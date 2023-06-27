وقعت Thomson Reuters اتفاقية نهائية للاستحواذ على Casetext ، وهي شركة تقنية قانونية ناشئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) كانت مدعومة سابقًا من قبل Y Combinator. بقيمة 650 مليون دولار نقدًا ، من المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ في النصف الثاني من عام 2023 ، وفقًا للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.

في بيان رسمي ، أعرب ستيف هاسكر ، الرئيس التنفيذي لشركة Thomson Reuters ، عن أن الاستحواذ على Casetext يتوافق مع استراتيجية `` البناء والشريك والشراء '' لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية لعملائها. وهو يعتقد أن Casetext لن يؤدي فقط إلى تسريع وتوسيع إمكانات السوق لهذه الابتكارات ولكن أيضًا سيحدث ثورة في الطريقة التي يعمل بها المحترفون وطبيعة عملهم.

تأسست Casetext في عام 2013 ، وركزت في البداية على توفير منصة للمحامين لتبادل المعرفة والحصول على حرية الوصول إلى النصوص القانونية المشروحة من قبل زملائهم المحامين. ومع ذلك ، حولت الشركة في نهاية المطاف تركيزها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ، وتطوير مهام سير العمل والأدوات الآلية للفرق القانونية.

المنتج الأساسي للشركة ، CoCounsel ، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمراجعة المستندات ، والمساعدة في مذكرات البحث القانوني ، وإعداد الإيداعات ، وتحليل العقود. نموذج لغة GPT-4 الخاص بـ OpenAI ، والذي حصل Casetext على وصول مبكر إليه ، يعمل بمثابة الواجهة الخلفية للبنية التحتية لـ CoCounsel. مع 104 موظفًا ، تفتخر الشركة بقاعدة عملاء تضم أكثر من 10000 مكتب محاماة وإدارات قانونية للشركات. قبل الاستحواذ ، جمعت Casetext أكثر من 64 مليون دولار من مستثمرين مثل Union Square Ventures.

يرى جيك هيلر ، الرئيس التنفيذي لشركة Casetext ، أن عملية الاستحواذ على Thomson Reuters فرصة لتعزيز مهمتهم وتوسيع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية في القطاع القانوني. بالإضافة إلى ذلك ، يهدف التعاون مع Thomson Reuters إلى إفادة مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تقدمه عبر مهن متعددة.

بالنسبة إلى Thomson Reuters ، تهدف استراتيجيتها طويلة المدى إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في قطاعات أعمالها الأساسية ، مثل الشؤون القانونية والضريبية والمحاسبة والأخبار. كشفت الشركة مؤخرًا عن خطط لاستثمار 100 مليون دولار سنويًا في الذكاء الاصطناعي ، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها خلال النصف الثاني من هذا العام ، وتخصيص 10 مليارات دولار لعمليات الاندماج والاستحواذ - التي يركز الكثير منها على الذكاء الاصطناعي - من الآن وحتى عام 2025.

يبدو أن المحترفين القانونيين يفهمون المزايا المحتملة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم. وفقًا لمسح أجرته رويترز ، يعتقد 82٪ من المهنيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن تطبيقه بسهولة على العمل القانوني ، بينما يعتقد 51٪ أنه ينبغي تطبيقه.

يتوقع العديد من الخبراء أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساهم بتريليونات القيمة في الاقتصاد العالمي ، بينما يشير المشككون إلى قضايا مثل المبالغة في المبالغة وفقدان الوظائف. ومع ذلك ، يواصل أصحاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمار بكثافة في هذا القطاع ، ويقدرون أن سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي سيولد 36 مليار دولار من العائدات بحلول عام 2028.

نظرًا لأن الصناعة القانونية تسعى جاهدة لاحتضان تقنية الذكاء الاصطناعي ، فإن منصات مثل AppMaster.io تقدم حلولًا no-code low-code للشركات ، بما في ذلك شركات المحاماة ، لتحديث أنظمتها. من خلال التشغيل الآلي الذي يمكن الوصول إليه وإمكانيات تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، يتيح AppMaster.io للشركات إمكانية مواكبة التقنيات المتطورة وتبسيط عملياتها.