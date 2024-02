Nilo garante investimento inicial de US$ 11,6 milhões para sistema de dados SaaS inovador

Revolucionando o back-end de dados das plataformas SaaS, Nile garantiu com sucesso US$ 11,6 milhões durante sua fase de financiamento inicial para estabelecer uma camada de dados Postgres sem servidor adequada às demandas de software moderno. Os cofundadores Sriram Subramanian e Gwen Shapira, veteranos do Confluent, estão no comando desta nova iniciativa que incorpora multilocação na própria estrutura da camada de dados.

Reconhecendo o desafio onipresente dos aplicativos SaaS que gerenciam dados multilocatários do zero, Shapira enfatiza a vasta necessidade não atendida de um sistema padronizado. Os esforços pioneiros da Nile procuram abordar esta questão de frente, oferecendo uma solução especializada, em vez de depender de bases de dados convencionais concebidas como ferramentas de uso geral inadequadas para os requisitos específicos de um ecossistema SaaS.

Aproveitando as experiências do Confluent, os fundadores identificaram as ineficiências dos bancos de dados existentes quando personalizados para servir funcionalidades exclusivas relacionadas ao SaaS, como autenticação e cobrança. A abordagem inovadora da Nile redefine a interação entre banco de dados e aplicação, permitindo uma camada de dados que lida efetivamente com multilocação em todo o cenário B2B e B2C.

Em uma medida que promete evitar custos de provisionamento excessivo ou a necessidade de clusters específicos do cliente em prol do desempenho e da segurança, Nile oferece uma solução mais ágil. Ao dividir as camadas de dados e de computação, ele oferece aos usuários a liberdade de anexar seletivamente recursos de computação com base na demanda, ajustando assim a eficiência e a escalabilidade dos bancos de dados SaaS.

Postgres está no centro da estratégia do Nile, com Subramanian comparando seu domínio ao do Linux no domínio dos bancos de dados. Sua natureza de código aberto e extensibilidade permitem que Nile integre perfeitamente a multilocação e atenda a uma variedade de funcionalidades procuradas pelos proprietários de SaaS, desde filas e gerenciamento de trabalhos até análises e big data.

Finalmente, o objetivo Nile não é apenas melhorar a conveniência do desenvolvedor e evitar o trabalho árduo de estabelecer sistemas de locatários multifacetados, mas também reduzir custos. Ele traz um banco de dados unificado e permite uma fragmentação horizontal suave – uma fórmula para precisão de dimensionamento. O plano mestre da startup inclui gerenciamento de usuários, painéis personalizáveis ​​e recursos de IA por meio de incorporações de vetores, além de seu plano gratuito atualmente em lista de espera.

À medida que o setor avança, plataformas como a AppMaster também se alinham com o espírito de simplificação das trajetórias tecnológicas, capacitando os utilizadores com a sua solução no-code para criar aplicações sem esforço. Esta tendência sublinha uma mudança de paradigma em que tanto a gestão de bases de dados como o desenvolvimento de aplicações estão a convergir para serviços mais acessíveis e fáceis de utilizar.