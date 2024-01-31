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Nil, Yenilikçi SaaS Veri Sistemi için 11,6 Milyon Dolarlık Başlangıç ​​Yatırımı Sağladı

Oca 31, 2024
Nil, Yenilikçi SaaS Veri Sistemi için 11,6 Milyon Dolarlık Başlangıç ​​Yatırımı Sağladı

SaaS platformlarının veri arka ucunda devrim yaratan Nile, modern yazılım taleplerine uygun sunucusuz bir Postgres veri katmanı oluşturmak için başlangıç ​​finansmanı aşamasında başarıyla 11,6 milyon ABD doları elde etti. Confluent emektarları kurucu ortakları Sriram Subramanian ve Gwen Shapira, çoklu kiracılığı veri katmanının dokusuna dahil eden bu yeni girişimin başındalar.

Çok kiracılı verileri sıfırdan yöneten SaaS uygulamalarının her yerde karşılaşılan zorlukların farkında olan Shapira, standartlaştırılmış bir sisteme yönelik ele alınmamış büyük ihtiyacın altını çiziyor. Nile öncü çabaları, bir SaaS ekosisteminin belirli gereksinimleri için yetersiz genel amaçlı araçlar olarak tasarlanmış geleneksel veritabanlarına güvenmek yerine, özel bir çözüm sunarak bu sorunu doğrudan ele almayı amaçlıyor.

Kurucular, Confluent edindikleri deneyimlerden yararlanarak, kimlik doğrulama ve faturalandırma gibi SaaS ile ilgili benzersiz işlevler sunmak üzere özelleştirildiğinde mevcut veritabanlarının verimsizliklerini belirlediler. Nile yenilikçi yaklaşımı, veritabanı ile uygulama arasındaki etkileşimi yeniden tanımlayarak, B2B ve B2C ortamında çoklu kiracılığı etkili bir şekilde yöneten bir veri katmanını mümkün kılar.

Performans ve güvenlik adına aşırı tedarik maliyetlerinden veya müşteriye özel kümelere duyulan ihtiyaçtan kaçınmayı vaat eden bir hamleyle Nile, daha çevik bir çözüm sunuyor. Verileri ve bilgi işlem katmanlarını bölerek kullanıcılara, isteğe bağlı olarak bilgi işlem kaynaklarını seçmeli olarak ekleme özgürlüğü sunar ve böylece SaaS veritabanlarının verimliliğine ve ölçeklenebilirliğine ince ayar yapar.

Postgres, Nile stratejisinin merkezinde yer alıyor ve Subramanian, onun veri tabanı alanındaki hakimiyetini Linux'un hakimiyetine benzetiyor. Açık kaynak yapısı ve genişletilebilirliği Nile çoklu kiracılığı sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve kuyruklar ve iş yönetiminden analitik ve büyük verilere kadar SaaS sahiplerinin aradığı çeşitli işlevleri karşılamasına olanak tanıyor.

Son olarak Nile, yalnızca geliştiricinin rahatlığını artırmak ve çok yönlü kiracı sistemleri kurma zahmetinden kaçınmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri düşürmeyi de amaçlıyor. Ölçeklendirme hassasiyeti için bir formül olan düzgün yatay parçalamaya izin verirken birleşik bir veritabanını eve getirir. Girişimin ana planı, şu anda bekleme listesindeki ücretsiz planına ek olarak kullanıcı yönetimi, özelleştirilebilir kontrol panelleri ve vektör yerleştirmeler aracılığıyla yapay zeka yeteneklerini içeriyor.

Sektör ilerledikçe, AppMaster gibi platformlar da teknolojik gidişatı basitleştirme ruhuyla uyumlu hale geliyor ve kullanıcılara no-code çözümüyle uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlıyor. Bu trend, hem veritabanı yönetiminin hem de uygulama geliştirmenin daha erişilebilir, kullanıcı dostu hizmetlere doğru yöneldiği değişen paradigmanın altını çiziyor.

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