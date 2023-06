Thomson Reuters heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van Casetext, een juridische startup aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI) die eerder werd ondersteund door Y Combinator. De overname wordt geschat op 650 miljoen dollar in contanten en zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

In een officiële verklaring zei Steve Hasker, CEO van Thomson Reuters, dat de overname van Casetext in lijn ligt met hun 'build, partner, and buy'-strategie om generatieve AI-oplossingen naar hun klanten te brengen. Hij gelooft dat Casetext niet alleen hun marktpotentieel voor deze innovaties zal versnellen en uitbreiden, maar ook een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop professionals werken en de aard van hun werk.

Casetext werd opgericht in 2013 en richtte zich aanvankelijk op het bieden van een platform voor advocaten om kennis te delen en gratis toegang te krijgen tot juridische teksten die waren geannoteerd door collega-juristen. Uiteindelijk verlegde het bedrijf zijn focus echter naar AI en machine learning (ML) technologieën en ontwikkelde het geautomatiseerde workflows en tools voor juridische teams.

Het belangrijkste product van het bedrijf, CoCounsel, maakt gebruik van AI-technologie om documenten te beoordelen, te helpen met memo's voor juridisch onderzoek, getuigenverklaringen voor te bereiden en contracten te analyseren. OpenAI's GPT-4 taalmodel, waar Casetext in een vroeg stadium toegang toe kreeg, dient als backend voor de infrastructuur van CoCounsel. Met 104 werknemers heeft het bedrijf een klantenbestand van meer dan 10.000 advocatenkantoren en juridische afdelingen. Voor de overname haalde Casetext meer dan 64 miljoen dollar op bij investeerders zoals Union Square Ventures.

Jake Heller, CEO van Casetext, ziet de overname door Thomson Reuters als een kans om hun missie te bevorderen en de ontwikkeling van generatieve AI-oplossingen in de juridische sector uit te breiden. Daarnaast is de samenwerking met Thomson Reuters erop gericht om het gebied van AI-technologie ten goede te komen en bij te dragen aan de vooruitgang ervan in meerdere beroepen.

Wat Thomson Reuters betreft, hun langetermijnstrategie is gericht op het integreren van generatieve AI-technologieën in hun kernactiviteiten, zoals juridisch, fiscaal, accounting en nieuws. Het bedrijf onthulde onlangs plannen om jaarlijks 100 miljoen dollar in AI te investeren, generatieve AI in de tweede helft van dit jaar in hun producten te integreren en 10 miljard dollar opzij te zetten voor fusies en overnames - waarvan vele gericht op AI - vanaf nu tot 2025.

Juridische professionals lijken de potentiële voordelen van het integreren van generatieve AI in hun werk te begrijpen. Volgens een onderzoek van Reuters gelooft 82% van de professionals dat generatieve AI gemakkelijk kan worden toegepast op juridisch werk, terwijl 51% van mening is dat het zou moeten worden toegepast.

Veel experts voorspellen dat generatieve AI triljoenen aan waarde kan bijdragen aan de wereldeconomie, terwijl sceptici wijzen op zaken als overhype en zorgen over banenverlies. Desondanks blijven durfkapitalisten en bedrijven fors investeren in dit segment en schatten dat de generatieve AI-markt in 2028 36 miljard dollar aan inkomsten zal genereren.

