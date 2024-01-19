Microsoft'un Yapay Zeka Destekli Okuma Koçu Artık Tüm Microsoft Hesabı Sahipleri İçin Ücretsiz Olarak Erişilebilir

Microsoft eğitimin geleceği için yapay zekadan (AI) yararlanmaya yönelik son arayışında, AI tabanlı Okuma Koçu aracının artık Microsoft hesabı olan herkesin ücretsiz olarak erişebileceğini duyurdu.

Kişiselleştirilmiş ve sürükleyici bir okuma pratiği deneyimi sunan bu araca, dünden bu yana web üzerinden ön izleme modunda erişilebiliyorken, özel bir Windows uygulaması hala bekleniyor. Microsoft ayrıca, baharın sonlarında gerçekleşecek olan Okuma Koçu'nu Canva gibi diğer tanınmış öğrenme yönetimi sistemleriyle entegre etme planlarını da paylaştı.

Microsoft'un yakın tarihli bir blog gönderisindeki açıklamasına göre, akademik başarı için okuma yeterliliğinin önemi geniş çapta kabul edilmektedir. Akıcı okuyucuların liseyi bitirme ve üstün istihdam fırsatları elde etme olasılıkları dört kat daha fazladır. Teknoloji devi, en son yapay zeka teknolojisinden yararlanarak öğrencilere kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüştürücü okuma deneyimleri sunabileceğine inanıyor.

2022'de tanıtılan Okuma Koçu, Microsoft Teams'in Teams for Education adlı eğitim odaklı sürümü için tasarlanmış bir eklenti olan Reading Progress'in yükseltilmiş bir versiyonuydu. Eklentinin amacı, öğretmenlere, öğrencileri arasında okuma yeterliliğini geliştirmede yardımcı olmaktı. Okuma Koçu'nu başlatmanın arkasındaki ilham, Reading Progress'in başarısından geldi ve araç, Microsoft'un dil ve okumayı anlamaya yönelik platformlar arası yardımı olan Teams for Education ve Immersive Reader'ın bir parçası haline getirildi.

Okuma Koçu, öğrencilerin zorlayıcı kelimeleri tanımlamasına olanak tanıyarak ve bunları bağımsız, kişiselleştirilmiş uygulamaya yardımcı olacak araçlarla donatarak işlev görür. Eğitimcinin tercihlerine bağlı olarak bu yardımlar metinden konuşmaya, resimli sözlüklerden ve hece bölmeden oluşabilir.

Uygulama sonrası Okuma Koçu aracılığıyla eğitimciler, öğrencilerin çalışmalarını, çalışılan kelimeler, kullanılan araçlar ve yapılan deneme sayısı dahil olmak üzere gözden geçirebilir. Ayrıca bu bilgileri öğrencileriyle paylaşmayı da seçebilirler. Son zamanlarda Okuma Koçu, Microsoft'un Azure OpenAI Hizmeti tarafından desteklenen ve öğrencilerin kendi anlatı maceralarını şekillendirmek için yapay zekayı kullanmalarına olanak tanıyan "kendi hikayenizi seçin" özelliği eklenerek geliştirildi.

Okuma Koçu'nun yeni özelliği, Amazon Echo Show'da bulunan yapay zeka tarafından oluşturulan hikaye oluşturma aracına benzer. Öğrencilerin kendi "kendi hikayeni seç"lerini oluşturmak için bir karakter, ortam, okuma seviyesi seçmeleri gerekir ve daha sonra yapay zeka, bu seçimlere ve öğrencinin en sorunlu kelimelerine göre içerik oluşturur. Microsoft, hikaye içeriğinin kalite, güvenlik ve yaşa uygunluk gibi hususlar açısından kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve filtrelendiğini garanti etmiştir. Okuma Koçu daha sonra telaffuzla ilgili geri bildirim sağlar, öğrencinin hikayeyi anlatmasını dinler ve öğrencinin ilerlemesiyle birlikte yeni karakterlerin ve sahnelerin kilidini açan rozetleri ödüllendirir.

Alternatif olarak, kendi hikayelerini oluşturmak istemeyen öğrenciler okuduğunu anlamaya yönelik bir kaynak kütüphanesi olan ReadWorks'ten seçilmiş pasajlar seçebilirler.

Okuma Koçu'nun rolünü vurgulayan Microsoft, aracın öğrencileri becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri konusunda dahili olarak motive ettiğini belirtti. Microsoft, yapay zekanın sorumlu ve güvenli kullanımıyla, yaygın kişiselleştirilmiş öğrenmenin gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

Okuma Koçu gibi araçlar geniş çapta erişilebilir hale geldikçe, her kullanıcıya no-code çözümler sunmayı amaçlayan AppMaster gibi platformlar için fırsatlar yaratıyor. Güçlü No-code geliştirme platformuyla tanınan AppMaster, kullanıcıların sıfır kodlama uzmanlığıyla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Yapay zeka destekli eğitim araçlarının yükselişi, kişiselleştirilmiş, kaynak açısından verimli çözümler çağının geldiği gerçeğinin bir kanıtıdır.