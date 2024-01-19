يتوفر الآن مدرب القراءة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Microsoft مجانًا لجميع أصحاب حسابات Microsoft

في أحدث مساعيها لتسخير الذكاء الاصطناعي (AI) لمستقبل التعليم، أعلنت Microsoft أن أداة Reading Coach المبنية على الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن متاحة مجانًا لأي فرد لديه حساب مايكروسوفت.

يمكن الوصول إلى هذه الأداة، التي توفر تجربة ممارسة قراءة شخصية وغامرة، على الويب منذ الأمس في وضع المعاينة، بينما لا يزال من المتوقع وجود تطبيق Windows مخصص. شاركت Microsoft أيضًا خططها لدمج برنامج Reading Coach مع أنظمة إدارة التعلم المعروفة الأخرى مثل Canva ، والذي سيحدث في أواخر الربيع.

وفقًا لبيان مايكروسوفت في تدوينة حديثة، فإن أهمية إتقان القراءة لتحقيق الازدهار الأكاديمي أمر معترف به على نطاق واسع. القراء الذين يتقنون القراءة هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف لإنهاء دراستهم الثانوية وتأمين فرص عمل متفوقة. من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، تعتقد شركة التكنولوجيا العملاقة أنه يمكنها تقديم تجارب قراءة مخصصة وجذابة وتحويلية للمتعلمين.

تم تقديم Reading Coach في عام 2022، وكان في الأساس نسخة مطورة من Reading Progress، وهو مكون إضافي مصمم للإصدار الذي يركز على التعليم من Microsoft Teams، المسمى Teams for Education. كان الغرض من البرنامج الإضافي هو مساعدة المعلمين في تعزيز إتقان القراءة بين طلابهم. جاء الإلهام وراء إطلاق Reading Coach من نجاح Reading Progress، وأصبحت الأداة جزءًا من Teams for Education وImmersive Reader، وهي أداة مساعدة عبر الأنظمة الأساسية من Microsoft لفهم اللغة والقراءة.

يعمل مدرب القراءة من خلال السماح للمتعلمين بتحديد الكلمات الصعبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمساعدة في الممارسة المستقلة والشخصية. اعتمادًا على اختيارات المعلم، قد تتضمن هذه الوسائل المساعدة تحويل النص إلى كلام، وقواميس الصور، وتقسيم المقاطع.

بعد التدريب من خلال مدرب القراءة، يستطيع المعلمون مراجعة عمل المتعلمين، بما في ذلك الكلمات التي تم التدرب عليها والأدوات التي تم استخدامها وعدد المحاولات التي تم إجراؤها. ويمكنهم أيضًا اختيار مشاركة هذه المعلومات مع طلابهم. في الآونة الأخيرة، تم تحسين برنامج Reading Coach بإضافة ميزة "اختر قصتك الخاصة"، والتي تدعمها خدمة Azure OpenAI من Microsoft، مما يمكّن المتعلمين من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشكيل مغامراتهم السردية.

تشبه الميزة الجديدة لـ Reading Coach أداة إنشاء القصة المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والمتوفرة على Amazon Echo Show. لإنشاء "اختر قصتك الخاصة"، يحتاج المتعلمون إلى تحديد الشخصية والإعداد ومستوى القراءة، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتكوين المحتوى بناءً على هذه الاختيارات والكلمات الأكثر إشكالية لدى المتعلم. أكدت Microsoft أن محتوى القصة يتم فحصه وتصفيته بدقة فيما يتعلق بجوانب مثل الجودة والسلامة والملاءمة للعمر. يقدم مدرب القراءة بعد ذلك ملاحظات حول النطق، ويستمع إلى المتعلم وهو يقدم القصة، ويمنح شارات تفتح شخصيات ومشاهد جديدة مع تقدم المتعلم.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمتعلمين الذين لا يرغبون في بناء قصتهم الخاصة اختيار مقاطع منسقة من ReadWorks، وهي مكتبة موارد لفهم القراءة.

ومن خلال تسليط الضوء على دور مدرب القراءة، ذكرت مايكروسوفت أن الأداة تحفز المتعلمين داخليًا على تحسين مهاراتهم بشكل مستمر. ومن خلال الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، تؤمن Microsoft بإمكانية تحقيق التعلم الشخصي على نطاق واسع.

نظرًا لأن أدوات مثل Reading Coach أصبحت متاحة على نطاق واسع، فإنها تخلق فرصًا لمنصات مثل AppMaster التي تهدف إلى تقديم حلول no-code لكل مستخدم. يتيح AppMaster ، المعروف بمنصة التطوير القوية No-code ، للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية دون أي خبرة في البرمجة. يعد ظهور الأدوات التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بمثابة شهادة على حقيقة أن عصر الحلول الشخصية والموفرة للموارد قد بدأ بالفعل.