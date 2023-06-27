Thomson Reuters, daha önce Y Combinator tarafından desteklenen yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yasal bir teknoloji girişimi olan Casetext satın almak için kesin bir anlaşma imzaladı. Nakit olarak 650 milyon $ değerinde olan satın almanın, düzenleyici onaylara ve alışılmış kapanış koşullarına tabi olarak 2023'ün ikinci yarısında kapanması bekleniyor.

Resmi bir açıklamada Thomson Reuters CEO'su Steve Hasker, Casetext'in satın alınmasının, müşterilerine üretken yapay zeka çözümleri getirmeye yönelik "inşa et, ortak ol ve satın al" stratejileriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Casetext'in yalnızca bu yenilikler için pazar potansiyellerini hızlandırmayacağına ve genişleteceğine değil, aynı zamanda profesyonellerin çalışma biçimlerinde ve işlerinin doğasında da devrim yaratacağına inanıyor.

2013'te kurulan Casetext, başlangıçta avukatların bilgilerini paylaşmaları ve avukat arkadaşları tarafından notlar eklenmiş yasal metinlere ücretsiz erişim elde etmeleri için bir platform sağlamaya odaklandı. Ancak şirket sonunda odak noktasını yapay zeka ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerine kaydırarak hukuk ekipleri için otomatikleştirilmiş iş akışları ve araçlar geliştirdi.

Şirketin birincil ürünü olan CoCounsel, belgeleri incelemek, yasal araştırma notlarına yardımcı olmak, ifadeleri hazırlamak ve sözleşmeleri analiz etmek için yapay zeka teknolojisini kullanır. Casetext'in erken erişim elde ettiği OpenAI'nin GPT-4 dil modeli, CoCounsel için altyapı arka ucu görevi görüyor. 104 çalışanı olan firma, 10.000'den fazla hukuk firması ve kurumsal hukuk departmanından oluşan bir müşteri tabanına sahiptir. Satın almadan önce Casetext, Union Square Ventures gibi yatırımcılardan 64 milyon dolardan fazla para topladı.

Casetext CEO'su Jake Heller, Thomson Reuters'in satın alınmasını misyonlarını ilerletmek ve hukuk sektöründe üretken yapay zeka çözümlerinin gelişimini genişletmek için bir fırsat olarak görüyor. Ek olarak, Thomson Reuters ile işbirliği yapmak, yapay zeka teknolojisi alanına fayda sağlamayı ve birden çok meslekte ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Thomson Reuters'e gelince, uzun vadeli stratejileri, üretken yapay zeka teknolojilerini hukuk, vergi, muhasebe ve haber gibi temel iş sektörlerine dahil etmeyi amaçlıyor. Şirket kısa bir süre önce yapay zekaya yıllık 100 milyon dolar yatırım yapmayı, bu yılın ikinci yarısında üretken yapay zekayı ürünlerine entegre etmeyi ve şimdiden 2025'e kadar çoğu yapay zekaya odaklanan birleşme ve satın almalar için 10 milyar dolar ayırmayı planladığını açıkladı.

Hukuk uzmanları, üretken yapay zekayı işlerine dahil etmenin potansiyel avantajlarını anlıyor gibi görünüyor. Bir Reuters anketine göre, profesyonellerin %82'si üretken yapay zekanın yasal emeğe kolayca uygulanabileceğine inanırken, %51'i uygulanması gerektiğine inanıyor.

Pek çok uzman, üretken yapay zekanın küresel ekonomiye trilyonlarca değer katabileceğini tahmin ederken, şüpheciler aşırı abartma ve iş kaybı endişeleri gibi konulara işaret ediyor. Bununla birlikte, risk sermayedarları ve şirketler, üretken yapay zeka pazarının 2028 yılına kadar 36 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ederek bu segmente yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor.

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