Rekruterzy i osoby poszukujące pracy od dawna stosują tradycyjne metody ogłaszania wolnych miejsc pracy i poszukiwania zatrudnienia. W przeszłości poszukiwania pracy polegały w dużej mierze na poleceniach, targach pracy, ogłoszeniach w gazetach, ulotkach, zimnych telefonach i wpisach na fizycznych tablicach ogłoszeń. Współczesne polowanie na pracę zostało zastąpione przez bardziej efektywne kroki w poszukiwaniu zatrudnienia dla kandydatów do pracy. Internetowa tablica ogłoszeń jest popularnym narzędziem poszukiwania pracy, wykorzystywanym przez kandydatów i rekruterów. Jest to strona internetowa, na której kandydaci mogą zamieścić swoje CV, a osoby rekrutujące mogą zamieścić informacje o dostępnych wakatach.

Pracownicy

Internetowa giełda pracy może być wirtualnym spotkaniem potencjalnych pracowników z pracodawcami! Takie biura pośrednictwa pracy są zakładane na stronach internetowych z obszerną bazą dostępnych ofert pracy online i wakatów. Chętni do pracy regularnie przeszukują strony internetowe tych wirtualnych agencji pracy w poszukiwaniu wolnych miejsc pracy i ofert pracy. Potencjalni kandydaci do pracy przeglądają setki ofert pracy online, próbując znaleźć idealną pracę. Ostatnio nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym stał się jeszcze bardziej krytyczny z powodu drastycznych zmian spowodowanych pandemią Covid-19.





Podczas światowych blokad nastąpił gwałtowny wzrost liczby pracowników pracujących w domu. Nowe swobody pracy zdalnej dały pracownikom możliwość ponownej oceny swoich ustaleń dotyczących pracy. Wielu z nich zdecydowało się na ustalenie innych priorytetów, rezygnując z dotychczasowej pracy i szukając bardziej zielonych pastwisk. Ta współczesna rewolucja zawodowa, czy też "wielka rezygnacja", doprowadziła do zauważalnego wzrostu liczby osób poszukujących pracy, korzystających z internetowych serwisów ogłoszeniowych. Oferty pracy na tych stronach stały się kluczowym narzędziem dla potencjalnych kandydatów, którzy chcą zmienić swoją ścieżkę kariery.

Pracodawcy

Internetowe serwisy ogłoszeniowe stały się również ważnym źródłem informacji dla pracodawców, ponieważ ułatwiły proces zatrudniania. Rekruterzy mogą jednocześnie reklamować oferty pracy do wielu wykwalifikowanych kandydatów. Mając setki potencjalnych kandydatów na wyciągnięcie ręki, firmy mają gotowy zestaw potencjalnych pracowników do wyboru.

Oferty pracy online zamieszczone na stronach internetowych ułatwiają zatrudnianie poprzez przyciąganie odpowiednich kandydatów do rekruterów. Takie serwisy internetowe mogą pochwalić się obszerną bazą CV i profili kandydatów. Strony internetowe z ofertami pracy skracają również czas rozpoczęcia pracy, ponieważ firmy mają mniej przestojów pomiędzy zwolnieniem stanowisk a obsadzeniem ich kompetentnymi pracownikami. Strony internetowe pomagają organizacjom w efektywnym działaniu i znalezieniu najlepszych kandydatów. Strony internetowe pomagają firmom w tworzeniu ofert pracy online, które skutecznie dopasowują właściwych kandydatów do odpowiednich ofert pracy.

Jak zarabiają strony internetowe do szukania pracy?

Subskrypcje członkowskie:

Chociaż większość podstawowych stron internetowych z ofertami pracy jest darmowa dla poszukujących pracy, wiele z nich oferuje dostęp premium do ofert pracy najwyższego poziomu. Potencjalni kandydaci do pracy płacą za to, że są obecni na stronach z ofertami pracy online. To pomaga im być łatwiejszym do odkrycia przez rekruterów online. Członkostwo na giełdzie pracy może być płatne tygodniowo, miesięcznie lub rocznie, aby otrzymać ekskluzywne oferty pracy od preferowanych rekruterów.

Opłaty za umieszczanie ofert pracy:

Organizacje i agencje rekrutacyjne płacić ustaloną opłatę za reklamę ofert pracy dla wakatów na stronach internetowych wyszukiwania pracy. Mogą one również zapłacić premię za dostęp do najlepiej wykwalifikowanych zestawów wnioskodawców tablicy pracy.

Affiliate Links:

Online job boards zarabiają poprzez osadzanie linków partnerskich w całej zawartości witryny WordPress. Linki partnerskie do cyfrowych kursów i usług na stronach WordPress obejmują linki do kursów i aplikacji do budowania CV i coachingu pracy. Te linki generują dochód za każdym razem, gdy są klikane i kupowane przez odwiedzających witrynę.

