Trener czytania oparty na sztucznej inteligencji firmy Microsoft jest teraz dostępny bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy kont Microsoft

W ramach swoich najnowszych wysiłków na rzecz wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w przyszłości edukacji Microsoft ogłosiła, że ​​oparte na sztucznej inteligencji narzędzie Reading Coach jest teraz swobodnie dostępne dla każdej osoby posiadającej konto Microsoft.

To narzędzie, które oferuje spersonalizowaną i wciągającą praktykę czytania, jest od wczoraj dostępne w Internecie w trybie podglądu, choć nadal oczekiwana jest dedykowana aplikacja dla systemu Windows. Microsoft podzielił się także swoimi planami integracji Reading Coach z innymi znanymi systemami do zarządzania nauką, takimi jak Canva, co nastąpi późną wiosną.

Jak wynika z oświadczenia firmy Microsoft zawartego w niedawnym poście na blogu, powszechnie uznaje się znaczenie umiejętności czytania dla pomyślności w środowisku akademickim. Biegli czytelnicy czterokrotnie częściej ukończą szkołę średnią i zapewnią sobie doskonałe możliwości zatrudnienia. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię sztucznej inteligencji, gigant technologiczny wierzy, że może zapewnić uczniom spersonalizowane, wciągające i przemieniające doświadczenia związane z czytaniem.

Wprowadzony w 2022 r. narzędzie Reading Coach było zasadniczo ulepszoną wersją Reading Progress, wtyczki zaprojektowanej dla edukacyjnej wersji aplikacji Microsoft Teams o nazwie Teams for Education. Celem wtyczki było wsparcie nauczycieli w promowaniu umiejętności czytania wśród uczniów. Inspiracją do uruchomienia Reading Coach był sukces narzędzia Reading Progress, a narzędzie to stało się częścią Teams for Education i Immersive Reader, wieloplatformowej pomocy firmy Microsoft w zakresie rozumienia języka i czytania.

Funkcja Reading Coach pozwala uczniom identyfikować trudne słowa i wyposaża ich w narzędzia pomagające w niezależnej, spersonalizowanej praktyce. W zależności od decyzji pedagoga pomoce te mogą obejmować zamianę tekstu na mowę, słowniki obrazkowe i łamanie sylab.

Po praktyce za pośrednictwem Trenera czytania nauczyciele mogą przeglądać pracę uczniów, w tym ćwiczone słowa, użyte narzędzia i liczbę podjętych prób. Mogą także zdecydować się na udostępnienie tych informacji swoim uczniom. Niedawno Reading Coach został udoskonalony poprzez dodanie funkcji „wybierz własną historię”, która jest obsługiwana przez usługę Azure OpenAI firmy Microsoft, umożliwiając uczniom korzystanie ze sztucznej inteligencji w kształtowaniu własnej przygody narracyjnej.

Nowa funkcja Reading Coach jest podobna do narzędzia do tworzenia historii generowanego przez sztuczną inteligencję, dostępnego w Amazon Echo Show. Aby utworzyć opcję „wybierz własną historię”, uczniowie muszą wybrać postać, otoczenie, poziom czytania, a sztuczna inteligencja następnie tworzy treść w oparciu o te wybory i najbardziej problematyczne słowa ucznia. Firma Microsoft zapewnia, że ​​treść historii jest dokładnie sprawdzana i filtrowana pod kątem takich aspektów, jak jakość, bezpieczeństwo i adekwatność do wieku. Trener czytania przekazuje następnie informacje zwrotne na temat wymowy, słucha, jak uczeń opowiada historię i przyznaje odznaki, które odblokowują nowe postacie i sceny wraz z postępami ucznia.

Alternatywnie uczniowie, którzy nie chcą konstruować własnej historii, mogą wybrać wybrane fragmenty z ReadWorks, biblioteki zasobów do czytania ze zrozumieniem.

Podkreślając rolę Reading Coacha, Microsoft stwierdził, że narzędzie to wewnętrznie motywuje uczniów do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Microsoft wierzy, że dzięki odpowiedzialnemu i bezpiecznemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji możliwe jest powszechne, spersonalizowane nauczanie.

Ponieważ narzędzia takie jak Reading Coach stają się powszechnie dostępne, stwarzają możliwości dla platform takich jak AppMaster, których celem jest dostarczanie każdemu użytkownikowi rozwiązań no-code. Znany z solidnej platformy programistycznej No-code, AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania. Rozwój narzędzi edukacyjnych sterowanych sztuczną inteligencją świadczy o tym, że nadeszła era spersonalizowanych, zasobooszczędnych rozwiązań.