydını tutar. Sonuç olarak, EDR çözümleri, daha ayrıntılı görünürlük ve analiz ile tehdit araştırması sağlayabilir. EDR çözümleri, imza kullanan saldırıların ötesine geçen riskleri belirleyebilir. EDR çözümleri, dosyasız kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı, polimorfik saldırılar ve daha fazlasını bulabilir.

Genişletilmiş Algılama ve Yanıt

EDR'nin kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik geleneksel güvenlik özelliklerinden daha iyi performans gösterdiği alanlarda XDR, daha yaygın olarak kullanılan güvenlik çözümlerini içerecek şekilde uç nokta korumasının kapsamını genişletir. XDR, EDR'den daha çok yönlüdür. Görünürlüğü artırmak için güncel teknolojiyi kullanır, tehdit verilerini toplar, ilişkilendirir ve mevcut ve yaklaşan saldırıları bulmak için analitik ve otomasyon kullanır. EDR'nin amacı, siber saldırıyı hızlı bir şekilde tespit etmek ve yanıt vermektir.

Tehdit İstihbaratı Entegrasyonu

İşletmeler, saldırganlardan bir adım önde olmak istiyorlarsa, değişen tehlikelerin farkında olmalıdırlar. Gelişmiş rakipler ve gelişmiş kalıcı tehditler (APT'ler) hızlı ve gizli bir şekilde hareket edebileceğinden, güvenlik ekiplerinin savunmaların otomatik ve doğru bir şekilde kalibre edildiğinden emin olmak için güncel ve doğru bilgilere ihtiyacı vardır.

Her olayı incelemek ve saatler yerine dakikalar içinde daha fazlasını öğrenmek için bir tehdit istihbaratı entegrasyon çözümü otomasyon içermelidir. Yaklaşan saldırılara karşı proaktif koruma sağlamak için, doğrudan uç noktalardan benzersiz uzlaşma göstergeleri (IoC'ler) üretmelidir. Ayrıca, çeşitli durumlarda yeni riskleri anlayabilen bilgili güvenlik araştırmacıları, tehdit analistleri, kültür uzmanları ve dilbilimcilerden oluşan bir insan bileşeni olmalıdır.

Uç nokta güvenliği nasıl çalışır?

Sunucular, iş istasyonları, mobil cihazlar ve iş yükleri dahil olmak üzere uç noktaları siber güvenlik tehditlerinden korumak için şirketler, uç nokta koruma platformları (EPP) veya uç nokta güvenlik çözümleri olarak bilinen merkezi olarak yönetilen güvenlik çözümlerini kullanır. Uç nokta çözümleri, dosyalarda, süreçlerde ve sistem etkinliğinde şüpheli veya kötü amaçlı etkinliklerin belirtilerini arar ve maksimum uç nokta güvenliğini sağlamak için bunlarla ilgilenir.

EPP'lerin amacı, yöneticilerin şirketlerinin ağını izlemek, korumak, incelemek ve sorunlarla ilgilenmek için erişebilecekleri merkezi bir yönetim panosu sağlamaktır. Uç nokta koruması için şirket içi, hibrit veya bulut stratejisi kullanarak, maksimum uç nokta güvenliğini sağlama hedefine ulaşılır. Uç nokta güvenliğinin işleyişi, onu üç farklı yaklaşıma ayırarak daha iyi anlaşılabilir:

Geleneksel yaklaşım

Güvenliğin sağlandığı yerel olarak barındırılan bir veri merkezine bağlı olan bir şirket içi güvenlik duruşundan bahsederken, genellikle "Geleneksel veya eski" terimi kullanılır. Yönetim konsolu, güvenlik sağlamak için veri merkezindeki bir aracı aracılığıyla uç noktalara bağlanır. Yöneticilerin genellikle yalnızca kendi çevrelerindeki uç noktaları izleyebilmeleri nedeniyle, bu tür bir yaklaşım çoğu şirket tarafından genellikle tercih edilmez.

Hibrit Yaklaşım

Pandemi kaynaklı evden çalışmaya yönelik hareketin bir sonucu olarak birçok firma masaüstü sistemler yerine dizüstü bilgisayarlara geçti ve kendi cihazınızı (BYOD) getirdi. Şirket içi stratejinin kısıtlamaları, iş gücünün küreselleşmesinin yanı sıra bununla vurgulanır.

Bazı uç nokta çözüm şirketleri, belirli bulut özelliklerini elde etmek için son yıllarda "Hibrit" bir stratejiye geçti. Eski mimari tasarımı alıp bir şirketin özel gereksinimlerine göre bulut için değiştirmeyi içerir.

Bulut Tabanlı Yaklaşım

Bulutta yerel veya bulut tabanlı uç nokta güvenlik çözümü, tüm bulut sistemini korumaya yöneliktir. Bulutta bulunan ve uç noktadaki bir aracı aracılığıyla bağlı sistemlere uzaktan bağlanan merkezi bir yönetim konsolunun kullanılmasını içerir.

Yöneticiler, uç noktaları uzaktan izleyip yönetebilir ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerden teşhis ve güvenlik analizi gerçekleştirebilir. Bu çözümler, güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak ve bir kuruluşun geleneksel sınırlarının dışında güvenlik performansını en üst düzeye çıkarırken yönetici erişimini genişletmek için bulut tabanlı denetimleri ve ilkeleri kullanır.

Uç nokta güvenliği bir antivirüs mü?

