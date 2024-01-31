Nile 获得 1160 万美元种子投资用于创新 SaaS 数据系统

Nile彻底改变了 SaaS 平台的数据后端，在种子轮融资阶段成功获得了 1160 万美元，用于建立适合现代软件需求的无服务器 Postgres 数据层。 Confluent的联合创始人Sriram Subramanian和Gwen Shapira是这项新颖计划的掌舵人，该计划将多租户纳入数据层本身的结构中。

Shapira认识到 SaaS 应用程序从头开始管理多租户数据所面临的普遍挑战，强调了对标准化系统的巨大未解决需求。 Nile的开创性努力旨在通过提供专门的解决方案来正面解决这个问题，而不是依赖于设计为通用工具的传统数据库，这些工具不足以满足 SaaS 生态系统的特定要求。

利用Confluent的经验，创始人发现现有数据库在定制以提供独特的 SaaS 相关功能（例如身份验证和计费）时效率低下。 Nile的创新方法重新定义了数据库和应用程序之间的交互，使数据层能够有效处理 B2B 和 B2C 领域的多租户。

Nile承诺避免过度配置成本或为了性能和安全性而对特定于客户的集群的需求，因此提供了更灵活的解决方案。通过划分数据层和计算层，用户可以根据需求有选择地附加计算资源，从而微调 SaaS 数据库的效率和可扩展性。

Postgres是Nile战略的核心，Subramanian 将它的统治地位比作 Linux 在数据库领域的统治地位。其开源性质和可扩展性使Nile能够无缝集成多租户，并满足 SaaS 所有者所追求的一系列功能，从队列和作业管理到分析和大数据。

最后， Nile不仅旨在提高开发人员的便利性并避免建立多方面租户系统的繁琐工作，而且还旨在降低成本。它带来了一个统一的数据库主目录，同时允许平滑的水平分片——这是一种扩展精度的公式。除了目前列入候补名单的免费计划之外，该初创公司的总体规划还包括用户管理、可定制的仪表板以及通过矢量嵌入实现的人工智能功能。

随着该行业的不断发展，像AppMaster这样的平台也秉承了简化技术轨迹的精神，让用户能够通过no-code解决方案轻松创建应用程序。这一趋势凸显了范式的转变，数据库管理和应用程序开发正在向更易于访问、用户友好的服务靠拢。