Reklama Google AdSense:

Model pay-per-click jest dobrą opcją monetyzacji dla internetowych biur pośrednictwa pracy, zwłaszcza że przyciągają one duży ruch od kandydatów do pracy. Osadź kod Google AdSense na stronie, aby reklamy umieszczone na stronie zarabiały za każdym razem, gdy są klikane. Za każdym razem, gdy kandydat do pracy odwiedza tablicę ogłoszeń i klika na reklamę, generuje ona dochód dla strony.

Banner Ads:

Rekruterzy będą płacić najwyższe dolary, aby móc reklamować się do wnioskodawców o pracę na najbardziej widocznych obszarach stron internetowych komisji pracy. Banery reklamowe na stronach internetowych z ofertami pracy są premium, ponieważ są one najbardziej widoczne dla odwiedzających stronę. WordPress strony internetowe, które tworzą posty online pracy z tych reklam może generować dużo dochodów. Im więcej ruchu generuje strona internetowa z tablicami ogłoszeń o pracę, tym bardziej dobry może być ten rodzaj monetyzacji.

Jak założyć stronę internetową do szukania pracy?

Niszowy dół:

Określ, jaki rodzaj strony internetowej jest w popycie, zanim zaczniesz tworzyć online job boards. Możesz zdecydować się na stworzenie online job board, który jest oparty na lokalizacji, karierze lub oparty na ogólnych kwalifikacjach. Wybrana nisza decyduje o tym, w jaki sposób tworzysz serwisy ogłoszeniowe online, aby zaspokoić potrzeby docelowych odbiorców. Jeśli strona internetowa z ofertami pracy jest dobrze zaplanowana przed utworzeniem tablic ogłoszeń online, przyciągnie ona więcej kandydatów do pracy i rekruterów na Twoją stronę.

Zrób swoje badania:

Doskonały online job board wypełnia potrzeby swojej grupy docelowej w sposób zadowalający. Badania konkurencji przed rozpoczęciem tworzenia stron internetowych z ofertami pracy pomogą Ci wybrać najbardziej zoptymalizowane cechy projektu. Badania rynku istniejących stron mogą dostarczyć cennego wglądu w braki konkurencji. Po ich zidentyfikowaniu można stworzyć strony internetowe z ofertami pracy, które dostarczą rozwiązań, których konkurent może nie mieć. Na przykład, czy możesz stworzyć serwisy z unikalnym filtrem sortującym oferty pracy?

Unique Value Proposition:

Skuteczne badanie rynku pomoże Ci zaprezentować swoje oferty pracy online job board jako rozwiązanie dla potencjalnych poszukujących pracy. Strona internetowa z ofertami pracy powinna być zaprojektowana tak, aby tworzyć oferty pracy online, które w zadowalający sposób adresują punkty bólu odwiedzających. To zbuduje zaufanie od odwiedzających, którzy przeglądają oferty pracy na Twojej stronie internetowej.

Pokaż mi pieniądze:

Zanim przystąpisz do tworzenia ofert pracy online, strategia monetyzacji będzie musiała być odpowiednio zaplanowana. Metoda monetyzacji strony będzie miała wpływ na cechy projektowe serwisów i ofert pracy. Na przykład, jeśli planujesz monetyzację za pomocą Google AdSense i linków afiliacyjnych, wtedy projekt WordPress z odpowiednimi wtyczkami będzie musiał być rozważony.

Jak założyć stronę do szukania pracy?

Krok 1

Domeny stron internetowych są nieruchomościami internetowymi! Stwórz i zarejestruj chwytliwą nazwę domeny dla swojej witryny. Twoja nazwa domeny powinna być łatwo rozpoznawalna, związana z Twoją stroną internetową job board i oficjalnie zarejestrowana. Zakup nazwy domeny, aby zapewnić, że żadna organizacja nie może odebrać praw do korzystania z tej nazwy domeny na swojej stronie internetowej.

Krok 2

Po zakupie domeny, skonfiguruj niezawodny hosting strony internetowej i najlepiej mieć doskonałe usługi wsparcia obsługi klienta. Wiele organizacji może nie pojąć znaczenia dedykowanego hostingu. Solidny, niezawodny hosting buduje reputację bezpieczeństwa i niezawodności oraz buduje zaufanie rekruterów i kandydatów do pracy. Dobry hosting zapewnia, że istnieje bardzo mała szansa na stronie internetowej idzie w dół bez ostrzeżenia. Jeśli pojawi się problem z hostingiem, dedykowany zespół obsługi klienta będzie pracował szybko, aby rozwiązać problem z hostingiem.

Krok 3

Po skonfigurowaniu hostingu, musisz wybrać system zarządzania treścią, aby skonfigurować swoją stronę internetową. Popularna strona jest WordPress lub Joomla. Joomla jest ulubieńcem twórców stron internetowych, natomiast WordPress jest preferowanym CMS-em dla większości osób, które mogą nie mieć doświadczenia w tworzeniu stron internetowych. Platforma WordPress i jej wtyczki są bardzo przyjazne dla użytkownika i łatwo dostosowywane, co pozwala na unowocześnione funkcje.

