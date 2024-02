Nile haalt startinvestering van $11,6 miljoen binnen voor innovatief SaaS-datasysteem

Nile heeft een revolutie teweeggebracht in de data-backend van SaaS-platforms en heeft met succes 11,6 miljoen dollar binnengehaald tijdens de startfinancieringsfase om een ​​serverloze Postgres-datalaag op te zetten die geschikt is voor moderne softwarevereisten. Medeoprichters Sriram Subramanian en Gwen Shapira, veteranen van Confluent, staan ​​aan het roer van dit nieuwe initiatief dat multi-tenancy integreert in de structuur van de datalaag zelf.

Shapira erkent de alomtegenwoordige uitdaging van SaaS-applicaties die multi-tenant data vanaf het begin beheren en benadrukt de enorme, ongeadresseerde behoefte aan een gestandaardiseerd systeem. De baanbrekende inspanningen van Nile proberen dit probleem direct aan te pakken door een gespecialiseerde oplossing aan te bieden, in plaats van te vertrouwen op conventionele databases die zijn ontworpen als tools voor algemene doeleinden die niet geschikt zijn voor de specifieke vereisten van een SaaS-ecosysteem.

Op basis van hun ervaringen met Confluent identificeerden de oprichters de inefficiëntie van bestaande databases wanneer deze werden aangepast om unieke SaaS-gerelateerde functionaliteiten te bieden, zoals authenticatie en facturering. De innovatieve aanpak van Nile herdefinieert de interactie tussen database en applicatie, waardoor een datalaag mogelijk wordt die multi-tenancy in het B2B- en B2C-landschap effectief afhandelt.

In een beweging die belooft de kosten van overprovisioning of de behoefte aan klantspecifieke clusters ter wille van de prestaties en veiligheid te vermijden, biedt Nile een meer flexibele oplossing. Door de data- en rekenlagen te verdelen, biedt het gebruikers de vrijheid om selectief rekenbronnen toe te voegen op basis van de vraag, waardoor de efficiëntie en schaalbaarheid van SaaS-databases wordt verfijnd.

Postgres vormt de kern van de strategie van Nile, waarbij Subramanian zijn dominantie vergelijkt met die van Linux op het gebied van databases. Dankzij het open-source karakter en de uitbreidbaarheid kan Nile multi-tenancy naadloos integreren en tegemoetkomen aan een reeks functionaliteiten waar SaaS-eigenaren naar op zoek zijn, van wachtrijen en taakbeheer tot analyses en big data.

Ten slotte gaat Nile niet alleen over het vergroten van het gemak voor ontwikkelaars en het omzeilen van de moeite van het opzetten van veelzijdige huurdersystemen, maar ook over het terugdringen van de kosten. Het brengt een uniforme database voort en maakt tegelijkertijd soepele horizontale sharding mogelijk – een formule voor schaalprecisie. Het masterplan van de startup omvat gebruikersbeheer, aanpasbare dashboards en AI-mogelijkheden via vectorinbedding, naast het gratis abonnement dat momenteel op de wachtlijst staat.

