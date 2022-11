Ngày nay, các doanh nghiệp và cá nhân dựa vào nhiều loại hệ thống đầu cuối như thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, PC, TV thông minh và đồng hồ thông minh để thực hiện các chức năng khác nhau. Tất cả các thiết bị, hệ thống và mạng CNTT này đều dễ bị tấn công mạng.

Trên thực tế, số liệu thống kê chỉ ra rằng số lượng các cuộc tấn công mạng đã tăng lên rất nhiều trong vài năm qua. Vì mọi thiết bị được kết nối với mạng doanh nghiệp đều dễ bị tấn công mà tội phạm mạng có thể thực hiện để đánh cắp hoặc khai thác dữ liệu nhạy cảm, nên điều quan trọng là phải triển khai các biện pháp bảo mật kỹ lưỡng cho điểm cuối. Trong bài viết này, bạn sẽ biết về tất cả các khía cạnh quan trọng của bảo mật điểm cuối, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của các giải pháp bảo mật điểm cuối.

nguồn hình ảnh

Bảo mật điểm cuối là gì?

Bảo mật điểm cuối là quá trình bảo mật điểm cuối (điểm vào) của hệ thống người dùng cuối. Điểm cuối là bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng từ bên ngoài tường lửa của nó. Một số ví dụ phổ biến về hệ thống điểm cuối là máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại thông minh, hệ thống điểm bán hàng, máy in kỹ thuật số và một số thiết bị kết nối vạn vật (IoT) khác.

Mục tiêu chính của giải pháp bảo mật điểm cuối là bảo vệ các điểm vào của hệ thống CNTT khỏi bị khai thác bởi các cuộc tấn công nguy hiểm của tin tặc và các mối đe dọa mạng khác. Sử dụng nền tảng bảo mật điểm cuối hiệu quả, đảm bảo rằng các điểm cuối được bảo vệ trong hệ thống thông thường cũng như hệ thống dựa trên đám mây hiện đại.

Bạn cũng có thể coi nền tảng bảo mật điểm cuối là phiên bản nâng cao của phần mềm bảo mật thông thường. Các biện pháp bảo mật điểm cuối hiện đại cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện khỏi phần mềm độc hại phức tạp và các mối đe dọa trên mạng để bảo mật hệ thống và bảo vệ thông tin của công ty.

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các loại tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống cá nhân đều có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công mạng. Do đó, bảo mật điểm cuối được coi là cơ chế bảo mật tuyến đầu trong an ninh mạng. Các công ty muốn làm cho hệ thống và mạng doanh nghiệp của họ an toàn và bảo mật nên bắt đầu bằng cách triển khai các giải pháp bảo mật điểm cuối đáng tin cậy.

Tầm quan trọng của bảo mật điểm cuối là gì?

Khối lượng ngày càng tăng và mức độ phức tạp của các mối đe dọa bảo mật CNTT đã khiến bảo mật điểm cuối trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các nền tảng bảo mật điểm cuối hiện đại được thiết kế để nhanh chóng phát hiện, phân tích và chặn các cuộc tấn công. Do đó, các công ty phải tập trung vào việc triển khai các giải pháp bảo mật điểm cuối để đối phó với các mối đe dọa mạng khác nhau.

Hơn nữa, dữ liệu là tiền tệ của kỷ nguyên kỹ thuật số. Mỗi doanh nghiệp nhỏ, cũng như một ngành công nghiệp tập đoàn đa quốc gia, phải bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi nhiều tin tặc và các mối đe dọa trên mạng. Các mối đe dọa mạng quy mô lớn có khả năng khiến toàn bộ doanh nghiệp có nguy cơ phá sản tài chính và một vụ bê bối lớn trước công chúng.

Một lý do quan trọng đằng sau việc gia tăng số lượng các mối đe dọa trên mạng là số lượng các loại thiết bị đầu cuối trong một tổ chức cũng tăng lên. Ngày nay, một công ty có nhiều hệ thống thông minh khác nhau như thiết bị di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, loa thông minh, TV thông minh và nhiều thiết bị kết nối khác mà qua đó tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống CNTT được tích hợp tốt.

