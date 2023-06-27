汤森路透已经签署了一份最终协议，以收购Casetext ，这是一家由人工智能（AI）驱动的法律技术初创公司，此前已得到Y Combinator的支持。这项收购的现金价值为6.5亿美元，预计将在2023年下半年完成，但需要得到监管部门的批准和符合惯例的成交条件。

汤森路透首席执行官史蒂夫-哈斯克在一份官方声明中表示，对Casetext的收购符合他们的 "建设、合作和购买 "战略，为他们的客户带来生成性人工智能解决方案。他认为，Casetext不仅将加速和扩大他们这些创新的市场潜力，而且还将彻底改变专业人士的运作方式和工作性质。

Casetext成立于2013年，最初专注于为律师提供一个分享知识的平台，并免费获得由律师同行注释的法律文本。然而，该公司最终将重点转移到人工智能和机器学习（ML）技术，为法律团队开发自动化工作流程和工具。

该公司的主要产品CoCounsel采用人工智能技术来审查文件，协助进行法律研究备忘录，准备取证，并分析合同。OpenAI的GPT-4语言模型是Casetext早期获得的，作为CoCounsel的基础设施后端。该公司拥有104名员工，拥有超过10,000家律师事务所和企业法律部门的客户群。在收购之前，Casetext从Union Square Ventures等投资者那里筹集了超过6400万美元。

Casetext首席执行官Jake Heller认为，收购汤森路透是一个机会，可以推动他们的使命，扩大法律领域生成性人工智能解决方案的发展。此外，与汤森路透的合作旨在使人工智能技术领域受益，并为其在多个专业领域的发展做出贡献。

至于汤森路透，他们的长期战略旨在将生成性人工智能技术纳入其核心业务垂直领域，如法律、税务、会计和新闻。该公司最近透露，计划每年在人工智能方面投资1亿美元，在今年下半年将生成性人工智能整合到他们的产品中，并从现在到2025年留出100亿美元用于兼并和收购--其中许多是以人工智能为重点的。

法律专业人士似乎了解将生成性人工智能纳入其工作的潜在优势。根据路透社的调查，82%的专业人士认为，生成性人工智能可以随时应用于法律劳动，而51%的人认为应该应用。

许多专家预测，生成性人工智能可以为全球经济贡献数万亿的价值，而持怀疑态度的人则指出了过度炒作和就业损失的担忧等问题。尽管如此，风险资本家和企业继续在这一领域进行大量投资，估计到2028年，生成性人工智能市场将产生360亿美元的收入。

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