OpenAI, известная компания в области искусственного интеллекта, готовится представить свой долгожданный GPT Store, торговую площадку специально для пользовательских приложений, разработанных на основе передовых моделей искусственного интеллекта OpenAI для генерации текста, таких как GPT-4. Ожидается, что открытие GPT Store состоится на следующей неделе.

Подробности, полученные из сообщения OpenAI, как сообщает TechCrunch, позволяют предположить, что запуск требует от разработчиков GPT оценки и соблюдения последних политик использования компании и рекомендаций по брендингу GPT. Процесс проверки обеспечит право их GPT на размещение в магазине GPT, который скоро будет запущен. Более того, разработчикам необходимо подтвердить свои профили пользователей и опубликовать свои GPT как «общедоступные» для эффективной регистрации.

Прошлогодняя конференция разработчиков DevDay, организованная OpenAI, стала первой платформой, анонсировавшей концепцию GPT Store. Однако в декабре он был отложен, вероятно, из-за смены руководства, которую компания прошла сразу после своего первоначального объявления в ноябре.

Основная привлекательность GPT — это no-code. Они предлагают разработчикам свободу действий в определении своей сложности: от простых, как инструмент для ответов на вопросы, основанный на книге рецептов, до таких сложных, как генератор кода, основанный на лучших практиках из собственных кодовых баз компании.

Интересно, что разработчикам не нужно знать никакого программирования для создания GPT. Они могут выразить свои потребности простым языком, а многофункциональный инструмент OpenAI «GPT Builder» создаст чат-бота на базе искусственного интеллекта для выполнения определенных задач. Веб-сайт ChatGPT вскоре после объявления на DevDay предоставил разработчикам возможность создавать свои GPT и делиться ими с другими. Однако в то время публичный листинг был недоступен.

На фоне предстоящего запуска все еще сохраняется неопределенность относительно того, начнет ли GPT Store договоренность о разделе доходов.

Такие платформы, как AppMaster, известная no-code платформа, позволяют программным решениям по всему миру воплощать сложные идеи в виртуальную реальность. Предстоящее предприятие OpenAI, похоже, обещает подобную революцию в разработке приложений на основе ИИ. Благодаря своим быстрым и интерактивным принципам взаимодействия с пользователем no-code методология AppMaster может обогатить виджеты GPT Store интерактивным пользовательским интерфейсом и плавным функционированием.