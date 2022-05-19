开发人员喜欢编码。软件开发就是编写代码，因为复杂的代码可以帮助开发人员开发具有强大实用性的简单软件。这并没有错，因为这是他们工作的关键部分。小型项目可以通过直接跳到编码并忽略任何先前的计划和软件设计来完成。但是，大型项目和复杂任务需要的不仅仅是编码。当涉及多个开发人员时，需要更多的纪律和结构。基本上，软件设计是必需的。

什么是软件设计

在了解良好软件设计的好处之前，让我们了解什么是软件设计。

软件设计是指软件代码的准备、规划和布局。这意味着从有组织的步骤和计划开始编码，而不是突然开始。它的定义很简单，但是设计软件确实需要一些额外的努力。然而，你会在之后意识到它的价值。

设计使您能够实现最高级别的抽象，使您能够更好地理解并满足目标。避免了重复，并通过设计增加了可重用性。这也是减轻您不知道的风险的最有效方法。

此外，软件设计使软件所有者和程序员都能够了解软件应用程序的执行方式以及确定它的外观。因此，软件设计必须将性能、信息和便利性结合起来，这样即使是孩子也可以使用该应用程序，而无需学习如何使用它。这就是用户友好设计的定义。

为您的应用程序设计好的软件的好处

软件设计是将软件开发划分和组织成各个步骤。它可以帮助程序员了解他的进一步步骤以及整个代码是如何连接的。因此，软件设计是开发应用程序中最关键的步骤之一。

以下是您可能想尝试软件设计的几个原因。

详细规划

当客户将需求交付给开发人员时，开发人员会考虑问题的解决方案。软件设计迫使开发人员在编写代码之前进行详细规划。他首先考虑的是代码的实现和实用性。

在详细规划中，考虑了初始和主要设计以及未来的改进。此外，开发人员分析软件应用程序的性能、维护和可靠性。此外，它还让开发人员可以窥见该软件的未来。因此，您需要小心并做出相应的计划。

在编码之前计划项目 提前解决问题，避免以后出现问题 寻找实现代码的方法并发挥创造力 解释和理解软件应用程序

软件设计对开发人员和客户都很重要。通过这个过程，开发人员了解了软件应用程序的实际需求和目标受众。在很大程度上实现了估计的成本和可行性。

考虑了客户的未来计划以及软件将如何随时间转变。在设计软件应用程序时，开发人员不断收到来自客户的反馈。软件设计用于说服和批准设计的实施。它还确保生产出完美的产品。

了解产生完美结果的要求

不要忽视价格因素，否则客户会退后一步

开发软件项目，同时考虑其未来计划

模块化有助于大时代

模块化意味着将您的大型软件项目划分为称为模块的片段或部分。这意味着不要盲目地跳上屋顶，而是使用台阶到达顶部。因此，模块化简化了您的工作。一次处理一个模块/部分，完成它并继续下一个。

然而，当涉及到客户和修订时，模块化具有更关键的作用。软件项目已经使用了多年和几十年，并定期更新和改进。您的客户将来可能需要进行更改。您将能够进行更改和改进，并快速重组特定模块。整个软件不会受到干扰。

因此，利用模块化使软件变得简单且功能强大。这就是您的应用需要软件设计的原因。

不要将软件项目作为一个整体来开发 划分并简化它 为不同的模块分配特定的功能 轻松进行更改和更新软件应用程序

软件设计使您的软件易于理解

软件设计是您的应用程序开发过程的蓝图。它拥有程序员继续制作或改进应用程序所需了解的一切。如果将应用程序开发过程移交给其他开发人员，他将通过阅读软件设计知道如何进行而不会有任何混淆。

将软件设计视为蓝图

它应该包含与应用程序相关的所有内容

为每一个可能的问题提供解决方案

拥有软件设计/蓝图的人将知道如何解决它

因此，软件设计对于您的应用程序使其易于使用和理解至关重要。

易于维护

软件应用程序需要定期维护。将有要删除的错误，要进行的更新和重组。有时只有特定的事情需要在软件应用程序中进行更改。整个软件项目不能冒小错误和必要更新的风险。通过软件设计，每个任务都有一个单独的模块，开发人员只需定制相关模块即可改进软件应用程序。

不同功能的独立模块 删除具有特定更改的错误 轻松构建和重组模块

显示软件的性能

可以通过软件设计来分析软件的性能。一个好的软件设计显示了软件应用程序在运行时是如何工作的。功能流是可见的，并展示了不同的功能如何影响应用程序的性能。

程序员可以通过软件设计发现问题并提高应用程序的性能。因此，软件设计在软件开发的每一步都至关重要。

这种透明度还有助于新开发人员方便地接管现有的软件应用程序。他们不必从头开始，也不必在黑暗中射箭。

软件设计就像一个演示

开发人员应该通过它来分析应用程序的性能

可以研究不同的功能，然后相互对齐

尽量在demo中提升性能

软件设计建立信任

如果一个软件应用程序具有广泛的设计和计划，那么它就是真实可信的。它表明开发商或所有者花费了他的时间、精力和金钱来开发它。这是一个关键的软件开发步骤，使它值得信赖和可信，因为它提供了一个关于其未来的完整的羽翼计划。

