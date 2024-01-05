OpenAI، الاسم الشهير في مجال الذكاء الاصطناعي، على أعتاب تقديم متجر GPT الذي طال انتظاره، وهو سوق مخصص للتطبيقات المخصصة التي تم تطويرها على أساس نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء النصوص من OpenAI مثل GPT-4. من المتوقع أن يتم الكشف عن متجر GPT خلال الأسبوع التالي.

تشير التفاصيل التي تم جمعها من اتصال من OpenAI، وفقًا لما أوردته TechCrunch، إلى أن الإطلاق يتطلب من مطوري GPT تقييم سياسات الاستخدام الأخيرة للشركة وإرشادات العلامة التجارية لـ GPT والامتثال لها. ستضمن عملية المراجعة أن GPTs الخاصة بهم مؤهلة للإدراج في متجر GPT Store الذي سيتم إطلاقه قريبًا. علاوة على ذلك، يحتاج المطورون إلى التحقق من ملفات تعريف المستخدمين الخاصة بهم ونشر GPTs الخاصة بهم باعتبارها "عامة" للتجنيد الفعال.

كان مؤتمر المطورين العام الماضي، DevDay، الذي استضافته OpenAI، أول منصة على الإطلاق تعلن عن مفهوم متجر GPT. ومع ذلك، فقد تم تأجيله في ديسمبر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التحول الإداري الذي خضعت له الشركة بعد إعلانها الأصلي في نوفمبر.

عامل الجذب الرئيسي لـ GPTs هو اعتمادها على no-code. إنها توفر مجالًا للمطورين لتأطير تعقيداتهم، بدءًا من كونها واضحة مثل أداة للإجابة على الأسئلة تعتمد على كتاب الوصفات إلى معقدة مثل مولد التعليمات البرمجية الذي يلتزم بأفضل الممارسات من قواعد التعليمات البرمجية الخاصة بالشركة.

ومن المثير للاهتمام أن المطورين لا يحتاجون إلى معرفة أي برمجة لبناء GPTs الخاصة بهم. ويمكنهم تحديد احتياجاتهم بلغة واضحة، وستقوم أداة OpenAI الغنية بالميزات، "GPT Builder"، بصياغة روبوت دردشة قائم على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المحددة. منح موقع ChatGPT، بعد وقت قصير من الإعلان في DevDay، للمطورين القدرة على إنشاء ومشاركة GPTs الخاصة بهم مع الآخرين. ومع ذلك، لم تكن القائمة العامة متاحة في ذلك الوقت.

وسط إثارة الإطلاق المرتقب، لا تزال حالة عدم اليقين تحوم حول ما إذا كان متجر GPT سيبدأ بترتيب لتقاسم الإيرادات.

تعمل منصات مثل AppMaster ، وهي منصة مشهورة بدون تعليمات برمجية ، على تمكين الحلول البرمجية في جميع أنحاء العالم من ترجمة الأفكار المعقدة إلى واقع افتراضي. ويبدو أن مشروع OpenAI الوشيك يعد بثورة مماثلة في تطوير التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي. بفضل مبادئها السريعة والتفاعلية مع المستخدم، يمكن لمنهجية AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية إثراء عناصر واجهة مستخدم متجر GPT بواجهة مستخدم تفاعلية وأداء سلس.