Do đó, việc thực hiện các chính sách an ninh mạng đã trở nên thiết yếu đối với các doanh nghiệp. Việc luôn cập nhật các công cụ và chính sách này cũng rất quan trọng vì tin tặc cũng đang nghĩ ra những cách mới để thao túng doanh nghiệp và lấy dữ liệu nhạy cảm.

Biểu đồ sau đây cho thấy tổng thiệt hại tài chính được báo cáo do tội phạm mạng gây ra. Rõ ràng là thiệt hại tăng mạnh vào năm 2020, điều này chứng tỏ số lượng và mức độ phức tạp ngày càng tăng của các mối đe dọa trên mạng.

Các thành phần của bảo mật điểm cuối

Có một số thành phần phổ biến nhất định của nền tảng bảo vệ điểm cuối để đảm bảo bảo mật điểm cuối tối đa. Các tính năng và thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất và đảm bảo tổ chức có thể hưởng lợi từ các biện pháp bảo mật điểm cuối đáng tin cậy.

Các thành phần thiết yếu này của nền tảng bảo vệ điểm cuối là:

Nền tảng quản lý điểm cuối tập trung để xử lý các sự cố bảo mật điểm cuối từ cùng một nền tảng.

Bảo vệ chống phần mềm độc hại nâng cao để phát hiện và sửa chữa vi-rút và phần mềm độc hại.

Bảo mật web chủ động để đảm bảo bảo mật điểm cuối trong các loại thiết bị khác nhau được kết nối với cơ sở hạ tầng CNTT của công ty.

Ngăn ngừa và phục hồi mất dữ liệu cũng là một phần quan trọng của các nền tảng bảo vệ điểm cuối chính.

Bảo mật điểm cuối của các hệ thống dựa trên ML và AI hiện đại.

Tường lửa tích hợp.

Các cuộc tấn công mạng qua email và tin nhắn mạng xã hội cũng rất phổ biến, vì vậy các nền tảng bảo vệ điểm cuối cũng cung cấp các biện pháp bảo mật điểm cuối để đối phó với chúng.

Bảo vệ mối đe dọa từ nội bộ để đảm bảo an ninh điểm cuối từ bên trong công ty.

Ví dụ về bảo mật điểm cuối là gì?

Có nhiều ví dụ khác nhau về bảo mật điểm cuối, chẳng hạn như phần mềm bảo mật và lọc web. Bạn có thể hiểu rõ hơn về bảo mật điểm cuối bằng cách làm quen với các loại và chức năng cốt lõi của chiến lược bảo vệ điểm cuối:

Nền tảng bảo vệ điểm cuối

Để đạt được khả năng bảo vệ tại thời điểm, giải pháp EPP sẽ kiểm tra và quét thông tin ngay khi chúng tiếp cận hệ thống. Giải pháp chống vi-rút (AV) truyền thống là loại bảo mật điểm cuối phổ biến nhất. Các tính năng chống phần mềm độc hại có trong hệ thống AV chủ yếu nhằm bảo vệ chống lại các cuộc tấn công sử dụng chữ ký. Một chương trình AV quét từng tệp xâm nhập vào mạng của bạn để xem chữ ký của nó có khớp với bất kỳ mối đe dọa nguy hiểm nào trong cơ sở dữ liệu tình báo về mối đe dọa hay không.

Phát hiện và khắc phục điểm cuối

Một giải pháp EDR vượt xa các hệ thống phát hiện thời điểm đơn giản. Thay vào đó, nó theo dõi tất cả các tệp và chương trình được tải xuống thiết bị. Do đó, các giải pháp EDR có thể cung cấp nghiên cứu về mối đe dọa với khả năng hiển thị và phân tích chi tiết hơn. Các giải pháp EDR có thể xác định các rủi ro ngoài các cuộc tấn công sử dụng chữ ký. Các giải pháp EDR có thể tìm thấy phần mềm độc hại không chứa tệp, mã độc tống tiền, các cuộc tấn công đa hình, v.v.