Uç noktalar ister gerçek ister sanal olsun, şirket içinde veya dışında olsun, veri merkezlerinde veya bulutta bulunsun, uç nokta güvenlik yazılımı ihlallere karşı koruma sağlar. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, sunucular, sanal makineler vb. gibi uzak uç noktalarda kurulur.

En temel uç nokta koruma türlerinden biri olan antivirüs, genellikle uç nokta güvenlik çözümlerine dahil edilir. AV programı, tehdit avlama ve uç nokta algılama ve yanıt (EDR) gibi daha karmaşık yöntemler ve taktikler kullanmak yerine, yalnızca bilinen virüsleri ve diğer kötü amaçlı yazılım biçimlerini keşfeder ve siler.

Tipik güvenlik yazılımı arka planda çalışır ve bir veri tabanında depolanan viral imzalarla eşleşen modeller için bir cihazın içeriğini düzenli olarak analiz eder. Güvenlik duvarının hem içinde hem de dışında, bireysel cihazlarda antivirüs yazılımı kuruludur. Daha basit bir deyişle, AV, tüm uç nokta güvenlik çözümünün bir parçasıdır. Aralarındaki üç büyük fark şunlardır:

Ağ güvenliği

Virüsten koruma programları, yalnızca bu uç noktaya ilişkin içgörü ve genellikle erişim sağlayarak tek bir uç noktayı korumayı amaçlar. Bunun yerine iş ağı, maksimum ağ güvenliğini sağlamak için tüm bağlantılı uç noktaların aynı yerden görünürlüğünü sağlayan uç nokta güvenlik yazılımı tarafından bir bütün olarak görülür.

Bilgisayar korsanları, kurumsal sistemlere sızmanın, verileri çalmanın ve çalışanları özel bilgileri ifşa etmeye zorlamanın yeni yollarını bulmak için giderek daha gelişmiş saldırı teknikleri kullanıyor. Bilgisayar korsanlarını uç nokta korumasına bağlı olan BT altyapısından uzak tutmak için modern organizasyonun güvenliği sağlanmalıdır.

Yönetmek

Antivirüs çözümleri, veritabanlarını manuel olarak güncellemeyi veya zaman zaman güncellemelere izin vermeyi içerir. Uç nokta güvenlik platformları, özellikle bulut tabanlı çözümler, güvenlik görevlerini bir kuruluşun BT personeline aktaran entegre güvenlik sağlar. Uç nokta koruma protokollerini uygulama sürecinin tamamını hızlı ve kolay hale getirir.

koruma seviyesi

Geleneksel AV çözümleri, imza tabanlı algılamayı kullanarak virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları arar. Bu, şirketiniz yeni bir tehditle karşı karşıya kalan ilk kişiyse veya AV'niz güncel değilse siber güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına gelir.

Cihazları korumak ve ağ güvenliğini sağlamak için bulut kullanılarak en yeni EPP çözümleri otomatik olarak güncel tutulur. Ek olarak, davranış analizi gibi teknolojiler kullanılarak, daha önce bilinmeyen riskler, verimli bir uç nokta güvenlik çözümü ile ele alınabilir.

Şirket çevresini antivirüs aracılığıyla güvenceye almanın geleneksel yöntemi, çalışanlar sistemlere farklı sistemler, birden çok ağ ve çeşitli yerlerden eriştiği için artık pratik değil. Modern uç nokta koruma önlemleri, maksimum uç nokta güvenliği sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Çalışanların kurumsal verilere ve kaynaklara nasıl ve nerede bağlandıkları önemli değil, uç nokta güvenliği, şirketin sistemlerine güvenlik koymasını ve bunu güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar. Uç nokta güvenlik çözümleri, maksimum güvenliği sağlamak için güvenilir ve verimli bir yöntem sağlar.

Kodsuz bir geliştirme yaklaşımında uygulamaların güvenliği

Kodsuz geliştirme yaklaşımı oldukça popüler hale geldi. Bir araştırma, dünya nüfusunun sadece %0,5'inin kodlamada iyi olduğunu gösterirken, bir ankete katılan kişilerin %85'i kodsuz araçların hayatlarına büyük değer kattığını söyledi.

Güvenlik geliştirmenin kritik bir parçası olduğundan, en verimli ve güçlü kodsuz geliştirme aracı olan AppMaster, kodsuz geliştirme yaklaşımını takip ederken maksimum güvenliği sağlamaya özel önem vermiştir. Kapsamlı günlük kaydı ve son teknoloji AWS veri ayırma önlemleri kullanarak gizliliğinizi korumak için güvenli ve güvenli bir geliştirme ortamı sağlar.

Çözüm

Sonuç olarak, uç nokta güvenliğinin herhangi bir işletmenin hayati bir parçası olduğudur. Farklı siber suç türlerinin neden olduğu siber saldırıları ve büyük kayıpları önlemek için dijital çağda uç nokta koruma platformlarını kullanmak bir zorunluluk haline geldi.

Çalışanlar giderek farklı türde cihazlar ve artan sayıda uç nokta aracılığıyla bağlantı kurarken, işletmelerin güvenlik önlemleri alması gerekiyor. Ek olarak, bu tür sistemlerde saklanan verilerin güvenli olduğunu ve çalınmamasını veya kaybolmamasını garanti etmelidirler.

Birçok şirket uzaktan çalışma modeline geçti, bu da bir kuruluşa çok çeşitli uç noktaların bağlı olduğu anlamına geliyor. Bulut tabanlı uç nokta güvenlik çözümleri, bu tür durumlarda her türlü siber saldırıyı önlemek için kullanışlıdır.