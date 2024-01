OpenAI se preparando para o lançamento da loja GPT, novo lar para aplicativos baseados em IA

OpenAI, o nome renomado em inteligência artificial, está prestes a lançar sua tão esperada GPT Store, um mercado específico para aplicativos personalizados desenvolvidos com base nos modelos avançados de IA de geração de texto da OpenAI, como o GPT-4. A revelação da Loja GPT está prevista para ocorrer na semana seguinte.

Detalhes coletados em uma comunicação da OpenAI, conforme relatado pelo TechCrunch, sugerem que o lançamento exige que os desenvolvedores de GPT avaliem e cumpram as recentes políticas de uso e diretrizes de marca da empresa para GPT. O processo de revisão garantirá que seus GPTs sejam elegíveis para listagem na Loja GPT, que será lançada em breve. Além disso, os desenvolvedores precisam verificar seus perfis de usuário e publicar suas GPTs como “públicas” para um registro eficaz.

A conferência de desenvolvedores do ano passado, DevDay, organizada pela OpenAI, foi a primeira plataforma a anunciar o conceito da Loja GPT. No entanto, foi adiado em dezembro, provavelmente devido à transição de gestão que a empresa passou logo após o seu anúncio original em novembro.

A principal atração dos GPTs é sua dependência no-code. Eles oferecem margem de manobra para os desenvolvedores enquadrarem sua complexidade, desde ser tão simples quanto uma ferramenta de resposta a perguntas baseada em um livro de receitas até tão complexo quanto um gerador de código que segue as melhores práticas das bases de código proprietárias de uma empresa.

Curiosamente, os desenvolvedores não precisam conhecer nenhuma programação para construir seus GPTs. Eles podem especificar suas necessidades em linguagem simples, e a ferramenta rica em recursos da OpenAI, ‘GPT Builder’, criará um chatbot baseado em IA para executar as tarefas definidas. O site ChatGPT, logo após o anúncio no DevDay, concedeu aos desenvolvedores o poder de criar e compartilhar seus GPTs com outras pessoas. No entanto, a listagem pública não estava disponível na época.

Em meio à empolgação com o lançamento pendente, a incerteza ainda paira sobre se a Loja GPT começará com um acordo de divisão de receitas.

Plataformas como o AppMaster, uma aclamada plataforma sem código , têm permitido que soluções de software em todo o mundo traduzam ideias complexas em realidades virtuais. O empreendimento iminente da OpenAI parece prometer uma revolução semelhante no desenvolvimento de aplicações baseadas em IA. Com seus princípios rápidos e interativos com o usuário, a metodologia sem código AppMaster pode enriquecer os widgets da Loja GPT com interface de usuário interativa e funcionamento suave.