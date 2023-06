Thomson Reuters hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Casetext unterzeichnet, einem auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Legal-Tech-Startup, das zuvor von Y Combinator unterstützt wurde. Die Übernahme, die mit 650 Millionen US-Dollar in bar bewertet wird, soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der üblichen Abschlussbedingungen.

In einer offiziellen Erklärung erklärte Steve Hasker, CEO von Thomson Reuters, dass die Übernahme von Casetext mit der Strategie "Build, Partner und Buy" übereinstimmt, um seinen Kunden generative KI-Lösungen anzubieten. Er ist überzeugt, dass Casetext nicht nur das Marktpotenzial für diese Innovationen beschleunigen und erweitern wird, sondern auch die Arbeitsweise von Fachleuten und die Art ihrer Arbeit revolutionieren wird.

Das 2013 gegründete Unternehmen Casetext konzentrierte sich zunächst auf die Bereitstellung einer Plattform für Anwälte, auf der diese ihr Wissen teilen und kostenlosen Zugang zu juristischen Texten erhalten konnten, die von anderen Anwälten kommentiert wurden. Mit der Zeit verlagerte das Unternehmen jedoch seinen Schwerpunkt auf KI- und ML-Technologien und entwickelte automatisierte Workflows und Tools für juristische Teams.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, CoCounsel, nutzt KI-Technologie zur Überprüfung von Dokumenten, zur Unterstützung bei juristischen Forschungsnotizen, zur Vorbereitung von Zeugenaussagen und zur Analyse von Verträgen. Das GPT-4 Sprachmodell von OpenAI, zu dem Casetext frühzeitig Zugang erhielt, dient als Infrastruktur-Backend für CoCounsel. Mit 104 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen über einen Kundenstamm von über 10.000 Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen. Vor der Übernahme sammelte Casetext mehr als 64 Millionen Dollar von Investoren wie Union Square Ventures ein.

Jake Heller, CEO von Casetext, sieht die Übernahme durch Thomson Reuters als Chance, die Entwicklung von generativen KI-Lösungen im Rechtsbereich voranzutreiben. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit mit Thomson Reuters dem Bereich der KI-Technologie zugute kommen und zu deren Weiterentwicklung in verschiedenen Berufsgruppen beitragen.

Die langfristige Strategie von Thomson Reuters zielt darauf ab, generative KI-Technologien in ihre Kerngeschäftsbereiche wie Recht, Steuern, Buchhaltung und Nachrichten einzubinden. Das Unternehmen gab vor kurzem seine Pläne bekannt, jährlich 100 Millionen Dollar in KI zu investieren, generative KI in der zweiten Hälfte dieses Jahres in seine Produkte zu integrieren und bis 2025 10 Milliarden Dollar für Fusionen und Übernahmen - von denen sich viele auf KI konzentrieren - bereitzustellen.

Juristen scheinen die potenziellen Vorteile der Einbindung generativer KI in ihre Arbeit zu verstehen. Laut einer Reuters-Umfrage glauben 82 % der Fachleute, dass generative KI ohne weiteres auf die juristische Arbeit angewendet werden kann, während 51 % glauben, dass sie angewendet werden sollte.

Viele Experten sagen voraus, dass generative KI einen Wertbeitrag in Billionenhöhe für die Weltwirtschaft leisten könnte, während Skeptiker auf Probleme wie Übertreibung und Arbeitsplatzverluste hinweisen. Nichtsdestotrotz investieren Risikokapitalgeber und Unternehmen weiterhin stark in dieses Segment und schätzen, dass der Markt für generative KI bis 2028 einen Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar generieren wird.

