OpenAI se prépare au lancement du GPT Store, un nouvel espace pour les applications basées sur l'IA

OpenAI, le nom renommé dans le domaine de l'intelligence artificielle, est sur le point d'introduire son très attendu GPT Store, un marché spécifiquement pour les applications personnalisées développées sur la base des modèles avancés d'IA de génération de texte d'OpenAI tels que GPT-4. La révélation du GPT Store devrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine.

Les détails recueillis à partir d'une communication d'OpenAI, tels que rapportés par TechCrunch, suggèrent que le lancement oblige les développeurs GPT à évaluer et à se conformer aux récentes politiques d'utilisation et aux directives de marque de l'entreprise pour GPT. Le processus d'examen garantira que leurs GPT sont éligibles pour être répertoriés dans la boutique GPT qui sera bientôt lancée. De plus, les développeurs doivent vérifier leurs profils d'utilisateurs et publier leurs GPT comme « publics » pour une inscription efficace.

La conférence des développeurs de l'année dernière, DevDay, organisée par OpenAI, a été la toute première plate-forme à annoncer le concept du GPT Store. Cependant, il a été reporté en décembre, probablement en raison de la transition de direction que la société a connue juste après son annonce initiale en novembre.

Le principal attrait des GPT est leur dépendance no-code. Ils offrent aux développeurs une latitude pour définir leur complexité, allant d'un outil aussi simple qu'un outil de réponse aux questions basé sur un livre de recettes à un outil aussi complexe qu'un générateur de code respectant les meilleures pratiques des bases de code propriétaires d'une entreprise.

Il est intéressant de noter que les développeurs n'ont pas besoin de connaître la programmation pour créer leurs GPT. Ils peuvent spécifier leurs besoins dans un langage simple, et l'outil riche en fonctionnalités d'OpenAI, « GPT Builder », créera un chatbot basé sur l'IA pour exécuter les tâches définies. Le site Web ChatGPT, peu de temps après l'annonce dans DevDay, a accordé aux développeurs le pouvoir de créer et de partager leurs GPT avec d'autres. Cependant, la liste publique n'était pas disponible à l'époque.

Au milieu de l'enthousiasme suscité par le lancement imminent, l'incertitude plane toujours quant à savoir si le GPT Store démarrera avec un accord de partage des revenus.

Des plates-formes telles que AppMaster, une plate-forme sans code acclamée, permettent à des solutions logicielles du monde entier de traduire des idées complexes en réalités virtuelles. Le projet imminent d’OpenAI semble promettre une révolution similaire dans le développement d’applications basées sur l’IA. Grâce à ses principes rapides et interactifs pour l'utilisateur, la méthodologie sans code AppMaster peut enrichir les widgets du GPT Store avec une interface utilisateur interactive et un fonctionnement fluide.