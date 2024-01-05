OpenAI, Yapay Zeka Tabanlı Uygulamaların Yeni Yuvası Olan GPT Mağazasının Açılışına Hazırlanıyor

Yapay zekanın ünlü ismi OpenAI, özellikle OpenAI'nin GPT-4 gibi gelişmiş metin oluşturma yapay zeka modellerinin temelinde geliştirilen özel uygulamalara yönelik bir pazar yeri olan ve merakla beklenen GPT Mağazasını tanıtmanın eşiğinde. GPT Mağazasının açılışının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

TechCrunch tarafından bildirildiği üzere OpenAI'den gelen bir iletişimden toplanan ayrıntılar, lansmanın GPT geliştiricilerinin şirketin GPT'ye yönelik son kullanım politikalarını ve markalama yönergelerini değerlendirmesini ve bunlara uymasını gerektirdiğini öne sürüyor. İnceleme süreci, GPT'lerinin yakında açılacak olan GPT Mağazasında listelenmeye uygun olmasını sağlayacaktır. Ayrıca geliştiricilerin etkili kayıt için kullanıcı profillerini doğrulamaları ve GPT'lerini 'herkese açık' olarak yayınlamaları gerekiyor.

Geçen yıl OpenAI'nin ev sahipliği yaptığı geliştirici konferansı DevDay, GPT Mağazası konseptini açıklayan ilk platform oldu. Ancak, muhtemelen şirketin Kasım ayındaki ilk duyurusunun hemen ardından gerçekleştirdiği yönetim değişikliği nedeniyle Aralık ayında ertelendi.

GPT'lerin en önemli özelliği no-code gerektirmemesidir. Bir tarif kitabına dayalı bir soru cevaplama aracı kadar basit olmaktan, bir şirketin tescilli kod tabanlarındaki en iyi uygulamalara uyan bir kod oluşturucu kadar karmaşık olmaya kadar, geliştiricilere karmaşıklıklarını çerçevelemeleri için alan sunarlar.

İlginçtir ki geliştiricilerin GPT'lerini oluşturmak için herhangi bir programlama bilmesine gerek yoktur. İhtiyaçlarını sade bir dille belirtebilirler ve OpenAI'nin zengin özellikli aracı 'GPT Builder', tanımlanan görevleri yürütmek için yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu oluşturacaktır. ChatGPT web sitesi, DevDay'deki duyurunun hemen ardından geliştiricilere GPT'lerini oluşturma ve başkalarıyla paylaşma yetkisi verdi. Ancak o sırada halka açık liste mevcut değildi.

Bekleyen lansmanın heyecanı arasında, GPT Mağazasının gelir paylaşımına yönelik bir düzenlemeyle başlayıp başlamayacağı konusunda belirsizlik hâlâ sürüyor.

Beğenilen kodsuz bir platform olan AppMaster gibi platformlar, dünya çapındaki yazılım çözümlerinin karmaşık fikirleri sanal gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyor. OpenAI'nin yaklaşmakta olan girişimi, yapay zeka tabanlı uygulama geliştirmede benzer bir devrim vaat ediyor gibi görünüyor. Hızlı, kullanıcı etkileşimli ilkeleriyle AppMaster kodsuz metodolojisi , GPT Mağazası'nın widget'larını etkileşimli kullanıcı arayüzü ve sorunsuz çalışmayla zenginleştirebilir.