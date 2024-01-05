OpenAI 准备推出 GPT 商店，这是基于 AI 的应用程序的新家

OpenAI 是人工智能领域的知名品牌，即将推出其备受期待的 GPT Store，这是一个专门针对基于 OpenAI 的高级文本生成人工智能模型（例如 GPT-4）开发的自定义应用程序的市场。 GPT 商店预计将在下周揭晓。

据 TechCrunch 报道，从 OpenAI 的通讯中收集的详细信息表明，此次发布要求 GPT 开发人员评估并遵守该公司最近的 GPT 使用政策和品牌指南。审核过程将确保他们的 GPT 有资格在即将推出的 GPT 商店中列出。此外，开发人员需要验证他们的用户配置文件并将他们的 GPT 发布为“公开”，以实现有效的征募。

去年由 OpenAI 主办的开发者大会 DevDay 是第一个宣布 GPT Store 概念的平台。然而，该计划在 12 月被推迟，可能是由于该公司在 11 月最初宣布后不久进行了管理层换届。

GPT 的主要吸引力在于其no-code依赖性。它们为开发人员提供了框架复杂性的余地，从简单的基于菜谱的问答工具到复杂的代码生成器，遵循公司专有代码库的最佳实践。

有趣的是，开发人员不需要了解任何编程来构建他们的 GPT。他们可以用简单的语言指定自己的需求，OpenAI 功能丰富的工具“GPT Builder”将创建一个基于 AI 的聊天机器人来执行定义的任务。在 DevDay 宣布这一消息后不久，ChatGPT 网站就授予开发人员创建并与其他人共享其 GPT 的权力。然而，当时尚未公开上市。

在即将推出的兴奋之际，GPT 商店是否会以分享收入的安排启动仍存在不确定性。

AppMaster （一个广受好评的无代码平台）等平台一直在支持全球的软件解决方案将复杂的想法转化为虚拟现实。 OpenAI 即将到来的冒险似乎预示着基于人工智能的应用程序开发将发生类似的革命。凭借其快速、用户交互的原则， AppMaster 无代码方法可以通过交互式 UI 和流畅的功能来丰富 GPT 商店的小部件。