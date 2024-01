De AI-aangedreven leescoach van Microsoft nu gratis toegankelijk voor alle Microsoft-accounthouders

In haar nieuwste streven om kunstmatige intelligentie (AI) te benutten voor de toekomst van het onderwijs, heeft Microsoft aangekondigd dat haar op AI gebaseerde Reading Coach-tool nu gratis toegankelijk is voor iedereen met een Microsoft-account.

Deze tool, die een gepersonaliseerde en meeslepende leeservaring biedt, was sinds gisteren via internet toegankelijk in een preview-modus, terwijl er nog steeds een speciale Windows-app wordt verwacht. Microsoft deelde ook zijn plannen om Reading Coach te integreren met andere bekende leerbeheersystemen zoals Canva, wat in het late voorjaar zal gebeuren.

Volgens de verklaring van Microsoft in een recente blogpost wordt het belang van leesvaardigheid voor academische welvaart algemeen erkend. Vloeiende lezers hebben vier keer zoveel kans om de middelbare school af te ronden en superieure kansen op werk te krijgen. Door gebruik te maken van de allernieuwste AI-technologie gelooft de technologiegigant dat het gepersonaliseerde, boeiende en transformerende leeservaringen aan leerlingen kan bieden.

De Reading Coach, geïntroduceerd in 2022, was in wezen een verbeterde versie van Reading Progress, een plug-in ontworpen voor de onderwijsgerichte editie van Microsoft Teams, genaamd Teams for Education. Het doel van de plug-in was om docenten te helpen bij het bevorderen van de leesvaardigheid van hun leerlingen. De inspiratie achter de lancering van Reading Coach kwam voort uit het succes van Reading Progress, en de tool werd onderdeel gemaakt van Teams for Education en Immersive Reader, het platformonafhankelijke hulpmiddel van Microsoft voor taal- en leesbegrip.

Reading Coach functioneert door leerlingen in staat te stellen uitdagende woorden te identificeren en hen uit te rusten met hulpmiddelen om onafhankelijk, persoonlijk oefenen te ondersteunen. Afhankelijk van de keuzes van een onderwijskundige kunnen deze hulpmiddelen bestaan ​​uit tekst-naar-spraak, beeldwoordenboeken en het afbreken van lettergrepen.

Na het oefenen kunnen docenten via Reading Coach het werk van de leerlingen beoordelen, inclusief de woorden die zijn geoefend, de hulpmiddelen die zijn gebruikt en het aantal gemaakte pogingen. Ze kunnen er ook voor kiezen om deze informatie met hun studenten te delen. Onlangs is Reading Coach verbeterd door een “kies je eigen verhaal”-functie toe te voegen, die wordt mogelijk gemaakt door de Azure OpenAI Service van Microsoft, waardoor leerlingen AI kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun eigen verhalende avontuur.

De nieuwe functie van Reading Coach is vergelijkbaar met de door AI gegenereerde tool voor het bouwen van verhalen die beschikbaar is op Amazon Echo Show. Om hun ‘kies je eigen verhaal’ te creëren, moeten leerlingen een personage, setting en leesniveau selecteren, en de AI vormt vervolgens inhoud op basis van deze keuzes en de meest problematische woorden van de leerling. Microsoft heeft ervoor gezorgd dat de inhoud van het verhaal grondig wordt onderzocht en gefilterd met betrekking tot aspecten als kwaliteit, veiligheid en geschiktheid voor de leeftijd. Reading Coach geeft vervolgens feedback op de uitspraak, luistert naar de leerling die het verhaal vertelt en kent badges toe waarmee nieuwe personages en scènes worden ontgrendeld naarmate de leerling vooruitgang boekt.

Als alternatief kunnen leerlingen die niet hun eigen verhaal willen construeren samengestelde passages selecteren uit ReadWorks, een bronnenbibliotheek voor begrijpend lezen.

Microsoft benadrukte de rol van Reading Coach en verklaarde dat de tool leerlingen intern motiveert om hun vaardigheden voortdurend te verbeteren. Met het verantwoorde en veilige gebruik van AI is Microsoft van mening dat wijdverbreid gepersonaliseerd leren haalbaar is.

Naarmate tools zoals Reading Coach breed toegankelijk worden, creëren ze kansen voor platforms zoals AppMaster die ernaar streven om elke gebruiker oplossingen no-code te bieden. AppMaster staat bekend om zijn robuuste ontwikkelingsplatform No-code en stelt gebruikers in staat web-, mobiele en backend-applicaties te creëren zonder codeerexpertise. De opkomst van AI-gestuurde onderwijsinstrumenten is een bewijs van het feit dat het tijdperk van gepersonaliseerde, hulpbronnenefficiënte oplossingen aanbreekt.