OpenAI maakt zich klaar voor lancering van GPT Store, nieuwe thuisbasis voor op AI gebaseerde apps

OpenAI, de gerenommeerde naam op het gebied van kunstmatige intelligentie, staat op het punt de langverwachte GPT Store te introduceren, een marktplaats speciaal voor op maat gemaakte applicaties die zijn ontwikkeld op basis van OpenAI's geavanceerde AI-modellen voor het genereren van tekst, zoals GPT-4. De onthulling van de GPT Store zal naar verwachting de komende week plaatsvinden.

Details verzameld uit een communicatie van OpenAI, zoals gerapporteerd door TechCrunch, suggereren dat de lancering vereist dat GPT-ontwikkelaars het recente gebruiksbeleid en de merkrichtlijnen voor GPT van het bedrijf evalueren en naleven. Het beoordelingsproces zorgt ervoor dat hun GPT's in aanmerking komen voor vermelding in de binnenkort te lanceren GPT Store. Bovendien moeten ontwikkelaars hun gebruikersprofielen verifiëren en hun GPT's als 'openbaar' publiceren om effectief in aanmerking te komen.

De ontwikkelaarsconferentie van vorig jaar, DevDay, georganiseerd door OpenAI, was het allereerste platform dat het concept van de GPT Store aankondigde. Het werd echter in december uitgesteld, waarschijnlijk als gevolg van de managementtransitie die het bedrijf onderging vlak na de oorspronkelijke aankondiging in november.

De belangrijkste aantrekkingskracht van GPT's is hun afhankelijkheid no-code. Ze bieden ontwikkelaars de ruimte om hun complexiteit in kaart te brengen, van zo eenvoudig als een hulpprogramma voor het beantwoorden van vragen op basis van een receptenboek tot zo ingewikkeld als een codegenerator die zich houdt aan best practices uit de eigen codebases van een bedrijf.

Interessant genoeg hoeven ontwikkelaars geen programmeerkennis te hebben om hun GPT's te bouwen. Ze kunnen hun behoeften in duidelijke taal specificeren, en de veelzijdige tool van OpenAI, 'GPT Builder', zal een op AI gebaseerde chatbot maken om de gedefinieerde taken uit te voeren. De ChatGPT-website gaf ontwikkelaars, kort na de aankondiging in DevDay, de mogelijkheid om hun GPT's te maken en met anderen te delen. De openbare vermelding was op dat moment echter niet beschikbaar.

Te midden van de opwinding over de aanstaande lancering, heerst er nog steeds onzekerheid over de vraag of de GPT Store van start zal gaan met een regeling om de inkomsten te delen.

Platformen zoals de AppMaster, een veelgeprezen no-code-platform , hebben softwareoplossingen over de hele wereld in staat gesteld complexe ideeën te vertalen naar virtuele realiteiten. De aanstaande onderneming van OpenAI lijkt een soortgelijke revolutie te beloven in de ontwikkeling van op AI gebaseerde applicaties. Met zijn snelle, gebruikersinteractieve principes kan de AppMaster no-code-methodologie de widgets van de GPT Store verrijken met een interactieve gebruikersinterface en een soepele werking.