Krok 4

Monetyzuj swoją witrynę za pomocą wtyczek do funkcji przetwarzania płatności bezpieczeństwa. Pozwoli to na bezpieczną bramkę płatności dla rekruterów i kandydatów do pracy z opłatami abonamentowymi.

Cechy strony internetowej

Aby stworzyć stronę z ofertami pracy i wyszukiwania online, należy uwzględnić podstawowe funkcjonalności lub minimalny zmienny produkt (MVP):

Dostępność:

Strona internetowa z tablicą ogłoszeń o pracy wymaga funkcji logowania lub logowania jako pierwszego kroku dla użytkowników. Potencjalny wnioskodawca lub rekruter będzie musiał najpierw uzyskać dostęp do obszernej listy w bazie danych job board. Baza ta zawiera odpowiednie ogłoszenia o wolnych miejscach pracy oraz zróżnicowany zestaw życiorysów kandydatów.

Avatar:

Należy utworzyć stronę profilową, aby umożliwić zarówno kandydatom, jak i rekruterom reklamowanie swojej dostępności na internetowych forach pracy. Ta konfiguracja profilu pokaże na pierwszy rzut oka, co każda organizacja rekrutująca ma do zaoferowania. Strony internetowe z ofertami pracy wyświetlają umiejętności każdego kandydata podczas procesu onboardingu i zatrudniania.

Kreator CV:

Osoby poszukujące pracy są kierowane do narzędzi do tworzenia CV, niezbędnych do przesłania ich życiorysów do internetowych biur pośrednictwa pracy, zwykle jako zwykłe dokumenty tekstowe. Korzystając z opcji wysyłania plików, kandydaci mogą również przesłać swoje CV w oryginalnym formacie i układzie. To daje elastyczność użytkownikowi i pozwala na złożenie CV na stronie internetowej jako dokumenty dostosowane. Funkcja uploader plików jest również wszechstronna w przypadku jakichkolwiek błędów w składaniu danych wnioskodawcy za pomocą kreatora CV na stronie internetowej.

Jak stworzyć link do pracy?

Konfigurowanie linku URL pracy w WordPressie wymaga kilku kroków. Uprawnienia administratora będą potrzebne, aby uzyskać dostęp i skonfigurować funkcje wtyczki dla WordPressa. Linki zadań ułatwiają udostępnianie do różnych stron internetowych i platform komunikatorów, z WordPressa.

Przejdź do wtyczki WordPress' Job Manager'



Wybierz menu Job Links w witrynie WordPress



Kliknij przycisk "Dodaj nowy", aby utworzyć nową ofertę pracy



Wypełnij pola odpowiednimi metadanymi oferty pracy (tj. Tytuł, lokalizacja, stanowisko itp.)



Wybierz 'Rodzaje pracy', aby filtrować pola na kategorie (tj. Praca zdalna / pełny etat F2F itp.)



Kliknij "Opublikuj", aby wprowadzić ofertę pracy na żywo.



Powtórz proces, aby przesłać inne oferty pracy do tablicy zadań WordPress.

Ile kosztuje zbudowanie strony internetowej z ofertami pracy?

Koszt zespołu rozwojowego, złożoność funkcji projektowania strony internetowej i rodzaj technologii, która ma być używana, są określone przez budżet. Im bardziej skomplikowane funkcje projektu strony, tym bardziej zaawansowane narzędzie technologiczne będzie musiało być. To może przyjść na wyższy koszt niż gołym minimum projektu, takich jak WordPress podstawowych planów. Budowa tablicy internetowej pracy od podstaw, z własną domeną i hostingiem, będzie wymagać zespołu ekspertów IT.

Zespół twórców stron internetowych zazwyczaj składa się z kierownika projektu, programisty stron internetowych, zespół projektantów graficznych i u/x inżynierów jakości. Opracowanie niestandardowego job board z własną domeną i hostingiem będzie kosztować więcej niż podstawowy szablon WordPress. WordPress oferuje również funkcje premium, szablony i wtyczki na ich warstwy planów internetowych. Jest to przydatna opcja, jeśli wolisz ustawić pre-done szablon zamiast outsourcingu zespół rozwoju.

W skrócie

Możesz zdecydować się na zaprojektowanie swojej strony internetowej od podstaw lub skorzystać z gotowych szablonów i wtyczek WordPress. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, możemy pomóc z backendem dla Twojej witryny! Nasz zespół ekspertów może pomóc Ci w stworzeniu Twojej strony internetowej poświęconej poszukiwaniu pracy. Zapewniamy niezbędne konsultacje i zasoby. Ponadto, dzięki AppMaster, możesz znacznie zaoszczędzić swój budżet!