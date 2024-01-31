Nile получила начальные инвестиции в размере 11,6 млн долларов США для инновационной SaaS-системы данных

Произведя революцию в серверной части данных платформ SaaS, Nile успешно привлекла 11,6 млн долларов США на этапе начального финансирования для создания бессерверного уровня данных Postgres, отвечающего требованиям современного программного обеспечения. Соучредители Sriram Subramanian и Gwen Shapira, ветераны Confluent, стоят у руля этой новой инициативы, которая включает мультиарендность в структуру самого уровня данных.

Признавая повсеместную проблему SaaS-приложений, управляющих многопользовательскими данными с нуля, Shapira подчеркивает огромную нерешенную потребность в стандартизированной системе. Новаторские усилия Nile направлены на решение этой проблемы, предлагая специализированное решение, а не полагаясь на традиционные базы данных, разработанные как инструменты общего назначения, не отвечающие конкретным требованиям экосистемы SaaS.

Используя свой опыт Confluent, основатели выявили неэффективность существующих баз данных, настроенных для обслуживания уникальных функций, связанных с SaaS, таких как аутентификация и выставление счетов. Инновационный подход Nile переопределяет взаимодействие между базой данных и приложением, создавая уровень данных, который эффективно управляет мультиарендностью в сфере B2B и B2C.

Nile предлагает более гибкое решение, обещающее избежать затрат на избыточное выделение ресурсов или необходимость создания кластеров для конкретных клиентов ради производительности и безопасности. Разделяя уровни данных и вычислений, он дает пользователям возможность выборочно подключать вычислительные ресурсы в зависимости от спроса, тем самым настраивая эффективность и масштабируемость баз данных SaaS.

Postgres лежит в основе стратегии Nile, а Субраманиан сравнивает его доминирование с доминированием Linux в сфере баз данных. Его природа с открытым исходным кодом и расширяемость позволяют Nile легко интегрировать мультиарендность и обслуживать ряд функций, востребованных владельцами SaaS, от очередей и управления заданиями до аналитики и больших данных.

Наконец, Nile направлен не только на повышение удобства разработчиков и устранение необходимости создания многогранных систем арендаторов, но и на снижение затрат. Он создает единую базу данных, обеспечивая при этом плавное горизонтальное сегментирование — формулу точности масштабирования. Генеральный план стартапа включает в себя управление пользователями, настраиваемые информационные панели и возможности искусственного интеллекта посредством векторных вложений в дополнение к бесплатному плану, находящемуся в списке ожидания.

По мере развития отрасли такие платформы, как AppMaster , также соответствуют духу упрощения технологических траекторий, предоставляя пользователям возможность no-code создавать приложения без особых усилий. Эта тенденция подчеркивает смену парадигмы, в которой и управление базами данных, и разработка приложений сближаются в сторону более доступных и удобных для пользователя услуг.