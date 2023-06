A Thomson Reuters assinou um acordo definitivo para adquirir Casetext, uma startup de tecnologia legal alimentada por inteligência artificial (IA) que já foi apoiada pela Y Combinator. Avaliada em US $ 650 milhões em dinheiro, a aquisição está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2023, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.

Em uma declaração oficial, o CEO da Thomson Reuters, Steve Hasker, expressou que a aquisição da Casetext se alinha com sua estratégia de 'construir, fazer parceria e comprar' para trazer soluções de IA generativas para sua clientela. Ele acredita que a Casetext não apenas acelerará e expandirá seu potencial de mercado para essas inovações, mas também revolucionará a maneira como os profissionais operam e a natureza de seu trabalho.

Fundada em 2013, a Casetext concentrou-se inicialmente em fornecer uma plataforma para os advogados partilharem conhecimentos e obterem acesso gratuito a textos jurídicos anotados por colegas advogados. No entanto, a empresa acabou por mudar o seu foco para as tecnologias de IA e de aprendizagem automática (ML), desenvolvendo fluxos de trabalho automatizados e ferramentas para equipas jurídicas.

O principal produto da empresa, o CoCounsel, emprega tecnologia de IA para rever documentos, ajudar com memorandos de investigação jurídica, preparar depoimentos e analisar contratos. O modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI, ao qual a Casetext obteve acesso antecipado, serve como infraestrutura de apoio ao CoCounsel. Com 104 funcionários, a empresa conta com uma base de clientes de mais de 10.000 escritórios de advogados e departamentos jurídicos de empresas. Antes da aquisição, a Casetext angariou mais de 64 milhões de dólares de investidores como a Union Square Ventures.

Jake Heller, CEO da Casetext, vê a aquisição da Thomson Reuters como uma oportunidade para promover a sua missão e expandir o desenvolvimento de soluções de IA generativas no sector jurídico. Além disso, a colaboração com a Thomson Reuters visa beneficiar o campo da tecnologia de IA e contribuir para o seu avanço em várias profissões.

Quanto à Thomson Reuters, a sua estratégia a longo prazo visa incorporar tecnologias de IA generativas nas suas principais verticais de negócio, tais como jurídica, fiscal, contabilística e noticiosa. A empresa revelou recentemente planos para investir 100 milhões de dólares anualmente em IA, integrar a IA generativa nos seus produtos durante a segunda metade deste ano e reservar 10 mil milhões de dólares para fusões e aquisições - muitas das quais centradas na IA - desde agora até 2025.

Os profissionais do sector jurídico parecem compreender as potenciais vantagens de incorporar a IA generativa no seu trabalho. De acordo com um inquérito da Reuters, 82% dos profissionais acreditam que a IA generativa pode ser prontamente aplicada ao trabalho jurídico, enquanto 51% acreditam que deve ser aplicada.

Muitos especialistas prevêem que a IA generativa poderá contribuir com triliões de valor para a economia global, enquanto os cépticos apontam para questões como o exagero e as preocupações com a perda de postos de trabalho. No entanto, os capitalistas de risco e as empresas continuam a investir fortemente neste segmento, estimando que o mercado da IA generativa irá gerar 36 mil milhões de dólares em receitas até 2028.