Phát hiện và phản hồi mở rộng

Ở những khu vực mà EDR vượt trội hơn khả năng bảo mật thông thường trong việc phát hiện phần mềm độc hại, XDR mở rộng phạm vi bảo vệ điểm cuối để bao gồm các giải pháp bảo mật được sử dụng rộng rãi hơn. XDR linh hoạt hơn EDR. Nó sử dụng công nghệ cập nhật để tăng khả năng hiển thị, thu thập dữ liệu về mối đe dọa, tương quan dữ liệu đó và sử dụng phân tích cũng như tự động hóa để tìm các cuộc tấn công hiện tại và sắp tới. Mục tiêu của EDR là thực hiện phát hiện và phản ứng nhanh với cuộc tấn công mạng.

Tích hợp tình báo mối đe dọa

Các doanh nghiệp phải nhận thức được những mối nguy hiểm khi họ thay đổi nếu họ muốn đi trước những kẻ tấn công một bước. Các nhóm bảo mật cần thông tin cập nhật và chính xác để đảm bảo hệ thống phòng thủ được hiệu chỉnh tự động và chính xác do các đối thủ tinh vi và các mối đe dọa dai dẳng nâng cao (APT) có thể di chuyển nhanh chóng và bí mật.

Để kiểm tra mọi sự cố và tìm hiểu thêm trong vài phút thay vì hàng giờ, giải pháp tích hợp thông tin tình báo về mối đe dọa nên bao gồm tự động hóa. Để cung cấp khả năng bảo vệ chủ động chống lại các cuộc tấn công sắp tới, nó phải tạo ra các chỉ số thỏa hiệp (IoC) duy nhất ngay từ các điểm cuối. Cũng cần có một bộ phận con người bao gồm các nhà nghiên cứu bảo mật am hiểu, nhà phân tích mối đe dọa, chuyên gia văn hóa và nhà ngôn ngữ học, những người có thể hiểu những rủi ro mới trong các trường hợp khác nhau.

Bảo mật điểm cuối hoạt động như thế nào?

Để bảo vệ các điểm cuối, bao gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị di động và khối lượng công việc, khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, các công ty triển khai các giải pháp bảo mật được quản lý tập trung được gọi là nền tảng bảo vệ điểm cuối (EPP) hoặc giải pháp bảo mật điểm cuối. Các giải pháp điểm cuối tìm kiếm các dấu hiệu của hoạt động đáng ngờ hoặc độc hại trong các tệp, quy trình và hoạt động của hệ thống, đồng thời xử lý chúng để đảm bảo bảo mật tối đa cho điểm cuối.

Mục đích của EPP là cung cấp một bảng điều khiển quản lý tập trung mà từ đó các quản trị viên có thể truy cập vào mạng của công ty họ để theo dõi, bảo vệ, xem xét và xử lý các sự cố. Bằng cách sử dụng chiến lược tại chỗ, kết hợp hoặc đám mây để bảo vệ điểm cuối, mục tiêu mong muốn là đảm bảo bảo mật điểm cuối tối đa đã đạt được. Hoạt động của bảo mật điểm cuối có thể được hiểu theo cách tốt hơn bằng cách phân loại nó thành ba cách tiếp cận khác nhau:

Cách tiếp cận truyền thống

Khi đề cập đến tình trạng bảo mật tại chỗ phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu được lưu trữ cục bộ mà từ đó bảo mật được cung cấp, thuật ngữ "Truyền thống hoặc kế thừa" thường được sử dụng. Bảng điều khiển quản lý kết nối với các điểm cuối thông qua một tác nhân trong trung tâm dữ liệu để cung cấp bảo mật. Do quản trị viên thường chỉ có thể giám sát các điểm cuối trong phạm vi của họ nên hầu hết các công ty thường không ưa chuộng phương pháp này.

