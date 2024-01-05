Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

OpenAI готовится к запуску магазина GPT – нового дома для приложений на основе искусственного интеллекта

05, янв. 2024
OpenAI готовится к запуску магазина GPT – нового дома для приложений на основе искусственного интеллекта

OpenAI, известная компания в области искусственного интеллекта, готовится представить свой долгожданный GPT Store, торговую площадку специально для пользовательских приложений, разработанных на основе передовых моделей искусственного интеллекта OpenAI для генерации текста, таких как GPT-4. Ожидается, что открытие GPT Store состоится на следующей неделе.

Подробности, полученные из сообщения OpenAI, как сообщает TechCrunch, позволяют предположить, что запуск требует от разработчиков GPT оценки и соблюдения последних политик использования компании и рекомендаций по брендингу GPT. Процесс проверки обеспечит право их GPT на размещение в магазине GPT, который скоро будет запущен. Более того, разработчикам необходимо подтвердить свои профили пользователей и опубликовать свои GPT как «общедоступные» для эффективной регистрации.

Прошлогодняя конференция разработчиков DevDay, организованная OpenAI, стала первой платформой, анонсировавшей концепцию GPT Store. Однако в декабре он был отложен, вероятно, из-за смены руководства, которую компания прошла сразу после своего первоначального объявления в ноябре.

Основная привлекательность GPT — это no-code. Они предлагают разработчикам свободу действий в определении своей сложности: от простых, как инструмент для ответов на вопросы, основанный на книге рецептов, до таких сложных, как генератор кода, основанный на лучших практиках из собственных кодовых баз компании.

Интересно, что разработчикам не нужно знать никакого программирования для создания GPT. Они могут выразить свои потребности простым языком, а многофункциональный инструмент OpenAI «GPT Builder» создаст чат-бота на базе искусственного интеллекта для выполнения определенных задач. Веб-сайт ChatGPT вскоре после объявления на DevDay предоставил разработчикам возможность создавать свои GPT и делиться ими с другими. Однако в то время публичный листинг был недоступен.

На фоне предстоящего запуска все еще сохраняется неопределенность относительно того, начнет ли GPT Store договоренность о разделе доходов.

Такие платформы, как AppMaster, известная no-code платформа, позволяют программным решениям по всему миру воплощать сложные идеи в виртуальную реальность. Предстоящее предприятие OpenAI, похоже, обещает подобную революцию в разработке приложений на основе ИИ. Благодаря своим быстрым и интерактивным принципам взаимодействия с пользователем no-code методология AppMaster может обогатить виджеты GPT Store интерактивным пользовательским интерфейсом и плавным функционированием.

Похожие статьи

Сингапурская компания Locofy представляет Lightning: революционный инструмент для преобразования кода в один клик
date 16, янв. 2024
Сингапурская компания Locofy представляет Lightning: революционный инструмент для преобразования кода в один клик
Locofy, сингапурская платформа для разработки интерфейсов, представляет революционный инструмент Lightning, позволяющий работать в один клик.
AI Web App Development
Microsoft представляет Copilot Pro: расширение пакета Office за счет возможностей искусственного интеллекта
date 16, янв. 2024
Microsoft представляет Copilot Pro: расширение пакета Office за счет возможностей искусственного интеллекта
Новейшая версия Microsoft Copilot Pro, способствующая интеграции искусственного интеллекта, оснащена функциями на базе искусственного интеллекта в приложениях Office, которые меняют взаимодействие с пользователем.
RPA Automation AI
Дебют на выставке CES 2024: Timekettle X1 Interpreter Hub, многоязычное решение для различных секторов
date 15, янв. 2024
Дебют на выставке CES 2024: Timekettle X1 Interpreter Hub, многоязычное решение для различных секторов
На выставке CES 2024 компания Timekettle представила X1 Interpreter Hub — новаторское устройство, способное одновременно выполнять переводы на несколько языков.
Automation Business Productivity
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь