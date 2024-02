Nile si assicura un investimento iniziale di 11,6 milioni di dollari per un innovativo sistema di dati SaaS

Rivoluzionando il backend dati delle piattaforme SaaS, Nile è riuscita a ottenere 11,6 milioni di dollari durante la fase di finanziamento iniziale per stabilire un livello dati Postgres serverless adatto alle moderne esigenze dei software. I cofondatori Sriram Subramanian e Gwen Shapira, veterani di Confluent, sono al timone di questa nuova iniziativa che incorpora la multi-tenancy nel tessuto dello strato di dati stesso.

Riconoscendo la sfida onnipresente delle applicazioni SaaS che gestiscono dati multi-tenant da zero, Shapira sottolinea la vasta necessità non soddisfatta di un sistema standardizzato. Gli sforzi pionieristici di Nile cercano di affrontare questo problema frontalmente offrendo una soluzione specializzata, piuttosto che fare affidamento su database convenzionali progettati come strumenti generici inadeguati per i requisiti specifici di un ecosistema SaaS.

Sfruttando le loro esperienze con Confluent, i fondatori hanno identificato le inefficienze dei database esistenti quando personalizzati per servire funzionalità uniche legate al SaaS, come l'autenticazione e la fatturazione. L'approccio innovativo di Nile ridefinisce l'interazione tra database e applicazione, consentendo un livello di dati che gestisce efficacemente la multi-tenancy nel panorama B2B e B2C.

Con una mossa che promette di evitare costi di provisioning eccessivo o la necessità di cluster specifici per il cliente per motivi di prestazioni e sicurezza, Nile offre una soluzione più agile. Dividendo i livelli di dati e di calcolo, offre agli utenti la libertà di collegare selettivamente le risorse di calcolo in base alla domanda, ottimizzando così l'efficienza e la scalabilità dei database SaaS.

Postgres è al centro della strategia di Nile, con Subramanian che paragona il suo dominio a quello di Linux nel regno dei database. La sua natura open source e la sua estensibilità consentono a Nile di integrare perfettamente la multi-tenancy e di soddisfare una gamma di funzionalità ricercate dai proprietari SaaS, dalle code e dalla gestione dei lavori all'analisi e ai big data.

Infine, Nile non mira solo a migliorare la comodità degli sviluppatori e ad evitare la fatica di creare sistemi di inquilini sfaccettati, ma anche a ridurre i costi. Crea una sede di database unificata consentendo al contempo uno sharding orizzontale uniforme, una formula per la precisione del ridimensionamento. Il piano generale della startup include gestione degli utenti, dashboard personalizzabili e funzionalità di intelligenza artificiale tramite incorporamenti di vettori oltre al piano gratuito attualmente in lista d'attesa.