Phương pháp lai

Nhiều công ty đã chuyển sang sử dụng máy tính xách tay và mang theo thiết bị của riêng bạn (BYOD) thay vì hệ thống máy tính để bàn do phong trào làm việc tại nhà do đại dịch gây ra. Những hạn chế của chiến lược tại chỗ được làm nổi bật bởi điều này cũng như toàn cầu hóa lực lượng lao động.

Để có được một số tính năng nhất định của đám mây, một số công ty giải pháp điểm cuối đã chuyển sang chiến lược "Kết hợp" trong những năm gần đây. Nó liên quan đến việc sử dụng thiết kế kiến trúc kế thừa và sửa đổi nó cho đám mây theo yêu cầu cụ thể của công ty.

Phương pháp tiếp cận dựa trên đám mây

Giải pháp bảo mật điểm cuối dựa trên đám mây hoặc dựa trên đám mây nhằm bảo vệ toàn bộ hệ thống đám mây . Nó liên quan đến việc sử dụng bảng điều khiển quản lý tập trung có trong đám mây và kết nối với các hệ thống được kết nối từ xa thông qua một tác nhân trên điểm cuối.

Quản trị viên có thể giám sát và quản lý các điểm cuối từ xa, đồng thời thực hiện chẩn đoán và phân tích bảo mật mọi lúc, mọi nơi. Các giải pháp này sử dụng các chính sách và kiểm soát dựa trên đám mây để loại bỏ các vấn đề bảo mật và mở rộng phạm vi tiếp cận của quản trị viên trong khi tối đa hóa hiệu suất bảo mật bên ngoài ranh giới thông thường của một tổ chức.

Bảo mật điểm cuối có phải là phần mềm chống vi-rút không?

Cho dù điểm cuối là thực hay ảo, tại chỗ hay bên ngoài, nằm trong trung tâm dữ liệu hay đám mây, phần mềm bảo mật điểm cuối đều bảo vệ chống lại các vi phạm. Nó được thiết lập trên các thiết bị đầu cuối ở xa như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chủ, máy ảo, v.v.

Một trong những loại bảo vệ điểm cuối cơ bản nhất, chống vi-rút, thường được bao gồm trong các giải pháp bảo mật điểm cuối. Chương trình AV chỉ phát hiện và xóa vi-rút đã biết cũng như các dạng phần mềm độc hại khác, trái ngược với việc sử dụng các phương pháp và chiến thuật tinh vi hơn như tìm kiếm mối đe dọa và phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR).

Phần mềm bảo mật điển hình hoạt động ở chế độ nền, thường xuyên phân tích nội dung của thiết bị để tìm các mẫu khớp với chữ ký vi rút được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cả bên trong và bên ngoài tường lửa, các thiết bị riêng lẻ đều được cài đặt phần mềm chống vi-rút. Nói một cách đơn giản hơn, AV là một phần của toàn bộ giải pháp bảo mật điểm cuối. Sau đây là ba điểm khác biệt chính giữa chúng:

An ninh mạng

Các chương trình chống vi-rút nhằm mục đích bảo vệ một điểm cuối duy nhất bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về và thường là quyền truy cập vào điểm cuối đó. Thay vào đó, mạng doanh nghiệp được xem như một tổng thể bởi phần mềm bảo mật điểm cuối, phần mềm này cũng cung cấp khả năng hiển thị của tất cả các điểm cuối được liên kết từ cùng một nơi để đảm bảo an ninh mạng tối đa.

Tin tặc đang sử dụng các kỹ thuật tấn công ngày càng tiên tiến để tìm ra những cách mới nhằm xâm nhập vào hệ thống của công ty, đánh cắp dữ liệu và ép buộc nhân viên tiết lộ thông tin cá nhân. Tổ chức hiện đại phải được bảo mật để ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào cơ sở hạ tầng CNTT của nó, điều này phụ thuộc vào việc bảo vệ điểm cuối.

