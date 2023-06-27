Компания Thomson Reuters подписала окончательное соглашение о приобретении Casetext, юридического технологического стартапа, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ), который ранее был поддержан Y Combinator. Приобретение оценивается в $650 млн наличными и, как ожидается, будет закрыто во второй половине 2023 года, при условии одобрения регулирующих органов и выполнения обычных условий закрытия сделки.

В официальном заявлении генеральный директор Thomson Reuters Стив Хаскер отметил, что приобретение Casetext соответствует их стратегии "строить, сотрудничать и покупать", направленной на внедрение генеративных ИИ-решений для своих клиентов. Он считает, что Casetext не только ускорит и расширит их рыночный потенциал для этих инноваций, но и произведет революцию в работе профессионалов и характере их работы.

Основанная в 2013 году, компания Casetext изначально была ориентирована на предоставление адвокатам платформы для обмена знаниями и получения бесплатного доступа к юридическим текстам, аннотированным коллегами-юристами. Однако со временем компания переключила свое внимание на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (ML), разрабатывая автоматизированные рабочие процессы и инструменты для юридических команд.

Основной продукт компании, CoCounsel, использует технологию ИИ для анализа документов, помощи в составлении юридических записок, подготовки показаний и анализа контрактов. Языковая модель GPT-4 от OpenAI, к которой Casetext получила ранний доступ, служит инфраструктурным бэкендом для CoCounsel. В компании работают 104 сотрудника, ее клиентская база насчитывает более 10 000 юридических фирм и корпоративных юридических отделов. До приобретения компания Casetext привлекла более 64 миллионов долларов от таких инвесторов, как Union Square Ventures.

Джейк Хеллер, генеральный директор Casetext, рассматривает приобретение Thomson Reuters как возможность продолжить свою миссию и расширить разработку генеративных решений ИИ в юридическом секторе. Кроме того, сотрудничество с Thomson Reuters призвано принести пользу технологии ИИ и способствовать ее развитию во многих профессиях.

Что касается Thomson Reuters, то их долгосрочная стратегия направлена на внедрение технологий генеративного ИИ в основные сферы деятельности, такие как право, налоги, бухгалтерский учет и новости. Недавно компания объявила о планах инвестировать 100 миллионов долларов в год в ИИ, интегрировать генеративный ИИ в свои продукты во второй половине этого года и выделить 10 миллиардов долларов на слияния и приобретения, многие из которых будут ориентированы на ИИ, в период до 2025 года.

Специалисты в области права, похоже, понимают потенциальные преимущества внедрения генеративного ИИ в свою работу. Согласно опросу Reuters, 82% профессионалов считают, что генеративный ИИ может быть легко применен в юридической работе, а 51% полагают, что его следует применять.

Многие эксперты прогнозируют, что генеративный ИИ может принести триллионные прибыли мировой экономике, в то время как скептики указывают на такие проблемы, как излишняя шумиха и опасения по поводу потери рабочих мест. Тем не менее, венчурные инвесторы и корпорации продолжают вкладывать значительные средства в этот сегмент, полагая, что к 2028 году рынок генеративного ИИ принесет доход в размере 36 миллиардов долларов.

Поскольку юридическая отрасль стремится принять технологии ИИ, такие платформы, как AppMaster.io, предлагают no-code и low-code решения для компаний, включая юридические фирмы, для модернизации их систем. Благодаря доступной автоматизации, возможностям разработки веб-приложений и мобильных приложений, AppMaster.io позволяет компаниям идти в ногу с развивающимися технологиями и оптимизировать свою деятельность.