此外，一个好的软件设计可以预先为任何问题提供解决方案。

它显示了严肃性和商业头脑 提高可靠性和信任度 它涵盖了整个项目和未来更新的计划

软件设计节省金钱、时间和精力

软件设计和成本效率密切相关。在没有事先布局和规划的情况下开发大型软件应用程序是一个重大风险。如果结果不能 100% 确定，那就是机会游戏。如果你走到了没有出路的死胡同怎么办？项目会从头开始吗？或者完全被抛弃。在这两种情况下，这都是浪费金钱、时间和精力。

相反，先设计软件项目，然后再开始开发。这样，由于考虑了每一种可能性，失败的风险会成倍降低。当您提前为特定问题提供解决方案时，软件开发过程就变得无风险。

在项目开始之前它会消耗时间、精力和金钱

项目启动后节省时间、精力和金钱

软件设计证明了一个项目的可能性或不可能性

创造新事物的机会

软件设计就是寻找解决方案。开发人员发现新的可能性并尝试新的设计。在新功能、一些删除和调整之后，可能会产生一个新模型。因此，在编码之前进行计划和实验是必不可少的。

软件设计是一个创造性的过程 开发人员必须思考和重新思考 结构和重组模块 它提供了创造新事物和独特事物的机会

软件设计促进独特性

通过关键的软件审查，开发出独特的功能。以各种方式解决不同的问题并将它们集成到应用程序中可以促进独特性。它还使软件具有适应性，可以快速采用新的方法来应对困难。

然而，软件设计需要时间和精力是事实。有远见和长期计划的人知道好的软件的好处。

这是一个发挥创造力和创造独特事物的机会。软件设计需要付出努力，但值得

灵活性

“变化”是软件应用程序中唯一不变的。他们需要不断的变化、更新和改进。因此，软件应用程序应该是灵活的。并且可以通过设计软件来实现灵活性。当有多个模块，并且每个模块都有特定的功能时，很容易添加特性和功能或删除一些东西。

在没有软件设计的情况下开发的软件应用程序也可以进行更改。但是，开发人员必须重新构建整个软件应用程序，这将影响应用程序的每个功能。因此，软件设计使软件应用程序更灵活，更容易改进。

既然您已经意识到软件设计的重要性，您可能想知道如何设计好的软件。首先，让我们讨论一下软件设计的类型。

软件设计的类型

概念或建筑设计

顾名思义，这是一个概念设计。在这个级别的软件设计中，开发人员准备了一个理论设计。概念设计从理论上解释了不同的模块、它们的功能以及它们与软件应用程序界面的联系。

这个级别的软件设计不涉及任何技术内容。这一切都是关于通过流程图、图表和模型以非技术方式表示软件。

高级设计

这个层次涉及将理论概念转化为各种实体并确保它们的相互联系。开发人员或设计人员分析并连接不同的实体以获得所需的结果。这比理论上将计划写在纸上更进一步。

技术或详细设计

这个级别的软件设计都是关于概念设计的技术内容和实现。在这个层面上，设计师解决诸如实现想法等问题。以及模块、接口和数据库如何协调。

程序员试图在这个级别上使想法变得有意义并将想法变为现实。如果有任何问题，在前进之前解决，以节省精力，时间和金钱，因为一旦开发商处于开发阶段，这将是困难的。

设计软件很重要，而以正确的方式设计软件更为重要。让我们讨论一下软件设计的正确过程。

设计软件有正确的方法吗？

尽管每个设计师都有不同的设计软件方法，但每个设计项目都有一些共同的步骤。确保这些步骤能够实现您的目标和实用的设计。

了解要求

了解客户的需求至关重要。所有需求都需要分类以集成到设计中，因为这一切都取决于客户的需求和满意度。

保持良好的沟通

小型软件可以单独处理，但大型项目需要一个团队。单个编码员、程序员或开发人员无法单独开发它们。所以，需要一个团队。最重要的是要记住成员之间的良好沟通。

更新和信息不应该有任何延迟，每个人都应该坚持这个过程的特定部分。团队成员之间良好的沟通会带来更好的工作环境和无与伦比的结果。

因此，在设计软件时不应避免这一步。

其他要考虑的要点

开发人员应该清楚应用程序将如何工作。不同系统将如何相互协调和交互。应该有性能提升器以使软件更高效。但是，您不应忽略价格因素。有必要在有限的资源范围内进行尝试和开发。