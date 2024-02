Nile obtient un investissement de démarrage de 11,6 millions de dollars pour un système de données SaaS innovant

En révolutionnant le backend de données des plates-formes SaaS, Nile a réussi à obtenir 11,6 millions de dollars au cours de sa phase de financement de démarrage pour établir une couche de données Postgres sans serveur adaptée aux demandes logicielles modernes. Les cofondateurs Sriram Subramanian et Gwen Shapira, vétérans de Confluent, sont à la tête de cette nouvelle initiative qui intègre la multi-location dans la structure de la couche de données elle-même.

Conscient du défi omniprésent que représentent les applications SaaS gérant les données multi-tenants à partir de zéro, Shapira souligne le vaste besoin non satisfait d'un système standardisé. Les efforts pionniers de Nile visent à résoudre ce problème de front en proposant une solution spécialisée, plutôt que de s'appuyer sur des bases de données conventionnelles conçues comme des outils à usage général inadaptés aux exigences spécifiques d'un écosystème SaaS.

En exploitant leurs expériences avec Confluent, les fondateurs ont identifié les inefficacités des bases de données existantes lorsqu'elles sont personnalisées pour servir des fonctionnalités uniques liées au SaaS, telles que l'authentification et la facturation. L'approche innovante de Nile redéfinit l'interaction entre la base de données et l'application, permettant une couche de données qui gère efficacement la multi-location dans le paysage B2B et B2C.

Dans une démarche qui promet d'éviter les coûts de surprovisionnement ou le besoin de clusters spécifiques au client dans un souci de performances et de sécurité, Nile propose une solution plus agile. En divisant les couches de données et de calcul, il offre aux utilisateurs la liberté d'associer de manière sélective des ressources de calcul en fonction de la demande, affinant ainsi l'efficacité et l'évolutivité des bases de données SaaS.

Postgres est au cœur de la stratégie de Nile, Subramanian comparant sa domination à celle de Linux dans le domaine des bases de données. Sa nature open source et son extensibilité permettent à Nile d'intégrer la multilocation de manière transparente et de répondre à une gamme de fonctionnalités recherchées par les propriétaires de SaaS, depuis les files d'attente et la gestion des tâches jusqu'à l'analyse et au big data.

Enfin, Nile ne vise pas seulement à améliorer le confort des développeurs et à éviter la mise en place de systèmes de locataires à multiples facettes, mais également à réduire les coûts. Il propose une base de données unifiée tout en permettant un partitionnement horizontal fluide – une formule pour une mise à l’échelle précise. Le plan directeur de la startup comprend la gestion des utilisateurs, des tableaux de bord personnalisables et des capacités d'IA via des intégrations vectorielles en plus de son plan gratuit actuellement sur liste d'attente.

