Thomson Reuters a signé un accord définitif pour acquérir Casetext, une startup de technologie juridique alimentée par l'intelligence artificielle (IA) qui a été précédemment soutenue par Y Combinator. Évaluée à 650 millions de dollars en espèces, l'acquisition devrait être finalisée au second semestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Dans une déclaration officielle, le PDG de Thomson Reuters, Steve Hasker, a indiqué que l'acquisition de Casetext s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de Thomson Reuters consistant à construire, à établir des partenariats et à acheter des solutions d'IA génératives pour sa clientèle. Il pense que Casetext va non seulement accélérer et élargir leur potentiel de marché pour ces innovations, mais aussi révolutionner la façon dont les professionnels opèrent et la nature de leur travail.

Fondée en 2013, Casetext s'est d'abord concentrée sur la fourniture d'une plateforme permettant aux avocats de partager leurs connaissances et d'accéder gratuitement à des textes juridiques annotés par d'autres avocats. Cependant, l'entreprise a fini par se concentrer sur les technologies d'IA et d'apprentissage automatique (ML), en développant des flux de travail automatisés et des outils pour les équipes juridiques.

Le principal produit de l'entreprise, CoCounsel, utilise la technologie de l'IA pour examiner des documents, aider à rédiger des mémos de recherche juridique, préparer des dépositions et analyser des contrats. Le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, auquel Casetext a obtenu un accès anticipé, sert d'infrastructure de base pour CoCounsel. Avec 104 employés, l'entreprise peut se targuer d'avoir une clientèle de plus de 10 000 cabinets d'avocats et services juridiques d'entreprise. Avant l'acquisition, Casetext a levé plus de 64 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Union Square Ventures.

Jake Heller, PDG de Casetext, considère l'acquisition de Thomson Reuters comme une opportunité de poursuivre leur mission et d'étendre le développement de solutions d'IA générative dans le secteur juridique. En outre, la collaboration avec Thomson Reuters vise à favoriser le domaine de la technologie de l'IA et à contribuer à son avancement dans de nombreuses professions.

Quant à Thomson Reuters, sa stratégie à long terme vise à intégrer les technologies d'IA générative dans ses principaux secteurs d'activité, tels que le droit, la fiscalité, la comptabilité et l'actualité. L'entreprise a récemment révélé son intention d'investir 100 millions de dollars par an dans l'IA, d'intégrer l'IA générative dans ses produits au cours du second semestre de cette année et de réserver 10 milliards de dollars pour des fusions et acquisitions - dont beaucoup sont axées sur l'IA - d'ici à 2025.

Les professionnels du droit semblent comprendre les avantages potentiels de l'intégration de l'IA générative dans leur travail. Selon une enquête Reuters, 82 % des professionnels pensent que l'IA générative peut être facilement appliquée au travail juridique, tandis que 51 % pensent qu'elle devrait l'être.

De nombreux experts prédisent que l'IA générative pourrait apporter des billions de valeur à l'économie mondiale, tandis que les sceptiques mettent en avant des questions telles que l'exagération et les craintes de perte d'emploi. Néanmoins, les sociétés de capital-risque et les entreprises continuent d'investir massivement dans ce segment, estimant que le marché de l'IA générative générera un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars d'ici 2028.

