OpenAI si prepara al lancio del GPT Store, nuova sede per le app basate sull'intelligenza artificiale

OpenAI, il nome rinomato nel campo dell'intelligenza artificiale, è sul punto di introdurre il suo tanto atteso GPT Store, un mercato specifico per applicazioni personalizzate sviluppate sulla base dei modelli avanzati di intelligenza artificiale di generazione di testo di OpenAI come GPT-4. Si prevede che la rivelazione del GPT Store avverrà durante la settimana successiva.

I dettagli raccolti da una comunicazione di OpenAI, come riportato da TechCrunch, suggeriscono che il lancio richiede agli sviluppatori GPT di valutare e rispettare le recenti politiche di utilizzo dell'azienda e le linee guida di branding per GPT. Il processo di revisione garantirà che i loro GPT siano idonei per l'inserimento nell'elenco nel GPT Store di prossima apertura. Inoltre, gli sviluppatori devono verificare i propri profili utente e pubblicare i propri GPT come "pubblici" per un inserimento efficace.

La conferenza degli sviluppatori dello scorso anno, DevDay, ospitata da OpenAI, è stata la prima piattaforma in assoluto ad annunciare il concetto di GPT Store. Tuttavia, è stato rinviato a dicembre, probabilmente a causa del cambio di gestione che la società ha subito subito dopo il suo annuncio originale a novembre.

L'attrazione principale dei GPT è la loro dipendenza no-code. Offrono agli sviluppatori un margine di manovra per inquadrare la loro complessità, dall'essere semplici come uno strumento di risposta alle domande basato su un libro di ricette a intricato come un generatore di codice che rispetta le migliori pratiche delle basi di codici proprietari di un'azienda.

È interessante notare che gli sviluppatori non hanno bisogno di conoscere alcuna programmazione per creare i propri GPT. Possono specificare le proprie esigenze in un linguaggio semplice e lo strumento ricco di funzionalità di OpenAI, "GPT Builder", creerà un chatbot basato sull'intelligenza artificiale per eseguire le attività definite. Il sito Web ChatGPT, subito dopo l'annuncio nel DevDay, ha concesso agli sviluppatori il potere di creare e condividere i propri GPT con altri. Tuttavia, la quotazione pubblica non era disponibile in quel momento.

In mezzo all'entusiasmo per il lancio imminente, l'incertezza aleggia ancora sull'aspetto se il GPT Store verrà avviato con un accordo per condividere le entrate.

Piattaforme come AppMaster, un'acclamata piattaforma senza codice , hanno consentito a soluzioni software in tutto il mondo di tradurre idee complesse in realtà virtuali. L’imminente impresa di OpenAI sembra promettere una rivoluzione simile nello sviluppo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Con i suoi principi rapidi e interattivi per l'utente, la metodologia senza codice AppMaster può arricchire i widget di GPT Store con un'interfaccia utente interattiva e un funzionamento regolare.