Ban quản lý

Các giải pháp chống vi-rút liên quan đến việc cập nhật thủ công cơ sở dữ liệu hoặc cho phép cập nhật theo thời gian. Các nền tảng bảo mật điểm cuối, đặc biệt là các giải pháp dựa trên đám mây, cung cấp bảo mật tích hợp giúp chuyển giao nhiệm vụ bảo mật cho nhân viên CNTT của tổ chức. Nó làm cho toàn bộ quá trình triển khai các giao thức bảo vệ điểm cuối trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Mức độ bảo vệ

Các giải pháp AV truyền thống tìm kiếm vi-rút và phần mềm độc hại bằng tính năng phát hiện dựa trên chữ ký. Điều đó có nghĩa là bạn có thể gặp rủi ro về an ninh mạng nếu công ty của bạn là công ty đầu tiên đối mặt với mối đe dọa mới hoặc AV của bạn không được cập nhật.

Các giải pháp EPP mới nhất được cập nhật tự động bằng cách sử dụng đám mây để bảo vệ thiết bị và cung cấp bảo mật mạng. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các công nghệ như phân tích hành vi, các rủi ro chưa biết trước đây có thể được xử lý thông qua giải pháp bảo mật điểm cuối hiệu quả.

Phương pháp thông thường để bảo vệ vành đai công ty thông qua phần mềm chống vi-rút không còn thực tế nữa vì nhân viên truy cập hệ thống thông qua các hệ thống khác nhau và từ nhiều mạng và từ nhiều nơi khác nhau. Các biện pháp bảo vệ điểm cuối hiện đại là rất quan trọng để cung cấp bảo mật điểm cuối tối đa.

Bất kể nhân viên kết nối với dữ liệu và tài nguyên của công ty bằng cách nào hoặc ở đâu, bảo mật điểm cuối đảm bảo rằng công ty đặt bảo mật trên hệ thống của mình, cho phép họ thực hiện điều đó một cách an toàn. Các giải pháp bảo mật điểm cuối cung cấp một phương pháp đáng tin cậy và hiệu quả để đảm bảo bảo mật tối đa.

Bảo mật ứng dụng theo cách tiếp cận phát triển không cần mã

Cách tiếp cận phát triển không có mã đã trở nên rất phổ biến. Một nghiên cứu cho thấy chỉ 0,5% dân số thế giới giỏi viết mã, trong khi 85% người tham gia khảo sát nói rằng các công cụ không cần mã mang lại giá trị lớn cho cuộc sống của họ.

Vì bảo mật là một phần quan trọng của quá trình phát triển, nên AppMaster, công cụ phát triển không dùng mã hiệu quả và mạnh mẽ nhất, đã đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn tối đa trong khi tuân theo phương pháp phát triển không dùng mã. Nó cung cấp một môi trường phát triển an toàn và bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của bạn thông qua ghi nhật ký toàn diện và sử dụng các biện pháp phân tách dữ liệu tiên tiến nhất của AWS.

Sự kết luận

Điểm mấu chốt là bảo mật điểm cuối là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sử dụng các nền tảng bảo vệ điểm cuối đã trở thành một điều cần thiết trong kỷ nguyên kỹ thuật số để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và tổn thất lớn do các loại tội phạm mạng khác nhau gây ra.

Khi nhân viên ngày càng kết nối thông qua các loại thiết bị khác nhau và số lượng thiết bị đầu cuối ngày càng tăng, các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật. Ngoài ra, họ phải đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trên các hệ thống đó là an toàn và không thể bị đánh cắp hoặc thất lạc.

Rất nhiều công ty đã chuyển sang mô hình làm việc từ xa, nghĩa là một loạt các thiết bị đầu cuối được kết nối với một tổ chức. Các giải pháp bảo mật điểm cuối dựa trên đám mây rất hữu ích trong những tình huống như vậy để ngăn chặn tất cả các loại tấn công mạng.