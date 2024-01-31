حصلت شركة النيل على استثمار أولي بقيمة 11.6 مليون دولار أمريكي لنظام بيانات SaaS المبتكر

من خلال إحداث ثورة في الواجهة الخلفية للبيانات لمنصات SaaS، نجحت Nile في الحصول على 11.6 مليون دولار خلال مرحلة التمويل الأولي لإنشاء طبقة بيانات Postgres بدون خادم تناسب متطلبات البرامج الحديثة. المؤسسان المشاركان Sriram Subramanian وجوين Gwen Shapira ، من المحاربين القدامى في شركة Confluent ، يترأسان هذه المبادرة الجديدة التي تدمج الإيجارات المتعددة في نسيج طبقة البيانات نفسها.

إدراكًا للتحدي المنتشر المتمثل في تطبيقات SaaS التي تدير بيانات المستأجرين المتعددين من الصفر، يؤكد Shapira على الحاجة الهائلة التي لم تتم معالجتها لنظام موحد. تسعى الجهود الرائدة التي تبذلها شركة Nile إلى معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال تقديم حل متخصص، بدلاً من الاعتماد على قواعد البيانات التقليدية المصممة كأدوات للأغراض العامة غير كافية للمتطلبات المحددة للنظام البيئي SaaS.

ومن خلال تسخير خبراتهم من Confluent ، حدد المؤسسون أوجه القصور في قواعد البيانات الحالية عند تخصيصها لخدمة الوظائف الفريدة المتعلقة بـ SaaS، مثل المصادقة والفوترة. يعيد النهج المبتكر الذي تتبعه Nile تعريف التفاعل بين قاعدة البيانات والتطبيق، مما يتيح طبقة بيانات تتعامل بشكل فعال مع الإيجارات المتعددة عبر المشهد B2B وB2C.

في خطوة تعد بتجنب تكاليف التوفير الزائد أو الحاجة إلى مجموعات خاصة بالعميل من أجل الأداء والأمان، تقدم Nile حلاً أكثر مرونة. من خلال تقسيم البيانات وطبقات الحوسبة، فإنه يوفر للمستخدمين حرية إرفاق موارد الحوسبة بشكل انتقائي بناءً على الطلب، وبالتالي ضبط كفاءة قواعد بيانات SaaS وقابلية التوسع.

يقف Postgres في قلب إستراتيجية Nile ، حيث شبه Subramanian هيمنته بهيمنته على Linux في مجال قاعدة البيانات. تسمح طبيعتها مفتوحة المصدر وقابلية التوسع Nile بدمج الإيجارات المتعددة بسلاسة وتلبية مجموعة من الوظائف التي يبحث عنها مالكو SaaS، بدءًا من قوائم الانتظار وإدارة الوظائف وحتى التحليلات والبيانات الضخمة.

أخيرًا، لا يقتصر Nile على تعزيز راحة المطورين وتجنب عناء إنشاء أنظمة متعددة الأوجه للمستأجرين فحسب، بل يتعلق أيضًا بخفض التكاليف. إنه يقدم قاعدة بيانات موحدة مع السماح بالتقسيم الأفقي السلس - وهي صيغة لقياس الدقة. تتضمن الخطة الرئيسية للشركة الناشئة إدارة المستخدم ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص وقدرات الذكاء الاصطناعي عبر تضمينات المتجهات بالإضافة إلى خطتها المجانية المدرجة في قائمة الانتظار حاليًا.

ومع تقدم القطاع إلى الأمام، تتوافق منصات مثل AppMaster أيضًا مع روح تبسيط المسارات التكنولوجية، وتمكين المستخدمين من خلال حلها no-code لإنشاء التطبيقات دون عناء. يؤكد هذا الاتجاه على نموذج متغير حيث تتقارب كل من إدارة قواعد البيانات وتطوير التطبيقات نحو خدمات أكثر سهولة في الوصول إليها وسهلة الاستخدام.